На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ, - Єрмак

Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з представниками українських ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Єрмак зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Крім того, керівник ОП наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

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На думку Єрмака, сьогодні Україна є "центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті" та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України.