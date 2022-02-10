Комітет ВР підтримав перекидання бригад тероборони на фронт у разі крайньої потреби
Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав зміни до закону про основи нацспротиву, які дозволять використовувати частини територіальної оборони у районах ведення бойових дій.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ukrainian Military Pages.
Йдеться по законопроєкт № 6521, що був зареєстрований 17 січня 2022 року.
"Важливо, щоб у разі крайньої потреби у військового командування була можливість на окремих напрямках підсилити Збройні Сили України підрозділами територіальної оборони. Зміни важливі, адже вони дають не лише уточнити закон, а й посилити нашу обороноздатність", - представив законопроєкт секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Костенко.
Члени комітету підтримали законопроєкт одноголосно.
Нагадаємо, що чинними нормами Закону України "Про основи національного спротиву" (стаття 20) частини територіальної оборони можуть виконувати свої завдання виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій.
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Барышням из Теробороны вообще должно понравиться - после образования на кожных покровах их организмов "хрустящей корочки" им уже не надо будет тратиться на искусственный загар в дорогущих СПА-салонах.