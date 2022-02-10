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Новини Війна
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Комітет ВР підтримав перекидання бригад тероборони на фронт у разі крайньої потреби

Комітет ВР підтримав перекидання бригад тероборони на фронт у разі крайньої потреби

Комітет з нацбезпеки та оборони підтримав зміни до закону про основи нацспротиву, які дозволять використовувати частини територіальної оборони у районах ведення бойових дій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ukrainian Military Pages.

Йдеться по законопроєкт № 6521, що був зареєстрований 17 січня 2022 року.

"Важливо, щоб у разі крайньої потреби у військового командування була можливість на окремих напрямках підсилити Збройні Сили України підрозділами територіальної оборони. Зміни важливі, адже вони дають не лише уточнити закон, а й посилити нашу обороноздатність", - представив законопроєкт секретар комітету, нардеп "Голосу" Роман Костенко.

Члени комітету підтримали законопроєкт одноголосно.

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Нагадаємо, що чинними нормами Закону України "Про основи національного спротиву" (стаття 20) частини територіальної оборони можуть виконувати свої завдання виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій.

Автор: 

ВР (15073) законопроєкт (3633) тероборона (392) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+46
Территориальная оборона всем своим названием говорит о том, что они должны защищать тот областной центр на территории которого они сформированы, так как туда идут истинные патриоты которые даже если у них закончатся боеприпасы будут зубами и ногтями глотки рвать кацапам и предателям бульбашам за "свій садок вишневий коло хати". А они хотят их бросить в самое пекло типа Иловайска под командование бездарей на подобие Хомчака. Ментов и нац гвардию кидайте в зоны крайней потребности, а бойцы территориальной обороны сами на себя возьмут функцию охраны громадського порядку.
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10.02.2022 01:58 Відповісти
+35
Найкраще було б підсилити фронт армією суддів, прокурорів і мєнтів.
У військовий час вони все-одно нах не потрібні будуть.
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10.02.2022 02:11 Відповісти
+33
Скорее всего судьи, прокуроры и менты вместо защиты страны от врага сдрыснут к своим домам и квартирам заграницу.
Смотря по Крыму и Донбассу они первыми и предавали Украину и переходили на сторону врага.
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10.02.2022 02:37 Відповісти
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При всем желании, не взяв Харьковскую область, не получится оказаться в Полтавской. А, если сидеть и ждать врага где-нибудь дома в Закарпатье, то дождешься.
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10.02.2022 20:54 Відповісти
таких как вы - немного....
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10.02.2022 22:05 Відповісти
А я і справді думав про те, щоб приєднатися то тероборони в своєму місті. Тепер точно не буду.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
Что ж, настоящие патриоты нужны и в боевых частях, где с вами радостно подпишут контракт. Вы ведь не станете прятаться от войны?
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10.02.2022 12:45 Відповісти
Вы плутаєте тероборону як рід військ ЗСУ (легка піхота) та добровольці загони тероборона, які ще і не починали формувати. До речі всі коментатори цього не розуміють. Тому такі коментарі.
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10.02.2022 12:50 Відповісти
Цо що для того щоб коли всі на фронті, тил залишився голим і "сплячі консерви" спокійно могли б захопити владу. До того ж сумнівне посилення - без важкої техніки, мисливські карабіни. Тероборона виконує дві функції - захист обєктів до підходу основних сил, і несистемний опір у випадку окупації, "малими силами" маючи на своєму боці знання місцевості, людей добиватися значних втрат ворога, дестабілізувати його в тилу.
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10.02.2022 12:48 Відповісти
ОПЯТЬ ЛЮДЕЙ ОБМАНУЛИ !!!!!!! ПОЗОР ВЛАСТИ ЗЕЛЕНСКОГО !!!!!!!!!
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10.02.2022 12:55 Відповісти
Вот что бойцам Территориальной обороны придётся больше по душе? Когда их будут "поливать" из ТОС(тяжёлая огнемётная система)-1 "Буратино" или ТОС-1А "Солнцепёк"?
Барышням из Теробороны вообще должно понравиться - после образования на кожных покровах их организмов "хрустящей корочки" им уже не надо будет тратиться на искусственный загар в дорогущих СПА-салонах.
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11.02.2022 14:29 Відповісти
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