Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих
Група сенаторів США з комітету з розвідки закликала президента Джо Байдена переконатися, що Сполучені Штати діляться якнайбільшою кількістю розвідданих з Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми просимо Сполучені Штати поділитися розвідданими з Україною максимально можливою мірою", - написали вони.
Сенатори висловили свою думку, що Росія є агресором, тому США "мають озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни".
На їхню думку, це відповідає інтересам національної безпеки США, а також їхніх союзників та партнерів у регіоні.
"Загрози Росії Україні загрожують демократіям у всьому світі, і ми закликаємо Вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", - заявили сенатори.
Під листом підписалися 16 сенаторів від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Уорнером та віце-головою Марком Рубіо.
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1. с картой расположения войск раши вокруг Украины
2, с рассказом как партнёры помогают Украине ( в пику Германии)
3, с рассказом как Германия и Израиль блокируют поставки помощи Украине от других стран , как Орбан заблокировал получение Украиной разведданных НАТО
4. С рассказом сколько ребят погибло в этом году на фронте
5. взять с собой ветеранов
6. задать вопрос участникам - как можно позволять раше так себя вести
ЭТО НЕОБХОДИМАЯ АКЦИЯ , т к СМИ в Европе очень мало говорят об обстановке вокруг границ Украины и потому европейцы лояльно относятся к россиянам , а украинцев считаю цыганами и нациками с подачи раши. Европейцы , как и. немецкий министр МЗС, считают рашу культурной страной за балет и хор Александрова , которые не вылазят из Евросоюза с гастролями НАДОНАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ .
Гопник из криворожской подворотни, всю жизнь занимающийся сортирным юмором, не имеющий нормального образования, по коефициенту развития кого-то там обходит.
Да Янукович умнее твоего дегенерата ЗЕ был.
Ну так **** , эпоха бидности закончилась и началась эпоха ослопитеков-малоросов поздней концервации.
При ЗЕ это все равно, что сразу ***** все разведданные отдать. Если не ЗЕ сольет, то Ермак или очередная внештатная секретутка из Квартала-95.
И только Слуги Народа продолжают и Верховна Рада продолжают ничего не делать...