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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ

За добу 9 лютого в Україні зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 09 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 41 694 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3486, медпрацівників – 1101);

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 70 678 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 367 людей, другу дозу – 29 487 людей, додаткову дозу отримали 596 людей, бустерну дозу – 19 228 людей.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 4 128 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 280;

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 16 628 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 421 741 особа;

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 729 976 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 102 167;

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 18 842 668.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 520 587 людей, з них отримали першу дозу – 15 520 585 людей, отримали дві дози – 14 869 937 людей, отримали додаткову дозу – 22 159 людей, бустерну дозу – 512 531 людина. Загалом проведено 30 925 212 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 12
За добу в Україні зафіксовано 41 694 нові випадки захворювання на коронавірус. 280 осіб померло, 16 628 - одужало, - МОЗ 13

Автор: 

МОЗ (5406) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Який коронавірус? SARS-COV-2? Так він досі не виділений ніким.

Може йдеться про ковід-19? Тоді при чому тут коронавірус? І на що реагують тести? Може на звичайний гри типу А, яким зараз повально хворіють всі?

Ковід-19 має одні симптоми (це інвазія гмо-гельмінта, що легко лікується Івермектином), грип типу А - має зовсім інші симптоми і тактику лікування. Тепер всі вірусні епідемії будуть називатися коронавірусом?
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10.02.2022 09:18 Відповісти
В якій лабораторії знайшли того гмо-гельмінта? Більшість гельмінтів видно при розтині неозброєним оком, яйця гельмінтів видно в оптичний мікоскоп. То Ви вважаєте, що всі патологоанатоми в змові, в тому числі і відомий ковіддисидент патологоанатом Пламен Пасков?
Оце так!
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10.02.2022 10:30 Відповісти
> Так він досі не виділений ніким.

OMFG, та скіко ж можна цю хрєнь нести....
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10.02.2022 10:56 Відповісти
Столько, пока будут люди, у которых голова "что бы в нее есть"!
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10.02.2022 11:58 Відповісти
У слуг власть сажать в тюрьмы, отбирать имущество, раздавать природные ресурсы. Они позволяют быть нищим. Жить в холоде и голоде. Они забирают из бюджета деньги на покупку майбахов и вилл в Италии, Франции, Испании, Швейцарии.
Но на лечение, образование, жильё, армию для украинцев у них денег нет. Как сказала одна королева,-- они (народ, сдесь-- украинцы) жалуются что у них нет хлеба, так почему они не едят булки. Неблагодарные.
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10.02.2022 09:26 Відповісти
Почему не закрывают школы и сады? ЧТо случилось? Раньше закрывали даже при обычном гриппе, а сейчас? Власть так занята воровством, что нет дела до галопирующем росте эпидемии?
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10.02.2022 12:18 Відповісти
О Вас заботятся вакцинируют, на работу не пускают
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Пенси скоро почнуть вмирати від недоїдання, а МОЗ запишуть на Ковед.
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10.02.2022 19:13 Відповісти
 
 