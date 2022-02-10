Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

Група сенаторів США з комітету з розвідки закликала президента Джо Байдена переконатися, що Сполучені Штати діляться якнайбільшою кількістю розвідданих з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми просимо Сполучені Штати поділитися розвідданими з Україною максимально можливою мірою", - написали вони.

Сенатори висловили свою думку, що Росія є агресором, тому США "мають озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни".

На їхню думку, це відповідає інтересам національної безпеки США, а також їхніх союзників та партнерів у регіоні.

"Загрози Росії Україні загрожують демократіям у всьому світі, і ми закликаємо Вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", - заявили сенатори.

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Під листом підписалися 16 сенаторів від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Уорнером та віце-головою Марком Рубіо.