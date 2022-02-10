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Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

Група сенаторів США просить Байдена надати Україні максимальний доступ до американських розвідданих

Група сенаторів США з комітету з розвідки закликала президента Джо Байдена переконатися, що Сполучені Штати діляться якнайбільшою кількістю розвідданих з Україною.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми просимо Сполучені Штати поділитися розвідданими з Україною максимально можливою мірою", - написали вони.

Сенатори висловили свою думку, що Росія є агресором, тому США "мають озброїти Україну найважливішою інформацією, необхідною для захисту своєї країни".

На їхню думку, це відповідає інтересам національної безпеки США, а також їхніх союзників та партнерів у регіоні.

"Загрози Росії Україні загрожують демократіям у всьому світі, і ми закликаємо Вас зробити все можливе, щоб підтримати Україну в цей критичний момент", - заявили сенатори.

Читайте: ЗМІ повідомили, що Байден схвалив план евакуації американців з України. В Білому домі заперечують

Під листом підписалися 16 сенаторів від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Уорнером та віце-головою Марком Рубіо.

Автор: 

Байден Джо (2893) розвідка (3894) США (23618) Сенат США (615)


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Топ коментарі
+18
Не треба цього робити. Україною керують російськіагенти
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10.02.2022 02:17 Відповісти
+15
Мо, лучше сразу разведданные в страну-помойку сливать, зачем терять время на посредников русни в #ОПе?
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10.02.2022 02:19 Відповісти
+12
Тільки спочатку треба президента України поміняти і почистити ОПу від московських кротів.
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10.02.2022 02:34 Відповісти
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Не треба цього робити. Україною керують російськіагенти
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10.02.2022 02:17 Відповісти
Да ти шо?
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10.02.2022 06:38 Відповісти
Украине оружие дают при Зеленському, а не при Порошенко
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10.02.2022 06:42 Відповісти
Ситуация такая,что если бы на месте клована была обезьяна,то давали бы тоже.
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10.02.2022 08:48 Відповісти
Це заслуга не зеленського, а путіна.
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10.02.2022 08:57 Відповісти
Скоріше російські тролі на Цензорі працюють, як ти
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10.02.2022 07:08 Відповісти
Мо, лучше сразу разведданные в страну-помойку сливать, зачем терять время на посредников русни в #ОПе?
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10.02.2022 02:19 Відповісти
Тільки спочатку треба президента України поміняти і почистити ОПу від московських кротів.
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10.02.2022 02:34 Відповісти
Зуб даю Рубіо буде балотуватися на президента через два роки.
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10.02.2022 02:39 Відповісти
И товарищ, Тед Круз от республиканцев. Ястреб вроде как
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10.02.2022 03:10 Відповісти
Панове американці, не потрібно розголошувати секрети серед очільників української держави, на жаль . Бо вони є якщо не теперішніми ворогами України, то потенційними.
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10.02.2022 03:00 Відповісти
Думаю , что Зеленскому надо присутствовать на Мюнхенской конференции безопасности с докладом про обстановку вокруг Украины
1. с картой расположения войск раши вокруг Украины
2, с рассказом как партнёры помогают Украине ( в пику Германии)
3, с рассказом как Германия и Израиль блокируют поставки помощи Украине от других стран , как Орбан заблокировал получение Украиной разведданных НАТО
4. С рассказом сколько ребят погибло в этом году на фронте
5. взять с собой ветеранов
6. задать вопрос участникам - как можно позволять раше так себя вести
ЭТО НЕОБХОДИМАЯ АКЦИЯ , т к СМИ в Европе очень мало говорят об обстановке вокруг границ Украины и потому европейцы лояльно относятся к россиянам , а украинцев считаю цыганами и нациками с подачи раши. Европейцы , как и. немецкий министр МЗС, считают рашу культурной страной за балет и хор Александрова , которые не вылазят из Евросоюза с гастролями НАДОНАЗЫВАТЬ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ .
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10.02.2022 04:52 Відповісти
Конечно раша и агенты фсб в Украине и Ермак будут не советовать Зе выступать в Мюнхене . Вот и увидим кто агент ещё раз
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10.02.2022 04:54 Відповісти
Та на ту конференцію простіше затягти звичайного барана - тоді не треба буде додатково пояснювать присутнім що за незрозуміле "мекання" доноситься з трибуни під час виступу "президента України"
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10.02.2022 06:44 Відповісти
По коєффициенту умственного развития Зеленский уверенно обходит многих украинских єкс-политиков . 😜
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10.02.2022 08:20 Відповісти
Шутка года!!!

Гопник из криворожской подворотни, всю жизнь занимающийся сортирным юмором, не имеющий нормального образования, по коефициенту развития кого-то там обходит.

Да Янукович умнее твоего дегенерата ЗЕ был.
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10.02.2022 09:01 Відповісти
Ну так який "Ыкспьорд" - така й "оцінка" Знаєш за яких обставин я з "Ивашиним" "познайомився? Це - "живий анекдот"! Щось написав він про "куріпок що не встигли перелинять і їх в темному оперенні видно на білому снігу" Дивлюся - український прапорець Почав тихенько розпитувать про тих куріпок Він "розпустив хвоста" і давай мені "по вухах лапшу розвішувать" (в Україні куріпки не міняють перо взимку на біле - залишаються сірими Линяють тідьки білі і тундрові - але вони живуть тільки в Росії і в Альпах) Коротше кажучи - піймав його я на брехні і "пришпилив" як жучка булавкою А потім - "виробництво Іл-76-х в Харкові" (на авіаконцерні "Антонов") З тих пір він мене терпіть не може - кілька років уже "шипить" і "шерсть стовбурчить" Зараз прочитає оцей мій коментар і знову "гавкать" почне!
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10.02.2022 10:35 Відповісти
Нельзя туда зеленского.... снова будет кричать про покушение инспектора полиции на его теплого друга трухина.... "вот вам цена реформам-2"
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10.02.2022 08:20 Відповісти
І ці "дані" нададуть з урахуванням того що в ФСБ їх прочитають раніше ніж янєлох розкумариться.
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10.02.2022 05:20 Відповісти
дезу треба пхати в ОПу
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10.02.2022 06:33 Відповісти
Как бы кто не относился к пороху, но я просто представить себе не могу чтобы при такой новости сразу начали обсуждать через сколько минут эти данные окажутся у пуйла.
Ну так **** , эпоха бидности закончилась и началась эпоха ослопитеков-малоросов поздней концервации.
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10.02.2022 05:54 Відповісти
в тебе просто поганий настрій і зневіра. Смартфони то спірна штука, але подивимось. Тим бабкам хєрово живеться. А з смартфоном хз. Будуть в тік ток дивитись . Мені їх дуже шкода і не Зеленський їх обкрадав 30 років. Дороги то є гарно. хіба ні? ну вкрали там щось, так як без цього? І паливо в армії є. Зима закінчується, газу та вугілля вдосталь. Чоловіче. Не так все там мрачно. І не такий той Зеленський гівнюк. Він міцний і гарно говорить. Подивимось. Треба згуртуватись навколо обраного лідероа, а потім, після виборів, хай і він відповідає. Я не проти.
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10.02.2022 06:40 Відповісти
Зеленский назначил 27 судей, не прошедших квалификационную оценку, - ЦПК Источник:
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10.02.2022 08:58 Відповісти
Здається, що якщо пуйло наважиться на вторгнення, то північні навчання в Білорусі матимуть застрашний і відволікаючий момент . Головний удар буде з півдня. Та сама горезвісна " наваросія".А другий варіант це примусити під страхом вторгнення підписати кляті мінські умови . Так звана " атравлєнная таблєточка". Тримаймомся.
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10.02.2022 07:16 Відповісти
Передавати данні американської розвідки нашій сьогоднішній владі - це фактично передавати через посередника терористу № 1 хутіну.
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10.02.2022 08:01 Відповісти
Пророссийские , и просто идиотьі не возьмут в толк , что россиянам не нужньі данньіе о дислокации их же войск . Но отписались дружно ! 😃
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10.02.2022 08:24 Відповісти
Одразу на стіл Єрмаку й Буданову,ага.
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10.02.2022 08:47 Відповісти
Не надо!!!

При ЗЕ это все равно, что сразу ***** все разведданные отдать. Если не ЗЕ сольет, то Ермак или очередная внештатная секретутка из Квартала-95.
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10.02.2022 08:58 Відповісти
Когда взрослые люди пишут глупости,то дороги тут ни при чём.
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10.02.2022 10:38 Відповісти
Кацапи й так про себе все знають. А нам допомога.
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10.02.2022 10:58 Відповісти
Сенат работает и пытается что то сделать для Украины...
И только Слуги Народа продолжают и Верховна Рада продолжают ничего не делать...
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10.02.2022 12:58 Відповісти
 
 