Три великі десантні кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море

Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Победоносець" і "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".

Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря для участі у навчаннях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА