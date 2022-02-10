Угорщина відмовилася розмістити додаткові війська НАТО на своїй території: "Вони нам не потрібні"

Угорщина не бачить реальної загрози російського вторгнення в Україну, але тривожно стежить за розвитком напруженості.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку позицію Будапешта в інтерв'ю Euronews пояснив Міністр закордонних справ республіки Петер Сійярто.

Він наголосив, що будь-який конфлікт між Заходом та Сходом обертається серйозними проблемами для Центральної Європи. Угорщина, за словами Сійярто, побоюється нової холодної війни і тому виступає за дипломатичне врегулювання розбіжностей із Москвою: "Ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути найгіршого сценарію. Ми маємо вкладатися в дипломатію. Ми маємо вкладатися в діалог. Ось чому ми закликаємо, просимо Росію та наших західних союзників, великі країни, сильні країни не втрачати надії на мирне врегулювання. Для нас, досить невеликих центральноєвропейських країн, це може бути дуже небезпечним, якщо дійде до насильства. Тож давайте уникати найгіршого сценарію будь-якими способами".

На відміну від інших країн Східної Європи, Угорщина відмовилася розміщувати на своїй території додаткові сили НАТО на тлі російсько-української напруженості.

За словами Петера Сійярто, Будапешт не бачить у цьому сенсу: "Ні, ми на це не погоджувалися і не погодимося, тому що ми вже маємо війська НАТО на території країни, - це угорська армія та збройні сили Угорщини, які знаходяться у належній формі, щоб гарантувати безпеку країни. Тож додаткові війська на території Угорщини нам не потрібні".

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Водночас Будапешт критично ставиться до ідеї запровадження нових санкцій проти Москви.

Сійярто наполягає на тому, що це питання вимагає серйозного опрацювання всередині Євросоюзу: "Санкції можуть або мають застосовуватися лише у тому випадку, якщо щось трапиться. Це перше. По-друге, коли йдеться про санкції, очевидно, що ці санкції не працюють.

Ми не хотіли порушувати європейську єдність. Ми ніколи не накладали вето. Ми завжди погоджувалися із цими рішеннями, не блокували їх. Але подивіться, самі ці санкції, це ж провал. Вони не працюють. Вони невдалі. Якщо ви подивитеся на обсяг торгівлі між великими західноєвропейськими країнами, включно з Францією, до речі, з Російською Федерацією, ви побачите серйозні цифри. Ви побачите, наскільки обсяг торгівлі між Францією та Росією, між Німеччиною та Росією збільшився після запровадження санкцій.

Моя позиція така: якщо ми говоримо про подальші санкції, то необхідно провести чесний аналіз наслідків введених санкцій".

Раніше під час візиту до Москви прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан говорив про неприпустимість запровадження нових санкцій проти Росії. Він зазначав, що ці заходи завдають значної шкоди угорській економіці.