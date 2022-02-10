Епідзонування України: в Києві та 17 областях "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 10 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 249. Найвищий рівень захворюваності у Житомирській області (2 207), Хмельницькій області (2 145), Ріненській області (2 043) та Сумській області (2 040).

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За даними за 9 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 67,9 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищено в Києві та 17 областях. Крім того, в Херсонській перевищено показник динаміки рівня госпіталізацій.

Також в Україні зайнято42,0% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 10 лютого 2022 року в Івано-Франківській та Рівненській областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, лище Полтавська область перебуває на "жовтому" рівні.