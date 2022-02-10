Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів неподалік Водяного, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.
Так, неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників зі ручних та станкових протитанкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Наголошується, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.
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