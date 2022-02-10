Нейтральність не може бути варіантом для України: у 2014 році Путін використав це для нападу, - посол в Австрії Химинець

Нейтральний статус не може бути варіантом для України, оскільки у 2014 році Росія, знехтувавши ним, окупувала частину території нашої країни.

Про це заявив посол України в Австрії Василь Химинець в інтерв’ю OÖN-TV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується австрійського нейтралітету, то, думаю, мені як дипломату не варто з цього приводу багато дискутувати. Можливо, можу лише сказати, що для Австрії добре те, що вона знаходиться географічно досить далеко від Росії", - сказав посол у відповідь на запитання, чи не розглядають в Україні питання впровадження нейтральності за австрійським зразком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України в Австрії Химинець про заяви Путіна: Росія бреше, брехала і буде брехати - ніяких загроз її безпеці насправді немає

Химинець відкинув поширену в Австрії тезу про те, нібито нейтралітет України міг би посприяти деескалації ситуації з Росією. "Якщо ви пам’ятаєте, у 2014 році Україна була нейтральна, і цей нейтралітет тоді був закріплений у Конституції. Ми були нейтральні, але Росія, Путін використали це для нападу на Україну і для окупації та анексії частини української території", - зазначив дипломат.

Він додав: українці, як і більшість європейців, переконані, що забезпечити ефективну безпеку та оборону країни можна лише шляхом членства в НАТО. Химинець указав, що курс на Альянс та ЄС закріплено в Конституції України, це підтримується більшістю населення, тому українська влада йтиме цим шляхом, відповідно до волі народу.

Нагадаємо, 26 жовтня 1955 року австрійський парламент ухвалив Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет. Цим законом визначається, що Республіка Австрія зберігатиме і захищатиме свій нейтралітет за допомогою всіх наявних у неї засобів, ніколи в майбутньому не вступить у жодні військові союзи та не допустить створення на своїй території військових баз іноземних держав.

Проголошення нейтралітету та де-факто здобуття незалежності Австрією стало можливим після виведення військ країн-переможниць у Другій світовій війні з її території у жовтні 1955 року.

У липні 1945 року окупаційна влада чотирьох держав (СРСР, США, Велика Британія та Франція) на чолі із Союзницькою радою розділила територію Австрії на чотири зони. Відень, який опинився всередині радянської зони, також був розчленований на чотири окупаційні сектори, а його історичний центр знаходився під спільним контролем чотирьох держав. Згодом Радянський Союз висунув вимогу, щоб країна взяла на себе зобов'язання проголосити постійний нейтралітет.