Путін заявив про намір добиватися від США та НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"

Президент РФ Володимир Путін заявив, що обстановка у світі стає "дедалі більш турбулентною та напруженою" і закликав російских дипломатів домагатися від США та НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля, про це йдеться у привітанні Путіна до російських дипломатів.

"Обстановка у світі стає дедалі більш турбулентною та напруженою. Це, безумовно, потребує додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам,у першу чергу – домагаючись отримання від США та їхніх натівських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни. І звичайно, повною мірою зберігає свою актуальність послідовна, системна робота щодо зміцнення верховенства міжнародного права та центральної координуючої ролі ООН, щодо побудови справедливого та стабільного багатополярного світопорядку", - йдеться у привітання президента РФ.

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Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.

Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.