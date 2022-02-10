У справі щодо збиття літака МАУ Іран не розглядає інших версій, окрім "людської помилки", - Джапарова

Влада Ірану не розглядає інших версій катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" поблизу Тегерана, крім "людської помилки".

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, до представленого Україні проєкту Фінального звіту за результатами авіаційного розслідування обставин збиття літака МАУ Ірану були надані близько 90 сторінок коментарів та зауважень, які зводилися до необхідності продовжити розслідування і встановити всі без винятку обставини.

Іран урахував лише кілька незначних зауважень, наприклад, змінив написання Kiev на Kyiv, зауважила Джапарова.

"Якщо резюмувати зміст Фінального звіту, то Іран доходить висновку, що збиття українського літака сталося внаслідок "людської помилки", та не розглядає будь-яких інших версій. Для нас це абсолютно неприйнятно", - наголосила перша заступниця міністра.

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Вона вказала, що вищезазначене стало підставою для публічної критики звіту Україною та Канадою, оскільки він не містить ні аналізу ланцюга подій, який призвів до так званої "помилки", ні вказівки на способи запобігання таким "помилкам" у майбутньому.

"Чиказька конвенція встановлює, що технічне розслідування, крім встановлення обставин катастрофи, має цілком зрозумілу превентивну мету - за жодних обставин не допустити подібного у майбутньому. З урахуванням наведеного, вважаємо критику Фінального звіту конструктивною, а сам звіт - таким, який не відповідає вимогам Чиказької конвенції", - підкреслила Джапарова.

За її інформацією, координаційна група наразі розглядає доцільність порушення питання про невідповідність Фінального звіту вимогам Чиказької конвенції в межах механізмів Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО).

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.