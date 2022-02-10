Путін заявив про намір добиватися від США та НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки"
Президент РФ Володимир Путін заявив, що обстановка у світі стає "дедалі більш турбулентною та напруженою" і закликав російских дипломатів домагатися від США та НАТО юридично закріплених "гарантій безпеки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кремля, про це йдеться у привітанні Путіна до російських дипломатів.
"Обстановка у світі стає дедалі більш турбулентною та напруженою. Це, безумовно, потребує додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам,у першу чергу – домагаючись отримання від США та їхніх натівських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій безпеки нашої країни. І звичайно, повною мірою зберігає свою актуальність послідовна, системна робота щодо зміцнення верховенства міжнародного права та центральної координуючої ролі ООН, щодо побудови справедливого та стабільного багатополярного світопорядку", - йдеться у привітання президента РФ.
Нагадаємо, 26 січня НАТО передала Росії свій відповідь щодо "гарантій безпеки". Перед цим такий крок зробили і США.
Раніше у грудні 2021 року МЗС Росії оприлюднило два проєкти угод щодо "гарантій безпеки" у Європі. У них в ультимативній формі РФ вимагала від США та НАТО вивести війська та озброєння з території "нових членів" Альянсу, приєднаних після 1997 року. Крім того, у Москві хотіли отримати юридичні гарантії, що Україна, Грузія та інші пострадянські країни не стануть членами Північноатлантичного альянсу.
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А пачіму у моіх сасєдєй єсть оружіє? Пачіму ви ім памагаіті? Ета нєбєзапасна для міня, патамушта єкагда я захочу іх аграбіть, то ані мнє могут діть звіздов. Так нєчєсна!
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути, навіть в спорті та на дозвіллі!!!
И в Будапеште собраться
Абхазію, Осетію - Грузії
ПМР - Молдові
...і так далі. Потім всім - компенсації
А от тоді можна лише починати розмову про якісь там гарантії.
Дивись,"Лісеющій Карлік",добалакаєшся.
Вже ж "доультіманився" що Україна получила і получає таку чудову зброю і це мабуть одне за що Українські воїни тобі скажуть дякую.
Вже були гарантії по "Будапешт"
***** возвращайся со своими лишнехромосомными свинособаками, на родную гавань в Монголию! Там и физически, и юридически, НАТО пока нет. Лишь бы взяли! Не зря ведь, в своё время, от кацапов избавились вручив флаг с двуглавой курицей...
Может они, сдаться мечтают и пожить по человечески?
Орда залишилась Ордою,
Хоча назвала себе Русь.
По горло у лайні, но горді,
Іх цар в часи Бату вернувсь.
Але й Бату вони служили,
Сцикливе військо Хинова.
На Київ з половцем ходили,
Орда болотно-лісова.
Пішли ви угро-фіни лісом,
Де ви там війни і брехня.
Нічого спільного із Бісом-
Не хочем разом бути й дня!!!
10.02.2022
Анпатолій Березенський