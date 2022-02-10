В ОДКБ заявили про загрозу ескалації на південному сході України через постачання Заходом озброєнь Києву
В ОДКБ заявили, що "на тлі постачання озброєння Києву із боку західних партнерів існує загроза постійної ескалації конфлікту на південному сході України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у четвер на брифінгу начальник Об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) генерал-полковник Анатолій Сидоров.
Він зазначив, що "характерним показником" впливу Заходу на будівництво та розвиток українських збройних сил є їхнє "приведення до стандартів НАТО".
"Для реалізації намічених планів активно залучається зовнішня фінансова та консультативна допомога, укладаються договори на постачання озброєння та військової техніки. Тільки з січня поточного року зі Сполучених Штатів поставлено близько 650 тонн боєприпасів та військового майна різного призначення. На цьому тлі істотний вплив на стан регіональної безпеки продовжує надавати збройний конфлікт на південному сході України через постійну загрозу його ескалації", - зазначив Сидоров.
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Ім можна стягувати на наш Донбас військову техніку , та вбивати украінців , а нам зась ?
Як сказав недавно ваш ботоксний фюрер :,, нравится не нравится ......🙁
І дальше по тексту !
- Санкції проти всіх США і Європа не введуть, бо постраждає бізнес
- Куча гарматного м"яса, москвічі і пітєрскіє можуть навіть не появлятися
Чи може Україна є членом ОДКБ?
Навіть якщо і уявити що цей маразм має місце, то чиїй зовнішній безпеці країн членів ОДКБ це загрожує?
Бред лаптеногих недофашиков лучше вообще не слушать.
ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!