Пакет санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну може виявитися ширшим, ніж вважається, - Шольц

Євросоюз і НАТО в разі нападу Росії на Україну швидко та консолідовано запровадять санкції проти Москви, однак розголошувати заздалегідь їх зміст не будуть.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на спільному брифінгу з данською колегою Метте Фредеріксен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У ситуації з Україною йдеться про те, що ми стоїмо разом. Це факт і це потужний меседж… Ми єдині в тому, що мусимо діяти разом. Санкції готуються, і тільки-но ситуація зміниться, ми будемо в змозі прийняти рішення - Німеччина, США, Європа, країни НАТО. І вони, думаю, будуть дуже дієвими. Це меседж, який зрозуміли і в Росії", - сказав Шольц.

Утім, додав канцлер, партнери вирішили поки що не розкривати весь пакет обмежувальних заходів, який може виявитися ширшим, ніж вважається. У такому разі, за його словами, вони матимуть більший ефект.

Водночас Шольц висловив сподівання на врегулювання ситуації дипломатичними засобами, зауваживши, що за два тижні сталося багато зрушень, проводяться численні переговори. В цьому контексті він згадав свій майбутній візит до Києва та Москви, а також зустріч політичних радників у Нормандському форматі.

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"Є надія, що завдяки цій інтенсивності та подвійній стратегії - єдності й оголошення про суворі санкції в разі військової агресії та водночас використання переговорних форматів - ми разом зможемо забезпечити безпеку в Європі", - заявив канцлер ФРН.

При цьому, констатував він, зарано говорити, що проблема вирішена - вона продовжує потребувати максимальної уваги.