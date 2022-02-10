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Путін заявив про намір добиватися від США та НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"

Путін заявив про намір добиватися від США та НАТО юридично закріплених

Президент РФ Володимир Путін заявив, що обстановка у світі стає "дедалі більш турбулентною та напруженою" і закликав російских дипломатів домагатися від США та НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля, про це йдеться у привітанні Путіна до російських дипломатів.

"Обстановка у світі стає дедалі більш турбулентною та напруженою. Це, безумовно, потребує додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам,у першу чергу – домагаючись отримання від США та їхніх натівських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни. І звичайно, повною мірою зберігає свою актуальність послідовна, системна робота щодо зміцнення верховенства міжнародного права та центральної координуючої ролі ООН, щодо побудови справедливого та стабільного багатополярного світопорядку", - йдеться у привітання президента РФ.

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Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.

Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.

НАТО (6640) путін володимир (24230) США (23618)


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Топ коментарі
+34
Переклад:
А пачіму у моіх сасєдєй єсть оружіє? Пачіму ви ім памагаіті? Ета нєбєзапасна для міня, патамушта єкагда я захочу іх аграбіть, то ані мнє могут діть звіздов. Так нєчєсна!
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10.02.2022 09:15 Відповісти
+34
Крим та Донбас - Україні

Абхазію, Осетію - Грузії

ПМР - Молдові

...і так далі. Потім всім - компенсації

А от тоді можна лише починати розмову про якісь там гарантії.
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10.02.2022 09:18 Відповісти
+25
Юридично закріплений Будапештський меморандум. Треба виконувати його! Немає сенсу ще щось видумувати, коли договори не виконуються.
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10.02.2022 09:21 Відповісти
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Ссить )(уйлицо Захiд
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10.02.2022 09:15 Відповісти
КОНЧЕННЫЙ СКАЗОЧНЫЙ ПРИДУРОКОВАТЫЙ СТАРЫЙ ПЕРДУН С ДЕМЕНЦИЕЙ..КОММУНИЗМ НА ГОРИЗОНТЕ КАКИЕ ТЕБЕ ГАРАНТИИ **** СТАРАЯ ТЫ САМ СОБЛЮДАЕШЬ СВОИ ЖЕ ПОДПИСАННЫЕ ГАРАНТИИ УШЛЕБОК???... ТЕБЕ КАКИХ ЕЩЕ НАДА ГАРАНТИЙ ОЦЯ ОЛЕНЕВОДЧЕСКАЯ ТЫ ЕЩЕ К БОГУ ПРЕДЬЯВУ ПРЕДЬЯВИ ДЛЯ ПОНТА...
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10.02.2022 09:18 Відповісти
Угу. Вже майже добився. Добився принципового рішення англо-саксів так озброїти Україну, щоб мухосранці не могли більше перекиданням військ шантажувати і Україну і цілий світ.
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10.02.2022 09:23 Відповісти
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10.02.2022 09:15 Відповісти
Сишь бути згвалтованим Захiдом?
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10.02.2022 09:17 Відповісти
Переклад:
А пачіму у моіх сасєдєй єсть оружіє? Пачіму ви ім памагаіті? Ета нєбєзапасна для міня, патамушта єкагда я захочу іх аграбіть, то ані мнє могут діть звіздов. Так нєчєсна!
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10.02.2022 09:15 Відповісти
1000%%!

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
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10.02.2022 09:49 Відповісти
А что здесь конаться у московитов земли до хрена, работать на ней не хотят и лезут к соседям ,чтобы поживиться, нужно ограничить их в технологиях и держать Московию за колючей проволокой, а вокруг установить ракетные установки и пулемётные расчёты, если начнут, то с самолётов нужно поливать их дустом и др
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10.02.2022 09:56 Відповісти
Ров с крокодилами еще нужен.
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10.02.2022 10:09 Відповісти
плешивый - всё
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10.02.2022 09:16 Відповісти
***** прав ,мемораунд нужен.
И в Будапеште собраться
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10.02.2022 09:16 Відповісти
Финляедиза ция
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10.02.2022 09:18 Відповісти
та не,нарасии это не поможет - только международный протекторат..
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10.02.2022 09:27 Відповісти
Крим та Донбас - Україні

Абхазію, Осетію - Грузії

ПМР - Молдові

...і так далі. Потім всім - компенсації

А от тоді можна лише починати розмову про якісь там гарантії.
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10.02.2022 09:18 Відповісти
Ще Курили - Япошкам,
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10.02.2022 09:19 Відповісти
а ще Königsberg, а ще... загалом список дуже довгий...
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10.02.2022 09:23 Відповісти
Забыли Карелию финнам
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10.02.2022 09:45 Відповісти
ну про китайців, можно не нагадувати...вони відберуть "своє" , а от Оренбург казахам...могли б віддати...
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10.02.2022 09:52 Відповісти
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10.02.2022 09:18 Відповісти
Фюрер в эректоре
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10.02.2022 09:58 Відповісти
это тебе не в Минску просить подписей
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10.02.2022 09:19 Відповісти
***** просит, что бы его просто послали на ***, а на бумаге, закрепив это письменно! Та выдайте вы ему эту бумагу!
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10.02.2022 09:19 Відповісти
Та кому ти нафіг потрібний, дістало вже то х..ло
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10.02.2022 09:19 Відповісти
А между строчек торчат уши Х#йла из Крыма и Донбасса где и сидит его смерть...
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10.02.2022 09:20 Відповісти
Юридично закріплений Будапештський меморандум. Треба виконувати його! Немає сенсу ще щось видумувати, коли договори не виконуються.
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10.02.2022 09:21 Відповісти
Чипутіло
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10.02.2022 09:21 Відповісти
"Гарантія безпеки" - це зникнення з світу рАсєї і пУтлера.
Дивись,"Лісеющій Карлік",добалакаєшся.
Вже ж "доультіманився" що Україна получила і получає таку чудову зброю і це мабуть одне за що Українські воїни тобі скажуть дякую.
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10.02.2022 09:22 Відповісти
Т.е. посыл Роиси нах с ее хотелками надо юридически оформить?
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10.02.2022 09:23 Відповісти
В виде меморандума почему нет ? .
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10.02.2022 09:24 Відповісти
НАТО тебе даст такие же гарантии как ты Украине
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10.02.2022 09:27 Відповісти
*****.
Вже були гарантії по "Будапешт"
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10.02.2022 09:28 Відповісти
гопник всьо - ху@лостан всьо, але агонія буде не тривалою.
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10.02.2022 09:30 Відповісти
Хотеть не вредно,дак ктож моли даст гарантии?.Его аппетиты даже вселенной не ограничиваются .Россией правит мельдоний..
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10.02.2022 09:32 Відповісти
Вбивця і злодій повинен відповідати в ГААГі а не вимагати гарантій!!!!
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10.02.2022 09:33 Відповісти
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10.02.2022 09:34 Відповісти
начинается старческий маразм!
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10.02.2022 09:34 Відповісти
Вернешь Крым, поедешь в ГААгу.... тогда будем разговаривать...
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10.02.2022 09:35 Відповісти
блин, а почему бы нам не выдвинуть встречное предложение рашке - юридически закрепленные гарантии безопасности для нас - это было бы абсолютно логично - имея рядом постоянную угрозу в виде агрессивной страны, обладающей ядерным оружием мы просто обязаны каждый божий день требовать туеву кучу таких гарантий....
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10.02.2022 09:36 Відповісти
Юхло из за боязни юридических последствий и прикидывается дурачком, типа их там нет.
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10.02.2022 09:41 Відповісти
да,верно,но договоры с казаластаномъ сегодня девальвировали до нуля..
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10.02.2022 09:44 Відповісти
ну педофил путенин и гопник... надо включать санкции и все... пусть подыхает...
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10.02.2022 09:37 Відповісти
Заберіть у ***** ЯО, і відправте копію Будапештського меморандуму, нехай підпише і будуть йому гарантів)))
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10.02.2022 09:38 Відповісти
плешивый создал турбулентность ..... теперь пытается выбить что-то (под предлогом порешать), тупой рэкет.
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10.02.2022 09:38 Відповісти
Так пусть сам себе себя и процитирует про красавицу
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10.02.2022 09:39 Відповісти
гарантии ********* должны быть написаны на обратной стороне будапештского меморандума по украине
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10.02.2022 09:41 Відповісти
упрямство - признак многоходовочности,походу..
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10.02.2022 09:42 Відповісти
да, да, ***** "ни у чем нивиннаватиу"
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10.02.2022 09:43 Відповісти
Если ему дадут гарантии, то на оборону можно будет существенно сократить расходы и направить деньги на многох.йловочки. И таким способом дальше гадить, но с большими возможностями. Это может быть очень разрушительно!
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10.02.2022 09:45 Відповісти
Хай Москва виконає рішення будапештського меморандуму, міжнародне право, звільніть всі окуповані території України, Грузії, Молдови, зменшить свої військові сили, проводить політику миру, тільки це може бути гарантією її безпеки. А поки потрібно вводити нові і нові санкції до повного знищення Росії як держави.
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10.02.2022 09:47 Відповісти
Единственный, кто может напасть на лаптеносию - Китай, для освобождения своих, захваченных русней дальневосточных территорий, а гарантии безопасности должно дать НАТО, являющееся оборонительным союзом? Деда окончательно в бункере попердолило
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10.02.2022 09:51 Відповісти
а зачем? йеной перед носом олигарха помахал и получай сиборь на 40 лет, на блюдечеке зачищенную от людей лесными поджогами.
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10.02.2022 09:55 Відповісти
Там юани, если что))
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10.02.2022 10:01 Відповісти
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10.02.2022 10:09 Відповісти
это он на внутреннее потребление тявкнул или наружу?
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10.02.2022 09:53 Відповісти
Украіна готова підписати Будапештський меморандум -2 про ненапад на росію )
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10.02.2022 10:07 Відповісти
Ок, пусть дадут Раше такие же гарантии, какие давала в свое время и сама Раша - отдаете ЯО, ликвидируете средства доставки, а вам бумажка с гарантиями, такими же, как в Будапештском меморандуме.
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Блин, ну и повезло копростану, со сказочным дoлбойoбoм!!!
***** возвращайся со своими лишнехромосомными свинособаками, на родную гавань в Монголию! Там и физически, и юридически, НАТО пока нет. Лишь бы взяли! Не зря ведь, в своё время, от кацапов избавились вручив флаг с двуглавой курицей...
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10.02.2022 10:18 Відповісти
Найкраща юридична гарантія дл ВВХ, на юридичному документі написати великими літерами "ПТН-ПНХ - безпечно!"
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10.02.2022 10:23 Відповісти
Пургу несе. Скільки разів НАТО нападало на расеюшку? Щось не згадаю. )
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10.02.2022 10:37 Відповісти
Кацапы кокетничают... =)
Может они, сдаться мечтают и пожить по человечески?
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10.02.2022 11:31 Відповісти
З терористами не домовляються.
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10.02.2022 10:50 Відповісти
ОРДА-ХИНОВА-МОСКОВІЯ

Орда залишилась Ордою,
Хоча назвала себе Русь.
По горло у лайні, но горді,
Іх цар в часи Бату вернувсь.

Але й Бату вони служили,
Сцикливе військо Хинова.
На Київ з половцем ходили,
Орда болотно-лісова.

Пішли ви угро-фіни лісом,
Де ви там війни і брехня.
Нічого спільного із Бісом-
Не хочем разом бути й дня!!!
10.02.2022
Анпатолій Березенський
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10.02.2022 11:01 Відповісти
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10.02.2022 11:44 Відповісти
Нехай зберуть Будапешт-2
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10.02.2022 11:50 Відповісти
Русские запомните, если всё же будет серьезная война с Украиной, вы все здесь ляжете, абсолютно все. Украинские черноземы ждут вас. А после этого мы вернем всё, и Крым и Донбасс, и Таганрог. И репарации будут платить и ваши дети, и внуки и правнуки. Оно вам нужно?
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10.02.2022 11:50 Відповісти
ще й сам кацапстан розвалиться
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10.02.2022 12:11 Відповісти
***** із ********* подворотні совсем берега попутал.Це тіпа я буду тєрпіл кошмарити, а ви тіпа прокурорскіє дайте мені гарантії безпеки щоб я надалі кошмарив, тільки з власною безпекою. Ну і ну!Нємцов точно сказав що ***** *******. Вибачаюсь за кацапо-феню місцями.
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10.02.2022 12:53 Відповісти
Плешфюрер и рад бы отползти но свои же сожрут. Они же сожрут в случае неудачи. Пат.
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10.02.2022 13:34 Відповісти
В каждом его слове -наглая , циничная ложь. Если РФ нагло и открыто нарушает международно признанные границы и террориториальную целостность соседних государтв, являясь сейчас главным агрессором в мире, то никакого права ни морального, ни правового она не имеет требовать в отношении себя какую-то особенную "безопасность"!
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10.02.2022 19:44 Відповісти
 
 