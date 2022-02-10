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Новини Війна
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Кулеба скоординував позиції із Боррелем: Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним

Кулеба скоординував позиції із Боррелем: Принцип

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів президента Франції Емманюеля Макрона до Москви та Києва. Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним", - зазначив український міністр. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про перемовини Зеленського та Макрона: Жодних зрад не відбулося

Кулеба скоординував позиції із Боррелем: Принцип Жодних рішень щодо України без України залишається непорушним 01

Автор: 

росія (66478) Євросоюз (13787) Кулеба Дмитро (3604) Макрон Емманюель (1535) Боррель Жозеп (1074)


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10.02.2022 08:59 Відповісти
финляндизация от макрона это хорошо показала
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10.02.2022 09:02 Відповісти
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10.02.2022 09:29 Відповісти
 
 