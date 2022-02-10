Комітет ВР підтримав перекидання бригад тероборони на фронт у разі крайньої потреби

Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав зміни до закону про основи нацспротиву, які дозволять використовувати частини територіальної оборони у районах ведення бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ukrainian Military Pages.

Йдеться по законопроєкт № 6521, що був зареєстрований 17 січня 2022 року.

"Важливо, щоб у разі крайньої потреби у військового командування була можливість на окремих напрямках підсилити Збройні Сили України підрозділами територіальної оборони. Зміни важливі, адже вони дають не лише уточнити закон, а й посилити нашу обороноздатність", - представив законопроєкт секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Костенко.

Члени комітету підтримали законопроєкт одноголосно.

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Нагадаємо, що чинними нормами Закону України "Про основи національного спротиву" (стаття 20) частини територіальної оборони можуть виконувати свої завдання виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій.