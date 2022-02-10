Більшість європейців вважають, що Росія вторгнеться в Україну в цьому році, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Більшість у Європі вважає, що Росія вторгнеться в Україну в 2022 році, причому найбільш переконані в цьому ті, хто знаходиться найближче до східного кордону Європи.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Ці дані свідчать про деяке геополітичне пробудження в Європі", - сказав Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин.

Автори дослідження заявили, що опитування показало, що "вже не так багато правди в кліше про те, що європейці вважають війну немислимою, а світ - само собою зрозумілим. Вони сприймають свій світ як такий, що перебуває в довоєнному, а не в післявоєнному стані. У кожній опитаній країні, крім Фінляндії, більшість респондентів вважають ймовірним, що Росія знову вторгнеться в Україну в 2022 році".

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73% респондентів у Польщі вважають вторгнення ймовірним. Те саме стосується 64% у Румунії, 55% у Швеції, 52% у Німеччині, 51% у Франції та Італії та 44% у Фінляндії.

Наскільки ймовірним є вторгнення Росії в Україну цього року (у відсотках)

"У Польщі з історичних та географічних причин респонденти розглядають перспективу російського вторгнення як екзистенційну кризу. Поляки всіх вікових груп зважають на ескалацію російсько-української війни. В інших опитаних країнах є цікавий розрив між поколіннями. У Франції та Швеції люди старше 60 років схильні вважати вторгнення вельми ймовірним. У Румунії, Італії, Німеччині та Фінляндії вторгнення найбільше непокоїть наймолодше покоління — люди, що народилися після закінчення холодної війни", - зазначається у дослідженні.

Наскільки ймовірним є вторгнення Росії в Україну цього року в очах різних вікових груп (у відсотках)