Місія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО понад 100 танків поза виділеними місцями зберігання

На трьох полігонах в ОРДЛО СММ ОБСЄ виявила 102 танка розміщені поза виділеними місцями зберігання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у щоденному звіті №30/2022 Спеціальною моніторинговою місією.

"Місія зафіксувала 102 танка на трьох полігонах у н.п. Покровка (36 км на схід від Донецька), н.п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) і поблизу Тернового", - йдеться у звіті.

Зазначається, що 5 лютого під час повітряного спостереження було виявлено 17 танків невстановленого типу на полігоні поблизу Покровки, де також розміщено 17 бойових броньованих машин. Того ж дня спостерігачі зафіксували 27 танків на полігоні біля Круглика та дев'ять – на полігоні у Тернового.

На полігоні поблизу Тернового 7 лютого безпілотник СММ виявив 49 танків: Т-72 – 39 одиниць, Т-64 – 10 одиниць. Також на цьому полігоні окупаційних військ також розташована реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) і десять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), розміщених з порушенням ліній відведення.

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