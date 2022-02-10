Дубінський заявив, що хабарника Трубіцина до списку "слуг народу" привів Тищенко, партнер глави ОП Єрмака
Владислава Трубіцина, який очолює комісію Київради з питань підприємництва та благоустрою, якого разом з помічником затримали на отриманні хабаря в 1 млн 260 тис. грн, до списку "Слуги народу" порекомендував нардеп "СН", партнер голови Офісу Президента Андрія Єрмака Микола Тищенко.
Про це написав в фейсбуку нардеп Олександр Дубінський, передає Цензор.НЕТ.
"До речі, якщо мені не зраджує пам'ять, то Трубіцина до Київради взяли за рекомендацією Миколи Тищенка. Микола Тищенко, я правий чи ні? І якщо не правий, ти вибач, і скажи, хто його привів у команду?" - звернувся Дубінський до Тищенка.
Нагадаємо, 9 лютого "слугу народу" Трубіцина, близького до голови ОП Єрмака, затримали на хабарі. Пізніше в НАБУ розповіли, що 9 лютого 2022 року детективи з прокурорами САП викрили чинного депутата Київської міської ради (голову однієї з постійних комісій Київради) і ще п`ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабаря за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці.
Згодом стало відомо, що партія "Слуга народу" скликає конференцію Київської міськорганізації для ухвалення рішення щодо Трубіцина, якого на хабарі затримало НАБУ.
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