В ОДКБ заявили про загрозу ескалації на південному сході України через постачання Заходом озброєнь Києву

В ОДКБ заявили, що "на тлі постачання озброєння Києву із боку західних партнерів існує загроза постійної ескалації конфлікту на південному сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив у четвер на брифінгу начальник Об'єднаного штабу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) генерал-полковник Анатолій Сидоров.

Він зазначив, що "характерним показником" впливу Заходу на будівництво та розвиток українських збройних сил є їхнє "приведення до стандартів НАТО".

"Для реалізації намічених планів активно залучається зовнішня фінансова та консультативна допомога, укладаються договори на постачання озброєння та військової техніки. Тільки з січня поточного року зі Сполучених Штатів поставлено близько 650 тонн боєприпасів та військового майна різного призначення. На цьому тлі істотний вплив на стан регіональної безпеки продовжує надавати збройний конфлікт на південному сході України через постійну загрозу його ескалації", - зазначив Сидоров.

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