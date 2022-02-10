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В ОДКБ заявили про загрозу ескалації на південному сході України через постачання Заходом озброєнь Києву

В ОДКБ заявили про загрозу ескалації на південному сході України через постачання Заходом озброєнь Києву

В ОДКБ заявили, що "на тлі постачання озброєння Києву із боку західних партнерів існує загроза постійної ескалації конфлікту на південному сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у четвер на брифінгу начальник Об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) генерал-полковник Анатолій Сидоров.

Він зазначив, що "характерним показником" впливу Заходу на будівництво та розвиток українських збройних сил є їхнє "приведення до стандартів НАТО".

"Для реалізації намічених планів активно залучається зовнішня фінансова та консультативна допомога, укладаються договори на постачання озброєння та військової техніки. Тільки з січня поточного року зі Сполучених Штатів поставлено близько 650 тонн боєприпасів та військового майна різного призначення. На цьому тлі істотний вплив на стан регіональної безпеки продовжує надавати збройний конфлікт на південному сході України через постійну загрозу його ескалації", - зазначив Сидоров.

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ОДКБ (102) зброя (7567) росія (66478)


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Топ коментарі
+113
Расстрелять не получится как безоружных казахов?
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10.02.2022 10:19 Відповісти
+95
це ж чудово! як казав класік, Нравітся не нравітся, буряти будуть плавітся.
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10.02.2022 10:23 Відповісти
+79
значит надо еще оружия
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10.02.2022 10:21 Відповісти
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Бачте , як заскавчали свинособаки за поребриком , коли зрозуміли , що отримають по зубах , при вторгненні 😠
Ім можна стягувати на наш Донбас військову техніку , та вбивати украінців , а нам зась ?
Як сказав недавно ваш ботоксний фюрер :,, нравится не нравится ......🙁
І дальше по тексту !
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10.02.2022 14:13 Відповісти
Якщо Росія нападе не сама а з ОКДБ

- Санкції проти всіх США і Європа не введуть, бо постраждає бізнес
- Куча гарматного м"яса, москвічі і пітєрскіє можуть навіть не появлятися
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10.02.2022 14:36 Відповісти
А яка їх собача справа? Хтось із них визнав незалежність ОРДЛО?
Чи може Україна є членом ОДКБ?
Навіть якщо і уявити що цей маразм має місце, то чиїй зовнішній безпеці країн членів ОДКБ це загрожує?
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10.02.2022 14:48 Відповісти
Окупантів завжди менше але вони утримуються на загарбаній території із застосуванням сили, підступності. Ось чому їх так бентежить сила підневолених.
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10.02.2022 15:50 Відповісти
Значит надо продолжать!
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10.02.2022 16:41 Відповісти
Ага теперь ВСУ с Джавелинами и тяжеленными британскими гранатометами наперевес и с криками ура пойдут в атаку на хер кому нужный разрушенный бантустан...
Бред лаптеногих недофашиков лучше вообще не слушать.
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10.02.2022 16:50 Відповісти
КЦП ПНХ
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10.02.2022 17:54 Відповісти
Кацапо-фашистські окупанти - геть з України !!!
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10.02.2022 17:54 Відповісти
Разве на их ОДКБ уже кто-то напал? Или это они просто превентивно обделались?
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10.02.2022 18:00 Відповісти
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 18:31 Відповісти
А как вы думали, как в Крыму уже не получится. На Будапештский меморандум вы ложили, а Штаты и Британия выполняют свои обязательства, янки с бритами - наши настоящие братья!
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10.02.2022 19:00 Відповісти
Русня казахам и другим приказывает учавствовать в войне.. возможно скоро весь блок соберется у наших границ, а это давление на Европу в первую очередь... а китайцам наверное Мотор Сич и наши земли наобещали за поддержку..
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10.02.2022 19:06 Відповісти
Русня у талибов опиума для армии закупила...
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10.02.2022 19:09 Відповісти
Ну а їх то має колисати? Україна на своїй території робить те, що хоче.
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10.02.2022 19:31 Відповісти
Все это говорит о том что Вашингтон и Лондон не хило поджигает пердаки в кремле. Значит все четко и правильно. Ждем новых поставок для ВСУ.
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10.02.2022 19:54 Відповісти
Через книгарню markobook.com можна передати "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання.
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10.02.2022 21:07 Відповісти
А сказать то чего хотело это туловище масквабадское?
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10.02.2022 21:24 Відповісти
ПНХ Руские свиньи 🐷!
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10.02.2022 21:27 Відповісти
нас не дуже цікавить, що там якась свиняча морда промямлила.
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11.02.2022 00:49 Відповісти
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