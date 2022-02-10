За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ
За добу 9 лютого в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"За добу 09 лютого в Україні:
зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486, медпрацівників – 1101);
70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 4 128 осіб;
летальних випадків – 280;
одужало – 16 628 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 4 421 741 особа;
одужало – 3 729 976 осіб;
летальних випадків – 102 167;
проведено ПЛР-тестувань – 18 842 668.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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Може йдеться про ковід-19? Тоді при чому тут коронавірус? І на що реагують тести? Може на звичайний гри типу А, яким зараз повально хворіють всі?
Ковід-19 має одні симптоми (це інвазія гмо-гельмінта, що легко лікується Івермектином), грип типу А - має зовсім інші симптоми і тактику лікування. Тепер всі вірусні епідемії будуть називатися коронавірусом?
Оце так!
OMFG, та скіко ж можна цю хрєнь нести....
Но на лечение, образование, жильё, армию для украинцев у них денег нет. Как сказала одна королева,-- они (народ, сдесь-- украинцы) жалуются что у них нет хлеба, так почему они не едят булки. Неблагодарные.