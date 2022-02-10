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Більшість європейців вважають, що Росія вторгнеться в Україну в цьому році, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Більшість європейців вважають, що Росія вторгнеться в Україну в цьому році, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Більшість у Європі вважає, що Росія вторгнеться в Україну в 2022 році, причому найбільш переконані в цьому ті, хто знаходиться найближче до східного кордону Європи.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Ці дані свідчать про деяке геополітичне пробудження в Європі", - сказав Марк Леонард, директор Європейської ради з міжнародних відносин.

Автори дослідження заявили, що опитування показало, що "вже не так багато правди в кліше про те, що європейці вважають війну немислимою, а світ - само собою зрозумілим. Вони сприймають свій світ як такий, що перебуває в довоєнному, а не в післявоєнному стані. У кожній опитаній країні, крім Фінляндії, більшість респондентів вважають ймовірним, що Росія знову вторгнеться в Україну в 2022 році".

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73% респондентів у Польщі вважають вторгнення ймовірним. Те саме стосується 64% у Румунії, 55% у Швеції, 52% у Німеччині, 51% у Франції та Італії та 44% у Фінляндії.

Більшість європейців вважають, що Росія вторгнеться в Україну в цьому році, - опитування Європейської ради 01

Наскільки ймовірним є вторгнення Росії в Україну цього року (у відсотках)

"У Польщі з історичних та географічних причин респонденти розглядають перспективу російського вторгнення як екзистенційну кризу. Поляки всіх вікових груп зважають на ескалацію російсько-української війни. В інших опитаних країнах є цікавий розрив між поколіннями. У Франції та Швеції люди старше 60 років схильні вважати вторгнення вельми ймовірним. У Румунії, Італії, Німеччині та Фінляндії вторгнення найбільше непокоїть наймолодше покоління — люди, що народилися після закінчення холодної війни", - зазначається у дослідженні.

Більшість європейців вважають, що Росія вторгнеться в Україну в цьому році, - опитування Європейської ради 02

Наскільки ймовірним є вторгнення Росії в Україну цього року в очах різних вікових груп (у відсотках)

Автор: 

опитування (1986) Євросоюз (13787)


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Топ коментарі
+8
Дуже оптимістично..
Підготовка коцапів дійсно бентежить...
А ми поки що думаємо роздавати є-бабей...
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10.02.2022 10:03 Відповісти
+6
Повідомте тій більшости щоб читали іноді повідомлення в пресі,хоча б заголовки.Московити окупували Українські території з 2014р.ОКУПАНТИ - ВБИВЦІ
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10.02.2022 10:17 Відповісти
+4
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.02.2022 10:05 Відповісти
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Дуже оптимістично..
Підготовка коцапів дійсно бентежить...
А ми поки що думаємо роздавати є-бабей...
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10.02.2022 10:03 Відповісти
с новым приложением "За@буся"
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10.02.2022 10:37 Відповісти
это они ставки в лото на тотализаторе ставят..... а не заиграть ли игру когда Европу оккупирует Россия????? эти педики и лесби инцестные геть умом тронулись им скучно жить спокойно в Европе и БЛАГАДОРЯ КСТАТИ ТОМУ ЧТО УКРАИНА СДЕРЖИВАЕТ ВОЙСКА ХУ..ЛА..
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10.02.2022 12:15 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
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10.02.2022 10:05 Відповісти
Передайте європейцям, що вони проспали вторгнення 8 років тому.
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10.02.2022 10:06 Відповісти
На все что способно х#йло сесть за длинный стол и на#рать себе в памперс...
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10.02.2022 10:09 Відповісти
Повідомте тій більшости щоб читали іноді повідомлення в пресі,хоча б заголовки.Московити окупували Українські території з 2014р.ОКУПАНТИ - ВБИВЦІ
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10.02.2022 10:17 Відповісти
Думаю что после такого шухера и поставок оружия Вован таки побоится лезть на рожон,он любит неожиданно нападать а тут его уже все ждут.
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10.02.2022 10:28 Відповісти
Удивительно, что осознавая возможность этого факта, они ведут себя так *****.
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10.02.2022 10:28 Відповісти
Ну если СМИ только об этом с осени говорят....В декабре...точно на Католическое....Точно на Новый год...Точно на Православное...Точно в начало Олимпиады...Точно в начале весны.....
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10.02.2022 10:34 Відповісти
И шо нам от ихнего мнения?
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10.02.2022 10:40 Відповісти
Нам з їхнього мнєнія - згода на те, щоб їхні уряди витрачали їхні ж гроші на озброєння для України.
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10.02.2022 10:48 Відповісти
Сейчас рашистская агрессия играет нам на руку. Если в 2014-м всем в ЕС было похер на такую страну как Украина и где она находится никто не знал, то теперь европейцы не только знают нашу страну, но и хорошо осведомлены о нашей проблеме. Причем судя по опросам, Европа готова нам помогать. Этот успех!
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10.02.2022 12:36 Відповісти
 
 