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Новини Санкції проти Росії
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Угорщина відмовилася розмістити додаткові війська НАТО на своїй території: "Вони нам не потрібні"

Угорщина відмовилася розмістити додаткові війська НАТО на своїй території:

Угорщина не бачить реальної загрози російського вторгнення в Україну, але тривожно стежить за розвитком напруженості.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку позицію Будапешта в інтерв'ю Euronews пояснив Міністр закордонних справ республіки Петер Сійярто.

Він наголосив, що будь-який конфлікт між Заходом та Сходом обертається серйозними проблемами для Центральної Європи. Угорщина, за словами Сійярто, побоюється нової холодної війни і тому виступає за дипломатичне врегулювання розбіжностей із Москвою: "Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію. Ми маємо вкладатися в дипломатію. Ми маємо вкладатися в діалог. Ось чому ми закликаємо, просимо Росію та наших західних союзників, великі країни, сильні країни не втрачати надії на мирне врегулювання. Для нас, досить невеликих центральноєвропейських країн, це може бути дуже небезпечним, якщо дійде до насильства. Тож давайте уникати найгіршого сценарію будь-якими способами".

На відміну від інших країн Східної Європи, Угорщина відмовилася розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО на тлі російсько-української напруженості.

За словами Петера Сійярто, Будапешт не бачить у цьому сенсу: "Ні, ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що ми вже маємо війська НАТО на території країни, - це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тож додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угорщина не підтримає Україну у протистоянні РФ через її політику щодо нацменшин, - Сійярто

Водночас Будапешт критично ставиться до ідеї запровадження нових санкцій проти Москви.

Сійярто наполягає на тому, що це питання вимагає серйозного опрацювання всередині Євросоюзу: "Санкції можуть або мають застосовуватися лише у тому випадку, якщо щось трапиться. Це перше. По-друге, коли йдеться про санкції, очевидно, що ці санкції не працюють.

Ми не хотіли порушувати європейську єдність. Ми ніколи не накладали вето. Ми завжди погоджувалися із цими рішеннями, не блокували їх. Але подивіться, самі ці санкції, це ж провал. Вони не працюють. Вони невдалі. Якщо ви подивитеся на обсяг торгівлі між великими західноєвропейськими країнами, включно з Францією, до речі, з Російською Федерацією, ви побачите серйозні цифри. Ви побачите, наскільки обсяг торгівлі між Францією та Росією, між Німеччиною та Росією збільшився після запровадження санкцій.

Моя позиція така: якщо ми говоримо про подальші санкції, то необхідно провести чесний аналіз наслідків введених санкцій".

Раніше під час візиту до Москви прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив про неприпустимість запровадження нових санкцій проти Росії. Він зазначав, що ці заходи завдають значної шкоди угорській економіці.

Угорщина (2365) вторгнення (380) НАТО (6640) росія (66478) Сійярто Петер (370)


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Топ коментарі
+78
Так может Венгрии пора освободить место в НАТО?
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10.02.2022 09:56 Відповісти
+35
То хай може взагалі з НАТО війдуть. Рашка їм подякує, ми доречі також!!!
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10.02.2022 09:56 Відповісти
+32
НАТО потрібно реформувати. От що, наприклад, роблять в альянсі такі країни як Угорщина?
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10.02.2022 09:58 Відповісти
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Так может Венгрии пора освободить место в НАТО?
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10.02.2022 09:56 Відповісти
Отличное предложение! Именно этого путин и добивается. Ещё предложения будут? Ну там "Германия себя плохо ведет ..."
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10.02.2022 10:09 Відповісти
Мається на увазі звільнити місце для України в НАТО і ЄС. А Угорщина може стати повноцінним членом тайожного союзу членом ОДКБ. )
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10.02.2022 10:11 Відповісти
Там им самое место, за 2 копейки мать родную продадут
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10.02.2022 10:16 Відповісти
hungry (венгрия)........ голодный.
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10.02.2022 10:34 Відповісти
угорщина - почти фино-угры = кацапы...
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10.02.2022 10:53 Відповісти
Не почти - они и есть угро-фины. Родственнички московитов, которые просто очень давно переселились к славянам.
А так - это одна национальная группа, если можно так сказать...
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10.02.2022 12:56 Відповісти
Просто не хотелось обижать финов...
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10.02.2022 14:45 Відповісти
Хорошо носом вертеть под зонтиком НАТО.

Хай попробуют "нейтральный статус", а мы им будем гадить, как они нам сейчас.

А нах венгры в НАТО нужны, если они не поддерживают коллективную безопасность и работают на врага?
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10.02.2022 10:21 Відповісти
Диды ваевале...Подавление Венгерского восстания советскими войсками 1956 год....
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10.02.2022 10:24 Відповісти
1. Венгры в НАТО это тупо тормоз. Смысл самого блока, это чтобы обеспечить безопасность минимальными силами, но при этом быть готовыми прикрыть другие страны блока. Венгры туда вступи и нихрена больше делать не собираются - они там сейчас как собака на сене...
2. Венгры это фино-угорские племена (перекочевавшие с территории Рашки, на территорию Европы. По сути они там чужие, они такие же дикари как расеяне, хоть они там живут уже столетия, но европейские ценности для них родными не стали
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10.02.2022 10:28 Відповісти
Рассказывая про "Венгрию в НАТО" ты уподобляешься россии, когда они рассказывают про Украину. Может им там в НАТО виднее? Может пусть сами решают?
Посраться с Венгрией? Не вопрос. Нам же не помешает ещё один враг на границе ...
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10.02.2022 10:36 Відповісти
Так выкиньте мадьяр из НАТО!!! и из Евросоюза нахрен!!! англичане, называют их (нungary) хунгари по нашему, в переводе обозначает ГОЛОДНЫЙ!!! ГОЛОДНЫЙ, КАРЛ!!!
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10.02.2022 10:29 Відповісти
Братья для росиянцев, одни голодные, другие немытые
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10.02.2022 10:37 Відповісти
Позавчера написал коммент про Словакию --- гнать из НАТО за ее вы... боны, сегодня эстафету подхватила Венгрия --- тут будем, тут не будем, не выполняют распоряжения Генсека НАТО --- нахер с пляжа!

Особо "проницательные" тут же заявили, что ***** только этого и ждет, сейчас то же самое --- за Венгрию, сейчас же мерзавчик туда введет войска и всех победит! А ничего, что войска Варшавского договора (читай, СССР) стояли по всей Центральной Европе?? И СССР по сравненю с ублюдостаном был гораздо сильнее. И сильно это помогло совку??

Только санкции должны быть не против буфетчицы из Кремля, или против сторожа с берданкой, его же охраняющим, а --- секторальные, чтобы загнать парашу в пещеры, в каменный век! И пусть там сидят, жрут лебеду и добывают огонь трением!

Этот Сийярто опасается холодной войны?? Скажите идиоту, что только в Украине уже с 2014 года --- идет горячая!
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10.02.2022 10:42 Відповісти
ну да Венгрию из НАТО выкинуть - Украину взять!!!
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10.02.2022 10:20 Відповісти
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10.02.2022 14:14 Відповісти
Зустріч двох мокшів, дикого і прирученого європейцями.
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10.02.2022 15:59 Відповісти
НАТО сильно поквапилося, поповнивши свої ряди такими, з дозволу сказати "бойовими побратимами", як мадяри, болгари і румуни. Бойова цінність цих "побратимів" для НАТО навіть не нуляча, а мінусова. А надійність, як союзників - просто "фантастична!". Невже в НАТО перед рішенням прийняти до Альянсу цю розцяцьковану шантрапу не було кому здійснити екскурс в історію (хоча би двох світових війн) та показати гнилу продажну боягузну суть мадяря, румуна чи болгара?
Ці паскуди використали НАТО виключно для того, щоб заховатися за чужі спини і звідтіля показувати дулі та з"ясовувати історичні, територіальні, мовні стосунки і претензії зі своїми сусідами.
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10.02.2022 15:26 Відповісти
НАТО и ЕС нужен был буфер от совковых дебилов, к коим тогда относилась и Украина (да и сейчас судя по выборам 2019 не намного лучше).
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10.02.2022 15:31 Відповісти
То хай може взагалі з НАТО війдуть. Рашка їм подякує, ми доречі також!!!
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10.02.2022 09:56 Відповісти
Путінських шісток мадярів можна взагалі з НАТО вигнати!
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10.02.2022 09:57 Відповісти
НАТО потрібно реформувати. От що, наприклад, роблять в альянсі такі країни як Угорщина?
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10.02.2022 09:58 Відповісти
Краще Україну в НАТО взяти ніж цих путінських провокаторів!
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10.02.2022 09:58 Відповісти
На вихід з НАТО, раз не потрібно....
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10.02.2022 09:59 Відповісти
непотрібно
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10.02.2022 12:23 Відповісти
Вони готові в любий момент "побрататися". Тільки як це сприйме угорський народ, а не *******.
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10.02.2022 09:59 Відповісти
А шо так?
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10.02.2022 10:00 Відповісти
вопрос с присутствием в Альянсе чуждых Европе зайд уже перезрел..
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10.02.2022 10:00 Відповісти
Спільний парад ******* з ху@лостаном проведіть 23.02.
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10.02.2022 10:00 Відповісти
В Орбана дуже тісні оральні стосунки з Путіним , навіщо ж там НАТО ? Третій зайвий )
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10.02.2022 10:01 Відповісти
О, виліз підху#ловник
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10.02.2022 10:01 Відповісти
Країна яка не може згадати ні те як раша відтяпала у неї територію в 1940 році і розгромила Будапешт в 1956 цілує і обіймає рашу? У них взагалі є якась пам'ять, чи розум, чи якісь мозги? Весь світ дивують.
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10.02.2022 10:02 Відповісти
Так такая же лаптеносная логика у сиряйты - если русня на Венгрию не нападет, хера вы делаете в НАТО? От кого вам нужна помощь в обороне? Валите из НАТО, а заодно и из Евросоюза и вступайте в таёжный союз с Беларусью
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10.02.2022 10:05 Відповісти
если мадярщина выйдет из НАТО и вступит в ОДКБ - нас обложат уже со всех сторон..
мы не злые,но память у нас хорошая..
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10.02.2022 10:08 Відповісти
******-*************. Ось такі гриби, малята.
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10.02.2022 10:09 Відповісти
выгнать вас нах с НАТы....
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10.02.2022 10:09 Відповісти
Така Угорщина - явно зайвий пасажир в НАТО.
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10.02.2022 10:10 Відповісти
Есть выход из положения. Угорщину из НАТО нахер, а на ее место Украину.
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10.02.2022 10:11 Відповісти
Так, рокіровка
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10.02.2022 10:18 Відповісти
'це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку'

Так может пора проверить, Вава, заходи, а войска НАТО покупайте попкорн и смотрим
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10.02.2022 10:12 Відповісти
Венгрия-аппендицит в теле НАТО. А вот для Украины- когда-то ... где-то...может быть. Что за.....?!
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10.02.2022 10:14 Відповісти
Виключити з НАТИ
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10.02.2022 10:17 Відповісти
В 1941 году венгры в сговоре с Гитлером окрыленные обещанием Адольфа, что получат часть Украины пошли убивать мирное население...вероятно обещания Х#йла закружили им голову и эти мысли их снова не покидают.
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10.02.2022 10:17 Відповісти
предателям евросоюза и нато не нужна помощь... так как за это россия не будет очередной раз топтать своим сапогом венгрию... там в унисон друг с другом они...((
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10.02.2022 10:18 Відповісти
Україна з радістю розмістить війська НАТО на своїй теріторії тім самим забеспечить гарантовану безпеку своєї теріторії ї території і Європи. Україна з радістю займе місто в НАТО взамість Угорщини
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10.02.2022 10:18 Відповісти
Очевидно что мало венгры получили п&зды в советские годы.
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10.02.2022 10:20 Відповісти
Не потрібно мадяроті НАТО? баба з возу, коням легше)) тим більше що мадярія у військовому сенсі не цікавіша за Ісландію...
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10.02.2022 10:21 Відповісти
ес мае ввести візи для мадяр
народ змете нах..й ту проросійську владу миттево.
іце буде називатись, санкції за ухилення від правил ес та за підігрування рф
хитровиї..ані, чи як?
користуватися всіма благами ес і бути на стороні пупіна
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10.02.2022 10:21 Відповісти
Молодежь стремится уехать из Венгрия, так как не видит будущего своей страны. Госдолг Венгрии составляет 80 процентов ВВП страны, на почти 45 млрд дол превышает долг Украины, при населении около 9 млн человек,по-сути, это страна банкрот.
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10.02.2022 10:46 Відповісти
но у них нет войны и они могут спокойно смести этого казла
чего к сожалению не можем мы.....
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10.02.2022 11:36 Відповісти
ага. переживає що б укри не напали на кцпію. добре що хоть не запрошує кцпський іхтамнєт до себе.
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10.02.2022 10:23 Відповісти
Мадяри! Яка ж у Вас коротка пам'ять! Забули 1956 рік? Забули "велику подяку" московії??
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10.02.2022 10:25 Відповісти
В 1941−1944 гг. венгерские армии осуществили на оккупированных советских территориях геноцид, подвергали пыткам военнопленных и гражданское население, выполняли карательные функции на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Брянской , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Курской и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Воронежской областей России, принимали участие в уничтожении советских евреев. Вот все что надо знать о венграх. Подлые цыгане.
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10.02.2022 10:27 Відповісти
Викиньте мадярів із НАТО, це ті самі хинова, які втекли з московії на бувші землі Київської Русі. Вони допомагають московії і гадять Україні і як сьогодні зрозуміло, і НАТО.
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10.02.2022 10:29 Відповісти
Венгрію - нафіг з НАТО. Вакантне місце займе Україна.
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10.02.2022 10:30 Відповісти
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10.02.2022 10:31 Відповісти
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10.02.2022 10:32 Відповісти
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10.02.2022 10:33 Відповісти
Они ждут повторения Будапешта 1956 года
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10.02.2022 10:38 Відповісти
они бы с радостью войска ОДКБ разместили у себя.
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10.02.2022 10:39 Відповісти
Мадяри-то чиряк на сраці Европи. Треба дезинфікувати.
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10.02.2022 10:41 Відповісти
Им наверное Юго-западная группа войск СССР больше понравилась с ними хоть торговать можна было.
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10.02.2022 10:43 Відповісти
Не хочете військ НАТО, будуть війська Росії. Нинішнє керівництво Угорщини веде країну в нікуди...
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10.02.2022 10:45 Відповісти
Чё не скажешь ради дешёвого кацапского газа!Да и без Мадьяров есть где войска разместить Румыния,Польша,Прибалтика.А когда придет время о вступлении Украины в НАТО большие дяди скажут как делать НУЖНО!
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10.02.2022 10:51 Відповісти
Это пятая колона в НАТО и в случае войны легко перейдет на сторону рашки.
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10.02.2022 10:52 Відповісти
В когось є сумніви за чию зарплатню ця шобла працює? Відверті путиноїдні шавки, що вони доводили всім багато разів.
В НАТО мають прийняти в дію принцип "стійкого" консенсусу. Тобто, коли наявність дуже маленького відсотку країн з тимчасово підкупленим ворогами НАТО керівництвом не може блокувати діяльність всього блоку. Наприклад, 2% населення (від всього блока НАТО) "незгодних" є прийнятний "стійкий консенсус".
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10.02.2022 11:04 Відповісти
****** соскучились по временам, когда там стояли советские гарнизоны?
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10.02.2022 11:06 Відповісти
А мадьяри потрібні НАТО?
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10.02.2022 11:07 Відповісти
Ну, да.. У Венгрии ж 25000 имперская армия... Просто уверены, что война до них не дойдёт. Максимум до Карпат, а они Закарпатье в своих влажных мечтах видят..
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10.02.2022 11:15 Відповісти
У ******* коротка пам'ять. Для чого в НАТО цей баласт і агент Кремля, готовий заблокувати любе рішення на шкоду безпеці решти членів?
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10.02.2022 11:15 Відповісти
Мадьяры в НАТО - равносильно тому, что небензя в совбезе ООН.
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10.02.2022 11:26 Відповісти
мадяри були підстилкою Гітлера, тепер підставляють жопу Путіну
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10.02.2022 11:25 Відповісти
Венгры вошли в НАТО чисто для того, чтобы служить народу наРФии похоже и гадить соседям.
Явно на службе у Уйла.
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10.02.2022 11:40 Відповісти
Хватит кормить войска НАТО. Венгрия должна освободить свою страну от войск НАТО. Даёшь выход Венгрии из НАТО
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10.02.2022 11:45 Відповісти
Якщо вони такі продажні хвойди, може Україна, Польща, бальтійські країни, Великобританія та США скинуться баблом і перекуплять цих путінських ********?
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10.02.2022 11:58 Відповісти
то нехай вступають в одекабеее,
та звiльняють мicце НАТО для України...
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10.02.2022 12:00 Відповісти
Кто бы сомневался. Угрофины, есть угрофины. Живут они в расейке, или Венгрии.
А на счёт санкций, очередной раз посмешил этот очкастый клоун. Настолько бесполезные санкции, что кремляди и их шавки постоянно кукарекают, призывая их снять...
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10.02.2022 12:58 Відповісти
Не надо, так не надо. Но не забывайте, как только расейка придет в Украину, Украина вместе с расейкой придет к вам(типа повторим 56) и тогда уже звать НАТО будет поздно.
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10.02.2022 14:16 Відповісти
Всё в записную книжечку.
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10.02.2022 15:33 Відповісти
Візит Орбана в Московію нагадує події напередодні 2-ї Святової війни, коли Сталін з Гітлером домовилися про переділ Європи. Не виключено, що цього разу колишні союзники нацистської Німеччини - Росія та Угорщина також домовлялися про щось подібне, наприклад про окупацію Закарпаття Угорщиною одночасно із вторгненням Московії в Україну.
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10.02.2022 16:29 Відповісти
НАТО - вы только не позабудьте эти слова!!!!!!
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10.02.2022 16:45 Відповісти
что эти скоты делают в НАТО?? чем думает нато после таких заявлений?? я в шоке....
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10.02.2022 22:17 Відповісти
 
 