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Новини Агресія Росії проти України Війна
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США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир та безпеку у Європі, - Пентагон

США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир та безпеку у Європі, - Пентагон

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що США та союзники єдині в опозиції до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Міністерства оборони США у твіттері.

"Ми єдині у протистоянні спробам Росії підірвати ті основні цінності, які загрожують миру та безпеці в Європі", - повідомив міністр оборони США.

"Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не тільки розпалить конфлікт, але й також порушить основоположні принципи національного суверенітету та територіальної цілісності і самовизначення України", - додав Остін.

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США і союзники єдині у протидії спробам Росії підірвати мир та безпеку у Європі, - Пентагон 01

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При попытках параши подорвать мир надо подорвать саму парашу (буквально), а не озабоченность высказывать. Там }{уйло давно просится в рай вместе с 90% параши, надо уже им помочь.
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10.02.2022 08:44 Відповісти
Вірими , що єдині. Правда одні допомагають Україні зброєю, інші касками,треті глибоким співчуттям.
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10.02.2022 08:47 Відповісти
Когда придёт время разделать свиную тушу параши, подтянутся все...
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10.02.2022 13:46 Відповісти
Якби не кукловод Китай, то раша не дрочила весь світ. А так, поки китайська рука в сраці раші, то вирішувати прийдеться з Китаєм.
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10.02.2022 08:47 Відповісти
40 років тому не Китай змусив совок напасти на Афганістан.
14 років тому не Китай змусив рашку написати на Грузію.
8 років тому не Китай змусив рашку напасти на Україну.
7 років тому не Китай змусив рашку напасти на Сирію.

І ніяких рішень путлєр не приймає за вказівкою Китаю. Він просто сам такий божевільний. Тож нічого "вирішувати з Китаєм" не треба і не буде треба.

А що один людоєдський режим в ОНН вписується за інший людоєдський режим - то таке. Вони завжди так роблять.
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10.02.2022 15:57 Відповісти
Мова йде тільки про це раз після конфлікту з Тайванем.
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10.02.2022 16:40 Відповісти
 
 