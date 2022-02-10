У Байдена відреагували на "терпи, моя красавица" від Путіна: "Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення
Адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово висловлювала занепокоєння неправдивими та войовничими заявами представників російської влади.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі "".
На запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на висловлювання Путіна, коли він коментуючи відмову України виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації, сказав фразу: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", що було сприйнято в контексті сказаного, як невдалий жарт про зґвалтування України, Псакі відповіла:
"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника. Зазначу також, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст Президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", — заявила Псакі.
Водночас вона не відповіла, чи зв'язувався Вашингтон із цього приводу з Кремлем.
Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова Путіна "терпи, красуне", запитав: чи не був президент Росії п'яний.
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в.зеленський (на фестівалі в Юрмалі).
Так що ви хочете від путіна?
буряты будут жариться!!!))))
напевно що в "95 кварталі " все писалось іншими авторами, а воно лише грало роль
Як послухати оповіді за життя пересічних орків - то там цивілізацією навіть і не пахне. все відбувається лише через насилля навіть у сім'ях. В них є навіть прислів'я "б'є -значить любить"
Із захопленої території Білорусі всі їхні військові відправляються воювати в Сірію, я не кажу про крисчан і даунбасят.
Когда это он такое спросил? Он путену только в глаза в поисках в них мира и может заглядывать.
Конечно, он такое никогда не говорил. Он этого и во сне не сделает, - ссыкунишка мелкий.
Не дуже шановні чоловіки, жінки, бабусі та дідусі, а, головне, молодь країни, ви що не розумієте, що це вас, ваших, жінок, матерів, дочок, синів та вас самих будуть насилувати, примовляючи слова пу.... Бо агресору все рівно за кого ви, кого підтримуєте. Українці всі, і ви також, є для них ворогами, яких треба знищити, якщо не фізично, то психологічно, можна вислати до концтаборів, Гулагів, забрати в рабство... не зараз, так згодом... Ви втратили пам'ять та пам'ятаєте тільки ковбасу по 2,2 та морозиво?...
До чого ці заклики?
Чим вони воювати мають? Половина дідусів як мінімум, пройшла вишкіл у радянській армії, їх і вчити не треба - куди йти за зброєю?
Чи ви і дідусів з бабусями призвати плануєте?
Так призивайте вже, бо час пошти вийшов.
Убийство! Убийство! В немецкой расе нет ничего, кроме зла;
ни один из живых, ни один из еще не рожденных, но есть зло!
Следуйте заветам товарища Сталина.
Растоптать фашистского зверя раз и навсегда в его логове!
Примените силу и сломите расовую гордость этих немецких женщин.
Возьми их как свою законную добычу.
Убийство! Прорываясь вперед, убивайте, вы, доблестные солдаты Красной Армии.
Спит красавица в гробу.
Я красавицу е..у.
Нравится, не нравится
Спи моя красавица.
или педофильній труполог ?
нифигасе...... !!!!!
Империя развалится
"как пить дать" )
але допоки воно президент то мусить виказувати суспільну думку "ПТН - ПНХ".
саме це повинно було бути сказано , а не те що Зе промямлило
Мимо путинского дома
Я без шyток не хожy.
То им хеp в забоp пpосyнy,
То им жопy покажy!
Я подкрался и е*у
Як путін на росії одружився ( мультфільм )https://www.youtube.com/watch?v=_1SGd3PldCY
.
Хм, погодите, и вы в спаме...
Ось одна з них
приказано разгонять тему коронавируса, а чё делать-то?
Даже в рукаве козырей не осталось.У него вариантов-то немного.
Сдать назад и обосраться перед своими же идиотиками или получить торбу и очутиться в Гааге.