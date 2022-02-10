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Київський безпековий форум 11 лютого проведе дискусію "Як бути з Мінськими домовленостями?"

Київський безпековий форум 11 лютого проведе дискусію

11 лютого о 14:00 Київський Безпековий Форум проведе дискусію "Як бути з "Мінськими домовленостями"? Загроза з боку Росії: оцінки, прогнози, наші дії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Київський Безпековий Форум ініціює серію дискусій з ключових проблем національної безпеки, оборони і розвитку.

"У центрі уваги цього заходу – оцінка безпекової ситуації навколо України, аналіз міжнародних дипломатичних зусиль для стримування нової хвилі агресії Росії, а також розгляд шляхів мирного врегулювання, що відповідатимуть національним інтересам нашої держави і справі відновлення її територіальної цілісності", - йдеться в повідомленні.

До участі в події запрошені лідери парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомі фахівці з проблем безпеки і громадські активісти.

Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

Також дивіться: Київський безпековий форум проводить національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави. ВIДЕО

Автор: 

мінські угоди (2231) Київський безпековий форум (170)


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Топ коментарі
+3
А я гадаю, що треба було би мусолити-мусолити-иусолити ті мінські домовленості, а тим часом тихенько готувати свою, українську операцію "Гроза" по військовій деокупації окупованих територій.
Хоча, пишу оце комент, та й думаю: з нашими зрадниками і наркоманами хіба підготуєш?
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10.02.2022 10:15 Відповісти
+3
Пропоную включити в повістку дня "Як бути з будапештським меморандумом, де Росія гарантувала безпеку Україні?"
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10.02.2022 10:27 Відповісти
+3
До мінських угод Україну схиляє вся Європа, при цьому допомагає зброєю. Отже, війна на кордоні і постійна невизначенність вигідна для Європи? Чому забули про Будапештський меморандум? Можливо тому, що Україна в особах її керівництва, втратила свій міжнародний авторитет?
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11.02.2022 10:28 Відповісти
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Забути як страшний сон. Скільки можна це мусолити?
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10.02.2022 10:06 Відповісти
А я гадаю, що треба було би мусолити-мусолити-иусолити ті мінські домовленості, а тим часом тихенько готувати свою, українську операцію "Гроза" по військовій деокупації окупованих територій.
Хоча, пишу оце комент, та й думаю: з нашими зрадниками і наркоманами хіба підготуєш?
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10.02.2022 10:15 Відповісти
мінськ повинен бути похоронений взагалі!!!
далі може бути стамбул варшава рига таллін
що завгодно але не мінськ.
договір повинен бути з світовою спільнотою і без рф.
іхтамнет і нехрен зними говорити.
і про що говорити
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10.02.2022 10:15 Відповісти
Диспут може бути лише один - референдум з метою денонсації всіх цих Мінських домовленостей.
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10.02.2022 10:24 Відповісти
Пропоную включити в повістку дня "Як бути з будапештським меморандумом, де Росія гарантувала безпеку Україні?"
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10.02.2022 10:27 Відповісти
Давно пора відмовитись. У ту пастку нас завіа барига.
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10.02.2022 10:43 Відповісти
Деескалації в Україні можна домогтися відкликанням західних військових інструкторів, вивезенням іноземних озброєнь та відмовою від навчань із НАТО.

Заява Захерової після відвідин кремля жабоїдом.
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10.02.2022 11:37 Відповісти
До мінських угод Україну схиляє вся Європа, при цьому допомагає зброєю. Отже, війна на кордоні і постійна невизначенність вигідна для Європи? Чому забули про Будапештський меморандум? Можливо тому, що Україна в особах її керівництва, втратила свій міжнародний авторитет?
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11.02.2022 10:28 Відповісти
Якби тоді Мінські угоди порошенко не підписав, було б набагато все краще. Хіба можна було так підставити країну в якій живеш і міліони людей?
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11.02.2022 10:49 Відповісти
Я переконана, що потрібно діяти у будапештському форматі! Мінськ - це затягування питання!
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11.02.2022 10:35 Відповісти
Саме так. добре, що є однодумці
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11.02.2022 10:57 Відповісти
Будапештський меморандум - це новий формат переговорів України зі світовими лідерами, який забезпечить повернення миру, а також визволення окупованого Донбасу та анексованого Криму.
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11.02.2022 10:48 Відповісти
Так, тим більше до складу «Будапешт плюс» увійдуть усі країни-гаранти територіальної цілісності України.
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11.02.2022 11:06 Відповісти
Вже всі переконалися, що Мінськ - це помилка. потрібно робити все можливе, аби повернути будпештський формат.
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11.02.2022 10:56 Відповісти
правльно, адже треба діяти за будапештом. взагалі мінськ уклав порошенко з терористами. ганьба! хай не забуде руку потиснути путіну.....
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11.02.2022 11:15 Відповісти
це порошенко підписав мінськ з терористами. ганьба! не забувайте про його слова путіну "ЖМУ РУКУ".
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11.02.2022 11:26 Відповісти
Мне уже давно стало понятно что у ситуации с Россией, Зеленский не может ничего предпринять , всё что он мог он уже, показал! Это масштабная некомпетентность его, он даже не понимает как может навредить нам, если он пристанет на исполнение Минских договорённостей, он погубит страну и тем самим станет предателем родины
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11.02.2022 11:31 Відповісти
Мінським домовленостям - ні. вони абсолютно не впливають на покращення ситуації. Будапешт - так!
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11.02.2022 11:36 Відповісти
дуже надіюсь на Будапештський меморандум, в інакшому разі я не знаю як Зеленський дивитиметься в очі народу
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11.02.2022 11:43 Відповісти
Чесно кажучи дістало вже що Зеленський відтягує це все, та ще й думає про мінські угоди, та тут думати про таке навіть не можна, одним махом занапастити отак країну! Народ цього не пробачить, піде до Пороха за зраду
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11.02.2022 11:54 Відповісти
 
 