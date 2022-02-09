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Новини
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Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19. За день до того він зустрічався із Зеленським

Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19. За день до того він зустрічався із Зеленським

Голова МЗС Словаччини Іван Корчок пропустив засідання уряду 9 лютого та згодом повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 8 лютого він перебував в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Про свою хворобу Корчок повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку – Петра Влгова (словацька спортсменка Петра Влгова виборола золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. – Ред.), потім – голосування в парламенті, і третє – на жаль, результат тесту на COVID – позитивний. Без цієї "позитивної" новини я міг би обійтися", – написав політик.

Нагадаємо, 7 і 8 лютого з візитом в Україні перебували та зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським голови МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський.

Також читайте: Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Словаччина (1138) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+45
Бідоносець, ...лять...
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09.02.2022 23:09 Відповісти
+23
Може зєля окАчуриться? Господи! Яви нм свою милість!
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09.02.2022 23:10 Відповісти
+19
скорого выздоровления пану Корчаку !
не мешало бы после контактов с ЗЕ-бидосиком на глистов еще провериться
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09.02.2022 23:28 Відповісти
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Бідоносець, ...лять...
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09.02.2022 23:09 Відповісти
скорого выздоровления пану Корчаку !
не мешало бы после контактов с ЗЕ-бидосиком на глистов еще провериться
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09.02.2022 23:28 Відповісти
везунчик, ёпт)))
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09.02.2022 23:45 Відповісти
цього контакту бербок уникла, а от макрону не вдалось
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10.02.2022 06:47 Відповісти
🤡🦠🐲🦨 зевонючка , ну давай, уже и ты заражайся, как хотел
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09.02.2022 23:46 Відповісти
Ковідоносець
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10.02.2022 00:42 Відповісти
И вы еще дятлы против того что бы Шмаркля встретился с ху$#ом?!! Вам еще не понятно, что после их встречи живым выйдет только один?!!
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10.02.2022 01:00 Відповісти
***** сидит за 5(!)метровым столом, а на Олимпиаде- 300кв.м никого вокруг, так что номер не пройдёт!
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10.02.2022 06:29 Відповісти
тому, що послідовний!
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09.02.2022 23:10 Відповісти
Може зєля окАчуриться? Господи! Яви нм свою милість!
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09.02.2022 23:10 Відповісти
Не з нашим щастям і не з нашими гріхами. 😔
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09.02.2022 23:48 Відповісти
За Жирика молитесь ? Правильно , он и сам черноротьій , как некоторьіе ...
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10.02.2022 00:10 Відповісти
Зеля Бідоносець. А може спеціально. Щоб їздити перестали. А то йому вже давно в тропіки хочеться. За черговими "лярдами інвестицій".
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09.02.2022 23:13 Відповісти
Том може йому таки треба зустрітися з х@йлом?
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09.02.2022 23:14 Відповісти
Зе подкрался незаметно....
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09.02.2022 23:14 Відповісти
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09.02.2022 23:14 Відповісти
Тайная вечеря Макрона с ***** 😀😀😀
Макрон предал НАТО ? Вот так когда-то предали Христа ( образное сравнение)
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09.02.2022 23:25 Відповісти
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09.02.2022 23:16 Відповісти
Спутником прививался.
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09.02.2022 23:18 Відповісти
Эхо вакцинации.

Словакия опубликовала в четверг договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Документ, на придании огласке которого настаивала президент республики Зузана Чапутова, представлен на сайте национального министерства здравоохранения.
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09.02.2022 23:27 Відповісти
А что привитые другими вакцинами не заболевают?
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09.02.2022 23:30 Відповісти
Переживаешь за репутацию Спутника V?
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09.02.2022 23:33 Відповісти
При чем тут репутация если и другие вакцины не дают гарантии не заразится, я за обьективность.
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09.02.2022 23:37 Відповісти
Я тоже.
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09.02.2022 23:42 Відповісти
Та нє.Мужик був був проти цієї бормотухи.Може,з кремля Єрмаку замовили за непоступливість.
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09.02.2022 23:33 Відповісти
А патрон-макрон устоял---не взяла его зараза!
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09.02.2022 23:18 Відповісти
Жириновский сделал 8 прививок Спутникрм и теперь лежит с ковидом в больнице
а как хутин проталкивал в мире тот спутник !!

премьера Словакии выгнали в отставку за покупку Спутника
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09.02.2022 23:28 Відповісти
Та в жизни не поверю что Спутником ширялся кретин тот! Не только верхушка и многие летали ездили за кордон с кацапии по части вакцинироваться.
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09.02.2022 23:33 Відповісти
У меня куча привитых знакомых заболели, вакцины почти не работают против Омикрона но все проходит намного легче.
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09.02.2022 23:35 Відповісти
После бустерной я не заболела даже после омикронного контакта. 2 астразенеки+файзер, хотя группа риска самая высокая
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10.02.2022 07:05 Відповісти
То ли еще будет....
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09.02.2022 23:53 Відповісти
лучше б макрона заразил. Уж кого не было бы жалко...
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09.02.2022 23:27 Відповісти
Ну макрону тоже зебоба боком вышел...у них завод,который евро печатает,горит -есть жертвы
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09.02.2022 23:43 Відповісти
а кому сейчас легко? зеленский всем боком выходит (
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09.02.2022 23:47 Відповісти
Точно также Ердоган
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09.02.2022 23:27 Відповісти
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09.02.2022 23:34 Відповісти
Tiho, tiho, nepugaite vezuchuju kartu, kstati vedj na podhode gonec fricov i on potom do scarja vjalikoduhovnih poprjot, ah ne sglazitj bi cepochku.
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09.02.2022 23:34 Відповісти
Як ви це пишете? Це ж неможливо прочитати!

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09.02.2022 23:39 Відповісти
зелох мидас
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09.02.2022 23:36 Відповісти
злх хло
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09.02.2022 23:36 Відповісти
Безвідповідальні мудаки, ви представляєте Украну та всім показуєте свою некомпитентність, соромите всіх українців, скоро всі будуть жахатися і їхати будуть лише в скафандрах.
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09.02.2022 23:40 Відповісти
От уже ж коростявий ******* )
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09.02.2022 23:43 Відповісти
зеленський то якась біологічна зброя ))) може, хай воно вже з'їздить до путіна, і заодно росією покатається, з людьми поближче познайомиться )))
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09.02.2022 23:47 Відповісти
скажите придурку, чтобы сдал ПЦР хоть! по ходу, он бессимтомный носитель. Или из его кодлы кто-то....
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09.02.2022 23:48 Відповісти
так вот почему Путин не хочет с ним встречаться.. , боится пад-а...
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09.02.2022 23:49 Відповісти
Це не страшно, це Омікрон, зате буде мати антитіла від КОВІД-19
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09.02.2022 23:55 Відповісти
хм.. а может в натуре ему нужно с Куйлом срочно встретится!?..а потом вместе с ним с иКобзоном!?
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09.02.2022 23:57 Відповісти
зеленське чмо заражає світових лідерів
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10.02.2022 00:06 Відповісти
Тримаймо кулаки))
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10.02.2022 00:08 Відповісти
С кем зельц не встретится- все болеют. Макарон там ещё не слёг??? Наш гарант носитель чего то заразного и непонятного….Бедоносец-Зеленский..
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10.02.2022 00:16 Відповісти
Да выше пишут , шо зебуин поджог макарону монетный двор.
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10.02.2022 00:25 Відповісти
Прошлый раз собор сгорел!
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10.02.2022 09:09 Відповісти
Позоруха, у нас рассадником ковида являются офисы Президента.
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10.02.2022 00:28 Відповісти
Не знаю, насколько это достоверно, но наша желтая пресса пишет, что даже в ОП (ранее писали про Раду) есть убежденные и упоротые антиваксеры… шо ж тут удивляться. Я даже посмеялся, чего только у слуг каломыйского нету - и антиваксеры, и шпионские кроты, и взяточники, и воры, и б л я дуны, и просто б л я ди, и дятлы…. Короче зоопарк или цирк уродов.
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10.02.2022 12:38 Відповісти
Кому ЗЕ не поднасрал с 2019 года?
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10.02.2022 01:56 Відповісти
Эрдогану тоже не повезло.
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10.02.2022 09:05 Відповісти
это вам - за наш флаг!!!!!
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10.02.2022 16:36 Відповісти
 
 