Три великі десантні кораблі Північного флоту РФ увійшли в Чорне море
Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Победоносець" і "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".
Раніше Міноборони РФ повідомило, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів здійснюють плановий перехід із Середземного до Чорного моря для участі у навчаннях.
Топ коментарі
+16 kelman muksat
показати весь коментар10.02.2022 00:49 Відповісти Посилання
+10 Rino Onix
показати весь коментар10.02.2022 00:13 Відповісти Посилання
+10 Ла-ла-ла-ла
показати весь коментар10.02.2022 00:15 Відповісти Посилання
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Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонилили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вжет про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...
За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кваталу, а на зміну їм там виявляться проофесіонали-патріоти), в Україні можна було б розмісти по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.
Але ж не нашим то щастям... у ЗЄлі...
Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856
Фсьо,чэм хата богата..
ілі фсьо,что било "на ходу"
В советское время там был комплекс ПВО. Туда нужно поставить ракетный комплекс С-125.
Три великі десантні кораблі Північного флоту - "Петро Моргунов", "Георгій Победоносець" і "Оленєгорський гірник" - у середу пройшли через Босфор із Середземного в Чорне море. Напередодні до Чорного моря також увійшли три великі десантні кораблі Балтійського флоту - "Корольов", "Мінськ" та "Калінінград".
Джерело:
«Виходить така ситуація, що у загальному підсумку складається армада з 12 великих десантних кораблів. Ці судна можуть взяти на борт 4000-4500 морських піхотинців, півтори сотні танків, або дві з половиною сотні іншої бронетехніки», - прокоментував керівник моніторингової групи «Інституту чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко. https://www.radiosvoboda.org/a/rosiya-perekydaye-desantni-korabli-dvokh-flotiv-chy-zaydut-vony-do-krymu/31685141.html
І ФСЬО?
1.Україна по них торпеди і ракети не запустить "на підході"?
2.
Україна та Велика Британія вже підписали військові угоди на 2 млрд доларів.
Пристайко уточнив, що угоди передбачають реалізацію чотирьох конкретних проєктів. Один з них - споруда в Шотландії двох кораблів, які переобладнуються під потреби українських військових. Крім того, це споруда кораблів спочатку на Британських, а потім на українських верфях.
"І це ракетне озброєння. Вперше наші Збройні сили отримають реальну зброю, ракети, які нам дозволять що-небудь протиставити Росії в чорному і Азовському морях"
3.
Всього кацапи можут висадити у тил нашим військам за раз до 10 тисяч солдат їз технікою. Це дуже сутьтєво...
"Георгий Победоносец" - большой десантный корабль проекта 775.вООРУЖЕНИЕ
2 сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, 2 пусковые установки реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М", 4 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".
грозіть будєт.
перебазувавши війська в анексовану Білорусь.
В https://topwar.ru/54022-v-nyu-york-tayms-obyasnili-pochemu-kitay-otberet-u-russkih-sibir.html «Нью-Йорк Таймс» объяснили, почему Китай отберёт у русских Сибирь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA,_%D0%9E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 О. Прицак название Сибирь возводил к имени протомонголов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8F%D0%BD%D1%8C%D0%B1%D0%B8 сяньби , которые, по его мнению, достаточно долгое время оставались в бассейне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C Обь -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88 Иртыш и дали территории своё собственное имя. Прицак использовал комбинации «Hsien-pi/Säbirs, Sabart-oi, Säbär-/Säbir (Hsien-pi), Säbir/Hsien-pi, Hsien-pi = Säbir»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-8 [8] .
По мнению, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%BE%D1%8F_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0 З. Я. Бояршиновой , этот термин происходит от названия этнической группы «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8F сипыр » (сёпыр, сабир), язык которой был предком https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 угорской языковой группы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-9 [9] . Позднее он стал применяться к тюркоязычной группе, жившей по р. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88 Иртышу в районе современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA Тобольска .
По версии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Софронова , топоним возник от тюркоязычной этнической группы, известной как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B сибирские татары , самоназвание которых (сибир), что, по мнению автора, фактически означает «терпение». По другому мнению, «местные» (ы/ир - мужчины, народ, люди; сибэ/у - россыпь, бросить на землю; досл.: «рассеянные [живущие] тут люди»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C#cite_note-vsofronov.narod-10 [10] .
Україна не горда..скористається навіть совєтськими... )
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Катери типу «Айленд» ВМС України планується оснастити 30-мм шестиствольною артустановкою АК-306 і торпедами СЕТ-72.*
Про це 15 листопада ц.р. повідомив Український мілітарний портал, посилаючись на видання «Думская».
Джерело видання «Думская» в командуванні ВМС України повідомив, що рішення про переозброєння «Старобільська» і «Слов'янська» вже прийнято.
*Торпеда СЭТ-72 предназначалась для замены противокорабельной торпеды МГТ-1 и противолодочной торпеды СЭТ-40 на подводных лодках и надводных кораблях, имеющих та калибра 400 мм. Эта торпеда с ЭСУ впервые в СССР была оснащена серебряно-магниевой аккумуляторной батареей с морской водой в качестве электролита
Однако....., растянувшаяся на годы разработка ракет «Нептун» была одним из главных PR-проектов, с помощью которых команда Порошенко имитировала усилия по модернизации вооруженных сил Украины. Перейдя в оппозицию, Порошенко, Турчинов и компания продолжают эксплуатировать любимую тему, обвиняя нынешнюю власть в снижении конкурентоспособности, уверен Голубь