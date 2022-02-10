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Кулеба про слова Макрона, що "найближчі дні будуть вирішальними": Не треба категорично прив’язуватися до якихось календарних речей

Кулеба про слова Макрона, що

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Франції Емманюеля Макрона, що "найближчі дні будуть вирішальними" для стабілізації ситуації навколо України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кулеба заявив на брифінгу журналістам.

"Що стосується фрази президента Макрона про "критичність найближчих днів" - то він як досвідчений політик, безумовно, має свої відчуття ситуації після розмови з президентом Путіним і президентом Зеленським. Але зараз не треба категорично прив’язуватися до якихось календарних речей - годин, днів, тижнів, місяців - треба планово працювати. Нам, нагадаю, обіцяли війну до кінця грудня, потім до середини січня, потім до кінця січня, потім на початку лютого... Ми все ще перебуваємо в дипломатичному процесі", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр сказав, що у Києві розмова між президентами України і Франції була дуже конкретна. "Запевняю вас, що жодних зрад не відбулося та й не могло відбутися, тому що президент України - це людина, яка дуже чітко усвідомлює та захищає національні інтереси нашої держави", - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що вражений тим, що за останній час Макрон "глибоко розібрався в усіх нюансах, пов'язаних з функціонуванням Тристоронньої контактної групи, і у тому, що потрібно зробити, аби розблокувати її роботу".

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МЗС (4203) перемовини (3027) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Макрон Емманюель (1535)


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Топ коментарі
+5
Кулеба, саме ви з Зеленським і зеленою нечистю призвели до загострення ситуації на кордонах... Саме ваше недолуге керівництво зробило все, щоб бойові професійні військові пішли з арміі.... Якщо зарплата військового на рівні грузчика , то вам треба просто негайно написати заяву на звільнення і піти геть....
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10.02.2022 07:49 Відповісти
+4
Кулеба , ты определись : Ты или Ермак нам будут пургу нести? Хотя тошнит Украину , от вас обоих.
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10.02.2022 07:47 Відповісти
+3
Відводити війська, кидати за грати волонтерів і добровольців, деморалізувати військо, судити бойових генералів ,а на посади ставити лизоблюдів, зривати держ.замовлення для арміі, не платити достатньої зарплати військовим - це все для того, щоб показати ворогу, що армія стає слабкою і можна ворогу йти вперед...
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10.02.2022 08:17 Відповісти
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Да ти шо.
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10.02.2022 07:50 Відповісти
Кулеба , ты определись : Ты или Ермак нам будут пургу нести? Хотя тошнит Украину , от вас обоих.
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10.02.2022 07:47 Відповісти
За Украину только не расписывайся, бот.
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10.02.2022 09:39 Відповісти
Кулеба, саме ви з Зеленським і зеленою нечистю призвели до загострення ситуації на кордонах... Саме ваше недолуге керівництво зробило все, щоб бойові професійні військові пішли з арміі.... Якщо зарплата військового на рівні грузчика , то вам треба просто негайно написати заяву на звільнення і піти геть....
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10.02.2022 07:49 Відповісти
Відводити війська, кидати за грати волонтерів і добровольців, деморалізувати військо, судити бойових генералів ,а на посади ставити лизоблюдів, зривати держ.замовлення для арміі, не платити достатньої зарплати військовим - це все для того, щоб показати ворогу, що армія стає слабкою і можна ворогу йти вперед...
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10.02.2022 08:17 Відповісти
А то они не понимают что они делают...
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10.02.2022 08:26 Відповісти
😂
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10.02.2022 08:29 Відповісти
Кто такой Макрон знают все. А шо за кулеба такая...
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10.02.2022 08:56 Відповісти
Урегулированием должны заниматься заинтересованные в положительном исходе страны!
Франции Украина "до лампадки", границы далеко, экономика не зависит ... А с РФ Франция в очень дружеских отношениях.
Нужно задать вопрос Макрону "Хто тобi кум?"
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10.02.2022 08:59 Відповісти
 
 