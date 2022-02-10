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Місія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО понад 100 танків поза виділеними місцями зберігання

Місія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО понад 100 танків поза виділеними місцями зберігання

На трьох полігонах в ОРДЛО СММ ОБСЄ виявила 102 танка розміщені поза виділеними місцями зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №30/2022 Спеціальною моніторинговою місією.

"Місія зафіксувала 102 танка на трьох полігонах у н.п. Покровка (36 км на схід від Донецька), н.п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) і поблизу Тернового", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 5 лютого під час повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщено 17 бойових броньованих машин. Того ж дня спостерігачі зафіксували 27 танків на полігоні біля Круглика та дев'ять – на полігоні у Тернового.

На полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник СММ виявив 49 танків: Т-72 – 39 одиниць, Т-64 – 10 одиниць. Також на цьому полігоні окупаційних військ також розташована реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Танки, гаубиці і міномети: спецмісія ОБСЄ виявила десятки одиниць техніки військ РФ на Донбасі. ПЕРЕЛІК

Місія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО понад 100 танків поза виділеними місцями зберігання 01

армія рф (18060) ОБСЄ (3516) зброя (7567) звіт (415) танк (2096)


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Хорошие мишени для наших Байрактаров
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10.02.2022 08:27 Відповісти
Відчувають безкарність вот і знахабніли, плюють на всілякі там домовленості.
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10.02.2022 08:40 Відповісти
Интересно , в ОБСЕ есть полньій список тяжелого вооружения 1,2 АК гибридной российской армии ? Вот что нужно обсудить в Нормандском формате в первую очередь !
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10.02.2022 08:40 Відповісти
А что на это скожет *******?
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10.02.2022 08:52 Відповісти
А заява в ООН нашого Найвєлічайшого була за ці 100 танків, чи то фігня? Головне була заява з трибуни ООН, що хтось ніби стріляв у Кефіра. Це ж тільки собі уявити, нацисти напали на Англію, а Черчель виходить на трибуну Ліги Нації і говорить, що хтось порвав пальто і пробив шини автомобіля якогось маланця і ні слова про війну. Це так має діяти президент воюючої країни?
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10.02.2022 09:16 Відповісти
 
 