Кулеба скоординував позиції із Боррелем: Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним

Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів президента Франції Емманюеля Макрона до Москви та Києва. Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним", - зазначив український міністр.

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