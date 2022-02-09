Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19. За день до того він зустрічався із Зеленським

Голова МЗС Словаччини Іван Корчок пропустив засідання уряду 9 лютого та згодом повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 8 лютого він перебував в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Про свою хворобу Корчок повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Отже, сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку – Петра Влгова (словацька спортсменка Петра Влгова виборола золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. – Ред.), потім – голосування в парламенті, і третє – на жаль, результат тесту на COVID – позитивний. Без цієї "позитивної" новини я міг би обійтися", – написав політик.

Нагадаємо, 7 і 8 лютого з візитом в Україні перебували та зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським голови МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський.

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