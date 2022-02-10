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Нейтральність не може бути варіантом для України: у 2014 році Путін використав це для нападу, - посол в Австрії Химинець

Нейтральність не може бути варіантом для України: у 2014 році Путін використав це для нападу, - посол в Австрії Химинець

Нейтральний статус не може бути варіантом для України, оскільки у 2014 році Росія, знехтувавши ним, окупувала частину території нашої країни.

Про це заявив посол України в Австрії Василь Химинець в інтерв’ю OÖN-TV, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується австрійського нейтралітету, то, думаю, мені як дипломату не варто з цього приводу багато дискутувати. Можливо, можу лише сказати, що для Австрії добре те, що вона знаходиться географічно досить далеко від Росії", - сказав посол у відповідь на запитання, чи не розглядають в Україні питання впровадження нейтральності за австрійським зразком.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол України в Австрії Химинець про заяви Путіна: Росія бреше, брехала і буде брехати - ніяких загроз її безпеці насправді немає

Химинець відкинув поширену в Австрії тезу про те, нібито нейтралітет України міг би посприяти деескалації ситуації з Росією. "Якщо ви пам’ятаєте, у 2014 році Україна була нейтральна, і цей нейтралітет тоді був закріплений у Конституції. Ми були нейтральні, але Росія, Путін використали це для нападу на Україну і для окупації та анексії частини української території", - зазначив дипломат.

Він додав: українці, як і більшість європейців, переконані, що забезпечити ефективну безпеку та оборону країни можна лише шляхом членства в НАТО. Химинець указав, що курс на Альянс та ЄС закріплено в Конституції України, це підтримується більшістю населення, тому українська влада йтиме цим шляхом, відповідно до волі народу.

Нагадаємо, 26 жовтня 1955 року австрійський парламент ухвалив Федеральний конституційний закон про постійний нейтралітет. Цим законом визначається, що Республіка Австрія зберігатиме і захищатиме свій нейтралітет за допомогою всіх наявних у неї засобів, ніколи в майбутньому не вступить у жодні військові союзи та не допустить створення на своїй території військових баз іноземних держав.

Проголошення нейтралітету та де-факто здобуття незалежності Австрією стало можливим після виведення військ країн-переможниць у Другій світовій війні з її території у жовтні 1955 року.

У липні 1945 року окупаційна влада чотирьох держав (СРСР, США, Велика Британія та Франція) на чолі із Союзницькою радою розділила територію Австрії на чотири зони. Відень, який опинився всередині радянської зони, також був розчленований на чотири окупаційні сектори, а його історичний центр знаходився під спільним контролем чотирьох держав. Згодом Радянський Союз висунув вимогу, щоб країна взяла на себе зобов'язання проголосити постійний нейтралітет.

Автор: 

Австрія (986) нейтралітет (24) росія (66478) Химинець Василь (2)


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Топ коментарі
+17
С США...с Великобританией...Польшей...Чехией...Литвой..Латвией..Эстонией...и так далее...
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10.02.2022 09:28 Відповісти
+6
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10.02.2022 09:30 Відповісти
+4
Добре, що хоч деякі розуміють для чого нейтральність України для пуйла. Але тут всередині країни цього не розуміють і першим серед них Найвєлічайший, якому вумний нарід довірив булаву.
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10.02.2022 09:28 Відповісти
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С ким бути в НАТО? С жабоедами, гансами i мадьярами? Це нонсенс
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10.02.2022 09:25 Відповісти
С США...с Великобританией...Польшей...Чехией...Литвой..Латвией..Эстонией...и так далее...
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10.02.2022 09:28 Відповісти
и что, он правильно сказал - другого выхода нет, как вступить в НАТО, если успеет...
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10.02.2022 09:29 Відповісти
вот і ПУТІН тоже тавоже мнєнія...
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10.02.2022 09:34 Відповісти
Оце слушне зауваження. І кожен, в кого думка по таким питанням співпадає з путлєрівською - дуже підозрілий. Як мінімум така людина - ідіот. А як максимум - відвертий ворог України.
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10.02.2022 16:26 Відповісти
Добре, що хоч деякі розуміють для чого нейтральність України для пуйла. Але тут всередині країни цього не розуміють і першим серед них Найвєлічайший, якому вумний нарід довірив булаву.
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10.02.2022 09:28 Відповісти
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10.02.2022 09:30 Відповісти
никакого нейтрального статуса..... финляндия то старая история .и она не граничит со странами нато и евросоюза . то было давно.... тем более беды рашка уже непоправимой натворила и вреда украине. люди убиты,земли захвачены, имущество уничтожено и разграбленно. экономика разрушена....(( а главное что страна окупант агрессор не адэкватна полность.... и может проявить агрессию в любой момент...сколько запад раз начинал с рашкой отношения мол с чистого листа и что...?((
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10.02.2022 09:34 Відповісти
Финляндия входит в ЕС и граничит с ЕС (Швеция), также граничит с НАТО (Норвегия).
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10.02.2022 09:46 Відповісти
я эти 2 момента ваших замечания как бы когда писал помнил...и подумал писать так я написал или исправить....? но решил всё же отправить пост...так как норвегию одну и одну финляндию обе маленькие страны не посчитал нужным обозначать.... как то так вышло...))
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10.02.2022 10:13 Відповісти
тобто біженців будете приймати, ну хочаб із співчуття, миротворець?
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10.02.2022 09:34 Відповісти
Мало Будапештського меморандуму, Договорів між Україною і Росією про так звану дружбу і кордони, давайте ще і обов*язковий для України і пустим папірцем для Росії нейтральний статус.
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10.02.2022 09:46 Відповісти
Даже школьникам понятно зачем вне блоковый статус Украины Х#йлу чтоб он мог беспрепятственно грабить и убивать украинцев.
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10.02.2022 09:55 Відповісти
"люба угода з раSSією не варта навіть паперу , на якому стоїть...."- Отто фон Бісмарк...
великий німецький руssознавець....
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Подяка за тверезу доповідь згідно фактів.
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10.02.2022 10:52 Відповісти
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10.02.2022 11:11 Відповісти
Хоть один политик в Австрии оказался со здравым смыслом.
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10.02.2022 11:25 Відповісти
Це посол України, а не політик Австрії...
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10.02.2022 16:34 Відповісти
Та и вообще банде питина верить категорически нельзя !
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10.02.2022 12:44 Відповісти
 
 