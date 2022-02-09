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Новини Нормандські переговори
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На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак

На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Єрмак зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Крім того, керівник ОП наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

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На думку Єрмака, сьогодні Україна є "центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті" та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України.

Автор: 

нормандська четвірка (1526) Тристороння контактна група (827) Єрмак Андрій (1391)


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Топ коментарі
+8
ПНХ
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09.02.2022 23:41 Відповісти
+6
Кулеба призвал ввести санкции против России за вручение российских паспортов жителям Донбасса

"Позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями.

https://apnews.com.ua/ru/news/kuleba-prizval-vvesti-sanktcii-protiv-rossii-za-narushenie-minskikh-soglashenii/
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10.02.2022 01:05 Відповісти
+4
На цей раз яку забаганку пуйла виконають?
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09.02.2022 23:59 Відповісти
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09.02.2022 23:41 Відповісти
На цей раз яку забаганку пуйла виконають?
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09.02.2022 23:59 Відповісти
Розблокувати? а далі що? одностороннє виконання мінських угод? то нах нам таке розблокування? скоріше би уже вибори, щоб швидше забути про це зелене непорозуміння...
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10.02.2022 00:06 Відповісти
100% Запад пытается вытянуть Украину из Минска и втянуть рашу в норманский формат, а что делает Зермак? Саботирует и бежит обратно в тупик
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10.02.2022 00:13 Відповісти
та не, не в тупик. этот дерьмак знает куда он бежит и куда Бубочку толкает. хотя, там и толкать незачем. бубочка сам до мозга костей ватник и малорос. чего призывы его Ленки в 14-м году сообщать сепарам о перемещениях нашей военной техники стоят.. не удивлюсь, если вместе с Ленкой такие призывы и сам бубочка делал...
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10.02.2022 00:28 Відповісти
дЕрмак - ПНХ, а ТКГ - блокировать и дальше до УПОРА вместе с Минском и Нормандским сговором !!! КРАПКА
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10.02.2022 00:08 Відповісти
На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак. Будуть домовлятись з приводу ціни?
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10.02.2022 00:13 Відповісти
Зрадники.
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10.02.2022 00:45 Відповісти
До чого тут мінськ? росія оточила нас своїми військовими силами, до чого тут донбас і сепари з росіянами на ньому? Зараз розмова про всю Україну, Київ-Харків-Одесу, а не клятий лугандон.
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10.02.2022 00:48 Відповісти
Кулеба призвал ввести санкции против России за вручение российских паспортов жителям Донбасса

"Позиция Украины в том, что за последние годы РФ прибегла к грубым нарушениям международного права и минских договоренностей и за это ее тоже надо наказывать санкциями.

https://apnews.com.ua/ru/news/kuleba-prizval-vvesti-sanktcii-protiv-rossii-za-narushenie-minskikh-soglashenii/
показати весь коментар
10.02.2022 01:05 Відповісти
Ермак будет добиваться полного прекращения огня по оккупантам. А вообще, Минск, ТКГ, Нормандия - это все НАВЯЗАННЫЕ Украине форматы. Сами-то они антиконституционны и криминал в чистом виде. Но в банановой стране всем поффиг. Это типа исконная украинская мечта - что бы всякие российские и западные проходимцы делили наши земли и рассказывали, что и как.
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10.02.2022 06:07 Відповісти
в ордло хотят, чтоб Украина признала "спутник" для пересечения кпп! однако запроданцы могут въезжать без каких либо справок о вакцинации! и это при всём том,что в Украине вакцинация добровольно-принудительная, и неваксов отстраняют от работы! кто кого оккупировал, хез!
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10.02.2022 06:24 Відповісти
Навпаки, заблокувати намертво, нічого, крім говорильні, воно не вирішує в даний час
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10.02.2022 06:49 Відповісти
 
 