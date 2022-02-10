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У Байдена відреагували на "терпи, моя красавица" від Путіна: "Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення

У Байдена відреагували на

Адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово висловлювала занепокоєння неправдивими та войовничими заявами представників російської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі "".

На запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на висловлювання Путіна, коли він коментуючи відмову України виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації, сказав фразу: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", що було сприйнято в контексті сказаного, як невдалий жарт про зґвалтування України, Псакі відповіла:

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника. Зазначу також, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст Президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", — заявила Псакі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Путіну на слова "моя красавица": Україна дійсно "красавица", а слово "моя" - це вже перебір. ВIДЕО

Водночас вона не відповіла, чи зв'язувався Вашингтон із цього приводу з Кремлем.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова Путіна "терпи, красуне", запитав: чи не був президент Росії п'яний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін - Зеленському щодо мінських угод: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". ВIДЕО

путін володимир (24230) росія (66478) США (23618) Псакі Джен (148) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+61
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10.02.2022 08:16 Відповісти
+52
Какая страна, такие и шутки
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10.02.2022 08:03 Відповісти
+34
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"
в.зеленський (на фестівалі в Юрмалі).
Так що ви хочете від путіна?
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10.02.2022 08:48 Відповісти
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Какая страна, такие и шутки
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10.02.2022 08:03 Відповісти
Що ти з придурка візьмеш крім аналізів?
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10.02.2022 08:12 Відповісти
бедный Йорик т.е. Х..ло столько пришлось ему красавице терпеть в свое время когда таскал чумаданы и работал таксистом... Х..ло как там в фильме одном и ЭТО ВСЕ О НЕМ....
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10.02.2022 08:26 Відповісти
про яке там зґвалтування?

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10.02.2022 08:49 Відповісти
"Україна, як актриса у німецькому фільмі для дорослих. Готова прийняти у будь-якій кількості з будь-якого боку"
в.зеленський (на фестівалі в Юрмалі).
Так що ви хочете від путіна?
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10.02.2022 08:48 Відповісти
Ця фраза теж, мабуть, у кремлівських кабінетах народилася.
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10.02.2022 09:20 Відповісти
А що ви хочете від Зеленського?
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10.02.2022 09:32 Відповісти
це лише доводить що у Зе з Пуйлом одна АУЕшна ментальність і світогляд циніка і негідника , в якому можна налюдях жартувати подібним чином. Мені соромно що Зе обрали і що я мушу визнавати його своїм "гетьманом"
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10.02.2022 14:44 Відповісти
Нравится - не нравится,
буряты будут жариться!!!))))
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10.02.2022 09:19 Відповісти
Кстати, очень удачно, достойно и корректно дала ответ , не то что промявлил наш гарант
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10.02.2022 11:50 Відповісти
взагалі дивує, як Зе з таким відчуттям гумору працював коміком...
напевно що в "95 кварталі " все писалось іншими авторами, а воно лише грало роль
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10.02.2022 14:47 Відповісти
це точно. в орді згвалтування і гомосятина це звичайна справа.
Як послухати оповіді за життя пересічних орків - то там цивілізацією навіть і не пахне. все відбувається лише через насилля навіть у сім'ях. В них є навіть прислів'я "б'є -значить любить"
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10.02.2022 14:36 Відповісти
Так у них мать, пеленая младенца, напевает: - Что ели?- кашку, что пили? - бражку. И лицо детеныша при этих словах расплывается в сладкой улыбке..
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11.02.2022 09:59 Відповісти
Хуський хольклор
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10.02.2022 08:05 Відповісти
Хуст проти!
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10.02.2022 08:54 Відповісти
Це така вся хинова-московія-росія, яка починаючи ще з 1169 року гвалтувала цей простий і довірчивий народ - русинів-українців. Ще в когось є сімніви про їх наміри і братерство?
Із захопленої території Білорусі всі їхні військові відправляються воювати в Сірію, я не кажу про крисчан і даунбасят.
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10.02.2022 08:05 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова Путіна "терпи, красуне", запитав: чи не був президент Росії п'яний."

Когда это он такое спросил? Он путену только в глаза в поисках в них мира и может заглядывать.
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10.02.2022 08:10 Відповісти
Як ніби не знав як з цього приводу висловився Нємцов та і дали свою оцінку харківські футбольні фанати.
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10.02.2022 08:29 Відповісти
Это Бутусов проверяет, - или дочитывают его статьи до конца=)
Конечно, он такое никогда не говорил. Он этого и во сне не сделает, - ссыкунишка мелкий.
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10.02.2022 08:58 Відповісти
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10.02.2022 08:16 Відповісти
Вражають ті 49% населення, що, згідно соц опитуванню, не будуть захищати Україну.
Не дуже шановні чоловіки, жінки, бабусі та дідусі, а, головне, молодь країни, ви що не розумієте, що це вас, ваших, жінок, матерів, дочок, синів та вас самих будуть насилувати, примовляючи слова пу.... Бо агресору все рівно за кого ви, кого підтримуєте. Українці всі, і ви також, є для них ворогами, яких треба знищити, якщо не фізично, то психологічно, можна вислати до концтаборів, Гулагів, забрати в рабство... не зараз, так згодом... Ви втратили пам'ять та пам'ятаєте тільки ковбасу по 2,2 та морозиво?...
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10.02.2022 09:13 Відповісти
В свое время толпа кричала в экстазе: "Хочу ребенка от фюрера!". Чему тут удивляться?!
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10.02.2022 09:35 Відповісти
Так хай керманичи роздадуть усім зброю і дідусям і бабусям і жінкам.
До чого ці заклики?
Чим вони воювати мають? Половина дідусів як мінімум, пройшла вишкіл у радянській армії, їх і вчити не треба - куди йти за зброєю?
Чи ви і дідусів з бабусями призвати плануєте?
Так призивайте вже, бо час пошти вийшов.
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10.02.2022 10:15 Відповісти
їм навіть вигадувати нового нічого не потрібно. Вже все є . Просто замінять "німці" на "українці" : ось що писав ординський пропагандон Ілля Ерінбург підчас другої світової :

Убийство! Убийство! В немецкой расе нет ничего, кроме зла;
ни один из живых, ни один из еще не рожденных, но есть зло!
Следуйте заветам товарища Сталина.
Растоптать фашистского зверя раз и навсегда в его логове!
Примените силу и сломите расовую гордость этих немецких женщин.
Возьми их как свою законную добычу.
Убийство! Прорываясь вперед, убивайте, вы, доблестные солдаты Красной Армии.
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10.02.2022 15:13 Відповісти
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10.02.2022 08:18 Відповісти
Так звані руССкіє, це окупанти, гвалтівники і мародери, пам'ятайте,це при зустрічі руССкіх.
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10.02.2022 08:21 Відповісти
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10.02.2022 08:23 Відповісти
НУ ЧТО ОТ ГОПНИКА МОЖНО УСЛЫШАТЬ...? ВОТ ВВЕДИТЕ КРУТЫЕ САНКЦИИ, ОБЬЯВИТЕ О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ, ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ установите в харькове ракеты, И ТОЖЕ ИМ ТАКОЕ СКАЖИТЕ..... НУ А ЧТО МОЛ....(НРАВИТСЯ ТЕБЕ РОССИЯ НЕ НРАВИТСЯ....СПИ МОЯ КРАСАВИЦА) давайте смелее.... наглее будьте уже .хватит жить по совести и правилам с гопотой...с такими нужно поступать также как и они со всеми....
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10.02.2022 08:23 Відповісти
А шо вы хотели ? Типа шутку, озвучил дедушка с половыми признаками Бори Моисеева.....
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10.02.2022 08:28 Відповісти
Насколько я помню, в оригинале речь идет даже про изнасилование трупа.

Спит красавица в гробу.
Я красавицу е..у.
Нравится, не нравится
Спи моя красавица.
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10.02.2022 08:29 Відповісти
мова про зґвалтування не трупа, а молодої жінки, що перебуває у летаргічному сні. якщо науково інтерпретувати казку про сплячу красуню.
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10.02.2022 08:40 Відповісти
версия с труположеством путлера мне нравится больше
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10.02.2022 09:55 Відповісти
так что, он уже не педофил ?

или педофильній труполог ?

нифигасе...... !!!!!
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10.02.2022 13:09 Відповісти
когда проснется красавица,
Империя развалится

"как пить дать" )
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11.02.2022 10:17 Відповісти
проблема в тім, що ніхто не зацікавлений у виході з летаргії України. навіть найближчі на сьогодні сусіди-союзники, як і місцеві еліти. які, враховуючи ряд факторів, не можуть навіть осягнути потенціал.
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11.02.2022 10:26 Відповісти
До американцев начинает доходить с каким быдлом они имеют дело.
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10.02.2022 08:31 Відповісти
Какие кореша, такой и базар. Кстати, Трабер, как и сам }{уйло, известный полноприводной.
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10.02.2022 08:34 Відповісти
какие там кореша, -Вова шестерил на дядь. Оно ведь в жизни не дралось, даже в школе.
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10.02.2022 08:59 Відповісти
та да босота
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10.02.2022 09:05 Відповісти
ОДНОРУКИЙ БАНДИТ )))
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10.02.2022 13:17 Відповісти
Ну, это смотря у кого.. Нашему "красавице" это, похоже, вполне по душе.
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10.02.2022 08:35 Відповісти
мені плювати на його особисті вподобання.
але допоки воно президент то мусить виказувати суспільну думку "ПТН - ПНХ".
саме це повинно було бути сказано , а не те що Зе промямлило
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10.02.2022 15:45 Відповісти
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10.02.2022 08:40 Відповісти
Каждый понимает в меру своей испорченности. Насколько мне известно только Юрий Касьянов воспринял это как изнасилование. А иностранцам это простительно.
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10.02.2022 08:47 Відповісти
Может вы и правы, ведь в оригинальной фразе речь идет о некрофилии - ясности полной нет, подпадает это под изнасилование или нет.
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10.02.2022 09:52 Відповісти
Интересный диалог, между насилуемой и насилующим. Она говорит, что то мне эта поза не нравится. А он ей, а мне нравится. Так и где там читать про изнасилование? Только больное воображение на основе этой фразы может делать вывод о факте секса без согласия одной из сторон.
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10.02.2022 08:53 Відповісти
только терпило не заметит слово ≪терпи≫
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10.02.2022 09:01 Відповісти
а зеля так мог!
Мимо путинского дома
Я без шyток не хожy.
То им хеp в забоp пpосyнy,
То им жопy покажy!
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10.02.2022 08:56 Відповісти
это они еще не знают продолжения.... Спит красавица в гробу
Я подкрался и е*у
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10.02.2022 09:05 Відповісти
Это только припев. А куплеты ещё хуже. Посмотрите. Это же песня маньяка - некромана!
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10.02.2022 09:58 Відповісти
Ну разумеется! - у людоеда и шутки соответствующие.
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10.02.2022 09:07 Відповісти
Нравіцца - нє нравіцца , терпи моя красавіца .)) . Ці слова скоріше підходять для рашки .
Як путін на росії одружився ( мультфільм )https://www.youtube.com/watch?v=_1SGd3PldCY
.
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10.02.2022 09:09 Відповісти
Только тупой ЗЕбил перевёл стрелки с себя на Украину, мол, красавица это Украина! Выродок!
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10.02.2022 09:11 Відповісти
Х3ла слова однозначно відносились до України..
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11.02.2022 10:19 Відповісти
Эти в каждой бочке затычка.
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10.02.2022 09:12 Відповісти
И не говорите, эти отмеченные народной печатью "спам" коментаторы, выступившие на данной ветке в защиту путена и против его противников - в каждой бочке затычка.
Хм, погодите, и вы в спаме...
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10.02.2022 09:55 Відповісти
Да понимают они все. Просто администрация Байдена с ручной армией СМИ уже давно не может контролировать эмоции.
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10.02.2022 09:18 Відповісти
Действительно, толерантнее нужно относиться к некрофильским традициям раисси!
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10.02.2022 09:56 Відповісти
***** страны попутал, деменция . Вот рашкованов он сношает по полной и похоже им это нравится. Чиновники дрючат, менты дрючат, кавказцы дрючат , а терпилы-репоеды о каком то вяличии гундят. Отвратная страна, гадкий народец, педофил-президент - это современная раися.
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10.02.2022 09:15 Відповісти
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10.02.2022 09:16 Відповісти
Таке сказати може тільки імпотент,серйозна здорова людине такого ніколи не скаже
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10.02.2022 09:23 Відповісти
Таке сказати може тільки русскій ,серйозна здорова людина такого ніколи не скаже
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10.02.2022 09:31 Відповісти
Ну всі знають що росіяни це лохи. І про це є ккпа пісень
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10.02.2022 09:33 Відповісти
https://youtu.be/5pUfPc_OF_s https://youtu.be/5pUfPc_OF_s

Ось одна з них
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10.02.2022 09:34 Відповісти
А где ж Зелин ответ, как мастера КВНа???
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10.02.2022 09:44 Відповісти
напевно автори 95 кварталу пишуть лише на комерційній основі, а безкоштовно за інтереси держави їх взападло
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10.02.2022 15:56 Відповісти
на расее отравили таллием Жирика, скорее всего - миньон из помощников
приказано разгонять тему коронавируса, а чё делать-то?
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10.02.2022 09:58 Відповісти
Интересно. А Жирик чем не угодил?
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10.02.2022 10:15 Відповісти
А путькин вовка оказывается Некрофил
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10.02.2022 10:07 Відповісти
Закотило ***** глазки,Англосакс е...т бес смазки.Нравиться, не нравится заслужил ******!!!
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10.02.2022 10:46 Відповісти
"Терпение и труд все перетрут" . Народная мудрость.
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10.02.2022 10:50 Відповісти
Поэтому Беларусь ,по статусу,теперь равна днырам и преднестровью ?
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10.02.2022 12:17 Відповісти
Нас статусы меньше всего волнуют.
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10.02.2022 12:48 Відповісти
Странно...а у нас даже "ватная" Одесса боролась за свой статус,чтоб оставаться Одессой ,а не какой то бесправной вонючей онр вдруг стать...
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10.02.2022 12:55 Відповісти
На Одесу не намовляйте. Топили за орду лише упороті пенси і всілякі маргінали що сподівались в разу окупації скористатись "соціальним ліфтом" як це зробив біндюжник Гіві і мийник машин Моторола
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10.02.2022 16:00 Відповісти
Значить Путлер тепер не тільки терорист №1 у світі, але й насильник-маніяк? Ну й сусіда послав Господь українцям!
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10.02.2022 10:52 Відповісти
а вове нравится. он любит терпеть
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10.02.2022 10:59 Відповісти
Прошло немало времени а тяжелое детство наложило свою печать на психику малолетнего гопника .Зековские замашки не вывитрились до сих пор хотя плешь уже на всю тупую башку
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10.02.2022 11:41 Відповісти
Спасибо)а то у зекрысы пасть соплями забита
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10.02.2022 12:14 Відповісти
Это называется- "хорошая мина при плохой игре".
Даже в рукаве козырей не осталось.У него вариантов-то немного.
Сдать назад и обосраться перед своими же идиотиками или получить торбу и очутиться в Гааге.
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10.02.2022 12:23 Відповісти
ТАК ОБЪЯВИТЕ ЕГО МЕЖДУНАРОДНЫМ НАСИЛЬНИКОМ И ТРХНИТЕ ЕГО ВСЕМ МИРОМ В ЖОПУ !!! ОПУСТИТЕ НАСИЛЬНИКА И ЖЕЛАТЕЛЬНО УБЕЙТЕ !!!
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10.02.2022 13:08 Відповісти
І тим самим стати таким же маніяком як і Пуйло. Ні дякуємо. Ми покараємо його цивілізовано
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10.02.2022 16:03 Відповісти
Вроде сейчас только рашку епут санкциями с перспективой их углубления.Так что пуйло как всегда перевернул все с больной головы на здоровую.
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10.02.2022 13:57 Відповісти
 
 