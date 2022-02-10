США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир та безпеку у Європі, - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США та союзники єдині в опозиції до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони США у твіттері.

"Ми єдині у протистоянні спробам Росії підірвати ті основні цінності, які загрожують миру та безпеці в Європі", - повідомив міністр оборони США.

"Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не тільки розпалить конфлікт, але й також порушить основоположні принципи національного суверенітету та територіальної цілісності і самовизначення України", - додав Остін.

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