Голова МЗС Словаччини захворів на COVID-19. За день до того він зустрічався із Зеленським
Голова МЗС Словаччини Іван Корчок пропустив засідання уряду 9 лютого та згодом повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус. 8 лютого він перебував в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.
Про свою хворобу Корчок повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Отже, сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку – Петра Влгова (словацька спортсменка Петра Влгова виборола золоту медаль на Олімпіаді у Пекіні. – Ред.), потім – голосування в парламенті, і третє – на жаль, результат тесту на COVID – позитивний. Без цієї "позитивної" новини я міг би обійтися", – написав політик.
Нагадаємо, 7 і 8 лютого з візитом в Україні перебували та зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським голови МЗС Австрії, Німеччини, Словаччини та Чехії – Олександр Шалленберг, Анналена Бербок, Іван Корчок і Ян Ліпавський.
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не мешало бы после контактов с ЗЕ-бидосиком на глистов еще провериться
Макрон предал НАТО ? Вот так когда-то предали Христа ( образное сравнение)
Словакия опубликовала в четверг договор о покупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в страну 1 марта. Документ, на придании огласке которого настаивала президент республики Зузана Чапутова, представлен на сайте национального министерства здравоохранения.
а как хутин проталкивал в мире тот спутник !!
премьера Словакии выгнали в отставку за покупку Спутника