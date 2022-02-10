УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8964 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 472 6

Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів неподалік Водяного, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів неподалік Водяного, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 9 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у фейсбуці.

Так, неподалік Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників зі ручних та станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Наголошується, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак з Великої Британії привіз спорядження для загонів тероборони, зокрема бронежилети та шоломи, - Резніков. ФОТОрепортаж

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали у пресцентрі ОС.

Війська РФ відкривали вогонь із гранатометів неподалік Водяного, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ООС 01

обстріл (29575) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цих Водяних на донбасі 4 чи 5,уточнюйте,про яке мова. Якщо штабу ООС ОДНАКОВО ,ТО БЛИЗЬКИМ вояків принципово.
показати весь коментар
10.02.2022 09:29 Відповісти
Шановна, то Золоте у кілткісті п'ять "штук" у Луганській області.
показати весь коментар
10.02.2022 11:38 Відповісти
В популярной соцсети TikTok военнослужащие ВСУ публикуют мотивирующее видео.

https://1plus1.video/unian-novosti/2022-god/fevral-2022-zsu-pidkoryuyut-tiktok

нашому воїнству слава!!!
показати весь коментар
10.02.2022 09:54 Відповісти
показати весь коментар
10.02.2022 11:25 Відповісти
"4-5-0" хлопцям!
показати весь коментар
10.02.2022 11:39 Відповісти
 
 