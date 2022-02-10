У Байдена відреагували на "терпи, моя красавица" від Путіна: "Жарт" про зґвалтування не викликає захоплення

Адміністрація президента США Джо Байдена неодноразово висловлювала занепокоєння неправдивими та войовничими заявами представників російської влади.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі "".

На запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на висловлювання Путіна, коли він коментуючи відмову України виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації, сказав фразу: "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица", що було сприйнято в контексті сказаного, як невдалий жарт про зґвалтування України, Псакі відповіла:

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника. Зазначу також, що ми ніколи не стримували своїх реакцій з приводу войовничої риторики та неправдивості деяких заяв, які випливають із вуст Президента Путіна та представників російського керівництва. І, звичайно ж, цей "жарт" не викликає у нас захоплення", — заявила Псакі.

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Водночас вона не відповіла, чи зв'язувався Вашингтон із цього приводу з Кремлем.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи слова Путіна "терпи, красуне", запитав: чи не був президент Росії п'яний.

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