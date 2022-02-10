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Три великі десантні кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море

Три великі десантні кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море

Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Победоносець" і "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".

Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря для участі у навчаннях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

Автор: 

ВМС рф (143) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+16
на о. Зміїний поставить пару десятков ракет не мешало бы.
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10.02.2022 00:49 Відповісти
+10
Щоденник Пилипа Орлика привезуть із Франції для експозиц.ії в Національному музеї "Гетьманська столиця"
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10.02.2022 00:13 Відповісти
+10
"Велике будівництво - тарятся в России для ремонта дорог в Украине":

https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856
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10.02.2022 00:15 Відповісти
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Щоденник Пилипа Орлика привезуть із Франції для експозиц.ії в Національному музеї "Гетьманська столиця"
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10.02.2022 00:13 Відповісти
чого він взагалі у французів?
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10.02.2022 00:16 Відповісти
сфранцуздили український документ і вихваляються.
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10.02.2022 00:31 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Молдавський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80 господар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE Костянтин Маврокордато по смерті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD гетьмана Пилипа Орлика опікувався https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2 архівом померлого. Аби зберегти його, надіслав архів до посла Франції в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбул . Маркіз де Вільнев, тодішній посол в Оттоманській Порті, переслав його до замку Детенвіль, де мешкав син Пилипа - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA Григір . По смерті Григора архів батька і сина передали до архіву Міністерства закордонних справ. Отже, тут накопичились два архіви, що утримували грамоти, листи, політичні меморії, низку неоприлюднених матеріалів. Серед них знайдено і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA щоденник Пилипа Орлика.
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10.02.2022 00:38 Відповісти
Архів Пилипа Орлика - частина приватного архіву https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA Пилипа Орлика , що зберігається в Державному архіві Міністерства закордонних справ.
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10.02.2022 00:39 Відповісти
Ми дуже і щиро вдячні країнам НАТО, які фундампетальлно озброюють Україну! А а особливо вдячні США, за її організуючу роль в цій справі і небачене (з часів лєнд-лізу в срср) донорство для України!

Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонилили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вжет про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...

За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кваталу, а на зміну їм там виявляться проофесіонали-патріоти), в Україні можна було б розмісти по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.

Але ж не нашим то щастям... у ЗЄлі...

Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
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10.02.2022 01:26 Відповісти
Один THAAD з РЛС коштує 3 мільярди доларів.
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10.02.2022 01:44 Відповісти
то тіпа зєля рєдіска всеодно ?
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10.02.2022 08:50 Відповісти
Конституцію Пилипа Орлика привозили зі Швеції і вона експонувалась у Софійському соборі в Києві з 17 серпня до 14 листопада. Я бачив.
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10.02.2022 01:48 Відповісти
"Велике будівництво - тарятся в России для ремонта дорог в Украине":

https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856
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10.02.2022 00:15 Відповісти
зря их турки пропустили...
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10.02.2022 00:16 Відповісти
А какой от них прок?
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10.02.2022 00:22 Відповісти
Три великі десантні кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море
Фсьо,чэм хата богата..

ілі фсьо,что било "на ходу"
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10.02.2022 02:30 Відповісти
Интересно , что везут БДК , неужто три тьісячи морпехов с техникой ?
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10.02.2022 00:17 Відповісти
Навіщо везти тижнями купу народу, загрузять в Криму
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10.02.2022 00:23 Відповісти
Вот гады! Будут рыбу глушить.

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10.02.2022 00:25 Відповісти
Ты уже? В первых рядах мордва? Или на колчаковских фронтах тяжко пораненый?
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10.02.2022 09:07 Відповісти
моргунов є, віцин і нікулін на подходе ?
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10.02.2022 00:31 Відповісти
Еще три корыта стали потенциальной мишенью
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10.02.2022 00:38 Відповісти
на о. Зміїний поставить пару десятков ракет не мешало бы.
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10.02.2022 00:49 Відповісти
уже.
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10.02.2022 00:52 Відповісти
что уже ?
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10.02.2022 00:59 Відповісти
Объект невелик, остров... но если его захватить - и это можно сделать, то вред будет большой для Украины.

В советское время там был комплекс ПВО. Туда нужно поставить ракетный комплекс С-125.
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10.02.2022 01:32 Відповісти
плюс бы еще ПЗРК туда бы поставил нашим морпехам на остров.
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10.02.2022 01:49 Відповісти
3 корабля - 675 солдат. Они для неболтших операций годны, вторжение на них не сделать.
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10.02.2022 01:21 Відповісти
Не три, а шість.

Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Победоносець" і "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море. Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".
Джерело:
«Виходить така ситуація, що у загальному підсумку складається армада з 12 великих десантних кораблів. Ці судна можуть взяти на борт 4000-4500 морських піхотинців, півтори сотні танків, або дві з половиною сотні іншої бронетехніки», - прокоментував керівник моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко. https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-perekydaye-desantni-korabli-dvokh-flotiv-chy-zaydut-vony-do-krymu/31685141.html
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10.02.2022 02:02 Відповісти
Графічне зображення потенційних районів висадки російського десанту.
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10.02.2022 02:03 Відповісти
у загальному підсумку складається армада з 12 великих десантних кораблів. Ці судна можуть взяти на борт 4000-4500 морських піхотинців, півтори сотні танків, або дві з половиною сотні іншої бронетехніки»

І ФСЬО?

1.Україна по них торпеди і ракети не запустить "на підході"?

2.

Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд доларів.

Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.

"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях"

3.

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10.02.2022 02:41 Відповісти
Проблема у тому, що ракети нам потрібні вже, а не колись...бо всі кацапські БДК вже у Чорному морі.
Всього кацапи можут висадити у тил нашим військам за раз до 10 тисяч солдат їз технікою. Це дуже сутьтєво...
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10.02.2022 03:03 Відповісти
Ого, крабів напевно буде моооре і даром...
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10.02.2022 08:53 Відповісти
там суровое вооруженіє..


"Георгий Победоносец" - большой десантный корабль проекта 775.вООРУЖЕНИЕ

2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

грозіть будєт.
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10.02.2022 02:34 Відповісти
Кароче с баранавозом ано не справицца.
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10.02.2022 13:00 Відповісти
Теперь Норвегия может захватить Новую землю и Землю Франца Иосифа.
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10.02.2022 01:39 Відповісти
рузьке сам для брата-китайця Сибір вже звільнив..

перебазувавши війська в анексовану Білорусь.


В https://topwar.ru/54022-v-nyu-york-tayms-obyasnili-pochemu-kitay-otberet-u-russkih-sibir.html «Нью-Йорк Таймс» объяснили, почему Китай отберёт у русских Сибирь
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10.02.2022 02:46 Відповісти
Пекин вполне может использовать собственную стратегию по отношению к России: раздавать паспорта «сочувствующим» в «спорных районах», а затем перейти прямо к военной «защите своих граждан».
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10.02.2022 02:48 Відповісти
По «монгольской» версии, название происходит от «Шибир» - монгольского слова, означающего болотистую местность, поросшую берёзами, лесную чащу (ср. с версией Рамстедта-Фасмера выше). Предполагается, что так во времена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD Чингисхана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B монголы называли пограничную с лесостепью часть тайгиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-6 [6] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-sibirk-7 [7] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 О. Прицак название Сибирь возводил к имени протомонголов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B8 сяньби , которые, по его мнению, достаточно долгое время оставались в бассейне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C Обь -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88 Иртыш и дали территории своё собственное имя. Прицак использовал комбинации «Hsien-pi/Säbirs, Sabart-oi, Säbär-/Säbir (Hsien-pi), Säbir/Hsien-pi, Hsien-pi = Säbir»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-8 [8] .

По мнению, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 З. Я. Бояршиновой , этот термин происходит от названия этнической группы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8F сипыр » (сёпыр, сабир), язык которой был предком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 угорской языковой группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-9 [9] . Позднее он стал применяться к тюркоязычной группе, жившей по р. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88 Иртышу в районе современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Тобольска .

По версии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Софронова , топоним возник от тюркоязычной этнической группы, известной как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B сибирские татары , самоназвание которых (сибир), что, по мнению автора, фактически означает «терпение». По другому мнению, «местные» (ы/ир - мужчины, народ, люди; сибэ/у - россыпь, бросить на землю; досл.: «рассеянные [живущие] тут люди»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-vsofronov.narod-10 [10] .
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10.02.2022 03:01 Відповісти
Сибирь перекрученное си бэй, шо с путунхуя "северо - западная провинция", аналогично "синань" юго - западная провинция. Отсюда и дальний восток, потому шо "да" это восток.
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10.02.2022 13:04 Відповісти
На карте изображена новая страна, Новокитай. Через пару лет там пройдет референдум, в котором новокитайцы проголосуют за возвращение в родную гавань, Китай.
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10.02.2022 07:46 Відповісти
Не чайники вернут старое название "ё бань си бей" - моськов улус и северо-западная провинция.
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10.02.2022 13:06 Відповісти
Какая разница, этож не Порошенко, чего их бояться, этоже друзья нелоха, не треба паникувати, ну там Одессу захватят, а нелох вам видосик покажет
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10.02.2022 06:46 Відповісти
Ого, по комментам, сколько тут подводных диверсантов. Готовность №1? Ну так, вперед, чего зря клаву мусолить

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10.02.2022 07:00 Відповісти
Пшел.
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10.02.2022 08:37 Відповісти
Уже? Удачи!
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10.02.2022 08:41 Відповісти
Пшел.
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10.02.2022 08:42 Відповісти
Как там на швабре? Не жмёт?
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10.02.2022 09:08 Відповісти
А навстречу этим скрепоносным лоханкам уже вышел барановоз"Ашот"
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10.02.2022 07:43 Відповісти
Прикольно, один вистріл і 4 500 трупів московитів!
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10.02.2022 07:54 Відповісти
на таку хорошу справу і кілька торпед одночасно не жалко... ))

Україна не горда..скористається навіть совєтськими... )

-------------------------------------------------------------------------

Катери типу «Айленд» ВМС України планується оснастити 30-мм шестиствольною артустановкою АК-306 і торпедами СЕТ-72.*

Про це 15 листопада ц.р. повідомив Український мілітарний портал, посилаючись на видання «Думская».

Джерело видання «Думская» в командуванні ВМС України повідомив, що рішення про переозброєння «Старобільська» і «Слов'янська» вже прийнято.

*Торпеда СЭТ-72 предназначалась для замены противокорабельной торпеды МГТ-1 и противолодочной торпеды СЭТ-40 на подводных лодках и надводных кораблях, имеющих та калибра 400 мм. Эта торпеда с ЭСУ впервые в СССР была оснащена серебряно-магниевой аккумуляторной батареей с морской водой в качестве электролита
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10.02.2022 11:28 Відповісти
А где же противокорабельные "нептуны", которые закончили испытывать при порошенко и первые дивизионы должны были быть поставлены на боевое дежурство в 2020-21-м годах? Сепарская зе-тварь сделала все чтобы у ВСУ не было даже касок и броников на складах поэтому что оно прислуга кремля!
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10.02.2022 08:21 Відповісти
Как обычно что-то пошло не так. Украинские власти мастера обещать.
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10.02.2022 08:39 Відповісти
координати дати ?
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10.02.2022 08:54 Відповісти
Военно-промышленному развитию Украины мешают сами же власти. Об этом в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Как он сообщил, программа по созданию ракет наземного, морского и воздушного базирования была свернута. Хотя для ПКР «Нептун» уже были разработаны конкретные шаги. В срыве оборонного заказа Турчинов обвинил правительство Украины и его невежественные решения.

Однако....., растянувшаяся на годы разработка ракет «Нептун» была одним из главных PR-проектов, с помощью которых команда Порошенко имитировала усилия по модернизации вооруженных сил Украины. Перейдя в оппозицию, Порошенко, Турчинов и компания продолжают эксплуатировать любимую тему, обвиняя нынешнюю власть в снижении конкурентоспособности, уверен Голубь
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10.02.2022 11:32 Відповісти
Ну і про каски, включи тєлєк .... знайди хоть одного війскового без каски, може десь скарги є від солдат що немає броніка чи каски??? .ля Ща що вам зарплату платять
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10.02.2022 08:58 Відповісти
Миротворці........
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10.02.2022 08:58 Відповісти
Умножать на ноль как только пересекут морскую границу.
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10.02.2022 09:09 Відповісти
Хто знає...? Один наш Нептун зможе потопити російський ірегат при влучанні? Чи треба декілька влучань?
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10.02.2022 09:37 Відповісти
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10.02.2022 13:00 Відповісти
КАКОЙ ДЕБИЛ НАЗВАЛ КАТЕР ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНЯК )))
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Шойга кужубет.
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10.02.2022 13:10 Відповісти
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10.02.2022 13:56 Відповісти
Кароче маргунов, вицин, никулин и на падходе клоун задротный и пиветс кабздон. ПС. Исче и шахтёр алень. Никада исче не видет таких бальших кансервных банок с кормом для криветак.
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10.02.2022 13:12 Відповісти
Значить інформація , що Туреччина закрила Босфор для проходу військових кораблів брехня ! .
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25.03.2022 10:04 Відповісти
 
 