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Новини Скандали в Слузі народу
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Дубінський заявив, що хабарника Трубіцина до списку "слуг народу" привів Тищенко, партнер глави ОП Єрмака

Дубінський заявив, що хабарника Трубіцина до списку

Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, якого разом з помічником затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн, до списку "Слуги народу" порекомендував нардеп "СН", партнер голови Офісу Президента Андрія Єрмака Микола Тищенко.

Про це написав в фейсбуку нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.

"До речі, якщо мені не зраджує пам'ять, то Трубіцина до Київради взяли за рекомендацією Миколи Тищенка. Микола Тищенко, я правий чи ні? І якщо не правий, ти вибач, і скажи, хто його привів у команду?" - звернувся Дубінський до Тищенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ

Нагадаємо, 9 лютого  "слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі. Пізніше в НАБУ розповіли, що 9 лютого 2022 року детективи з прокурорами САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.

Згодом стало відомо, що партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.

Автор: 

хабар (4751) Київрада (804) Слуга народу (2822) Єрмак Андрій (1391) Дубінський Олександр (492) Тищенко Микола (353) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+19
Трубицын взятку не брал. Её брал человек в красном где-то на полдороги между Полтавой и Борисполем.
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10.02.2022 08:51 Відповісти
+17
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10.02.2022 08:41 Відповісти
+16
Слуги Урода
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10.02.2022 08:32 Відповісти
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Слуги Урода
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10.02.2022 08:32 Відповісти
"СН" - слуги наркомана !
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10.02.2022 08:52 Відповісти
Слуги урода Бени Коломойского.
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10.02.2022 08:56 Відповісти
А тебя, тупая пасть, кто привел в "слуги"?
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10.02.2022 08:33 Відповісти
давай сдавай пароли явки фамилии понеслась
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10.02.2022 08:37 Відповісти
А брат сам от себя должностями барыжил. Кто это чмо Ермак. Если отец дружбан людей Гру, смотрите полную его биографию. Какого х... его отправили в Берлин.
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10.02.2022 08:38 Відповісти
Та ви всі хабарники.
Чого вже тикати пальцями..
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10.02.2022 08:39 Відповісти
Вся политическая элита Украины это как банка с мутной водой , но за годы вода отстоялась а вот осадок это и есть кадры "Слуг народа ", что не персона то вор и моральный урод.
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10.02.2022 08:39 Відповісти
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10.02.2022 08:41 Відповісти
О, тупой собачий рот появился. Это чмо вбило вумному наріду что клоун это президент , если он тупой собачий рот то как назвать тех кто тупо ему верил и верит??? . Ваши варианты.
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10.02.2022 08:43 Відповісти
А "собачий рот" тепер за все хороше? Какой маладєц
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10.02.2022 08:45 Відповісти
А в глаза сразу бросилось - "Какой маланец.... "
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10.02.2022 08:54 Відповісти
Трубицын взятку не брал. Её брал человек в красном где-то на полдороги между Полтавой и Борисполем.
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10.02.2022 08:51 Відповісти
Так оно и будет.Только попадет в гбр или к венедиктовой расследование.
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10.02.2022 08:54 Відповісти
И вообще он не хотел брать, а хотел по-тихому уйти в лес....
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10.02.2022 08:55 Відповісти
теперь понятно зачем Зеле 1 миллиард деревьев . что бы у каждого слуги при появлении проблем всегда была возможность по тихому уйти в лес
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10.02.2022 09:44 Відповісти
І потім бочком, бочком тихенько подибав в ліс.
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10.02.2022 09:03 Відповісти
.... на полдороги между кабинетом главы Офиса Президента Андрея Ермака и кабинетом главы Оболонской районной государственной администрации Кирилла Фесыка
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10.02.2022 10:29 Відповісти
Пшик! Все Ублюдки просто по тихому в лес уйдут......Но хотелось бы поскорее!
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10.02.2022 08:56 Відповісти
Ти оптиміст. Швидше ми кудись підемо, а ці вічні. Їх поведінку не змінила ні втрата Криму, ні війна, ні міграція робітників і боюся що немає такого що змінило би цю систему
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10.02.2022 09:12 Відповісти
кто-то верит что они не получают в конвертах налик? это власть Коррупционеров. В Китае их бы растреляли
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10.02.2022 09:00 Відповісти
В Китае все такие же.
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10.02.2022 15:24 Відповісти
Там таке "братство" що можна "таврувати"всіх без виключення навіть за одні факти додаткового "конвертування" до зряплати.
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10.02.2022 09:07 Відповісти
Яке значення має хто його привів? Хіба хабарник якого ніхто не привів, а який сам прийшов, чимось кращий?) Які там порядки можна приблизно уявити, якщо порахувати зарплати і нажітоє нєпосільним трудом)
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10.02.2022 09:09 Відповісти
Мафия моральных уродов
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10.02.2022 09:26 Відповісти
Лайно не тонет при любой власти,и очень удачно мигрирует,как калорады.
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10.02.2022 09:29 Відповісти
парашенка падбросіл
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10.02.2022 09:55 Відповісти
До сраки кто кого и куда привел,все это лядство организовал наш вумный прастый нарид с луччим в мире савецким абразаванием.Дураки никогда и ничему не учатся.
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10.02.2022 11:05 Відповісти
Кто бы сомневался! Ермак берет на работу по возможности только агентов кремля или коррупционеров... А еще лучше и тех, и тех одновременно. Почему? На гачке и люди без совести, поэтому выполняют антигусударственные устные его указки по розвалу Украины !
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10.02.2022 12:52 Відповісти
 
 