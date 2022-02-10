62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Більше ніж половина жителів семи європейських країн вважає, що НАТО чи ЄС мають стати на захист України у разі вторгнення Росії.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 60% опитаних переконані, що НАТО має захистити Україну у разі вторгнення Росії", - заначається у дослідженні.

За даними опитування, у Фінляндії 56% респондентів вважають, що ЄС має хороші можливості прийти на допомогу Україні, а 59% вважають, що це зробить НАТО. В інших країнах цифри були такими: 53% та 55% відповідно для Франції; 47% та 50% відповідно для Німеччини; 64% та 67% відповідно для Італії; 80% та 79% відповідно для Польщі; 57% та 63% відповідно для Румунії; та 61% та 64% відповідно для Швеції.

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"Більшість європейців згодні з тим, що Україну потрібно захищати", - акцентують автори дослідження.

Хто має захистити Україну у разі російського вторгнення? (У семи країнах у цілому, у відсотках)

Хто має захистити Україну у разі російського вторгнення? (у відсотках)

Наскільки ви довіряєте, що ЄС та НАТО захистять інтереси європейських громадян у разі російського вторгнення в Україну? (у відсотках)

"Майже у всіх опитаних країнах більшість респондентів вважають НАТО найбільш підходящою організацією для захисту України. Цікаво, що винятком є Польща, де трохи більше людей бачать у цій ролі ЄС", - зазначають автори дослідження.

На питання, кому найбільше довіряють у захисті інтересів громадян ЄС у разі вторгнення Росії в Україну, принаймні половина опитаних у кожній країні (більше 60% у Польщі, Швеції, Італії та Румунії) відповіли, що довіряють ЄС. У двох країнах, Швеції та Фінляндії, довіра до ЄС була навіть більшою, ніж до НАТО.

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Довіра до Вашингтона як захисника інтересів громадян ЄС, була помітно нижчою: більше респондентів у всіх країнах, за винятком Польщі та Румунії, заявили, що довіряють Німеччині більше, ніж США. Навіть у Польщі НАТО (75%) та ЄС (67%) вважалися надійнішими, ніж США.

"Хоча більшість європейців, як і раніше, довіряють НАТО у захисті Європи, "НАТО" більше не є іншою назвою "США", — кажуть автори.

Дослідження також доводить, що "Brexit означає Brexit": незважаючи на демонстрацію солідарності Лондона з Києвом, мало хто бачив роль Великобританії. Тільки у Польщі (66%) та Швеції (52%) більшість вважають, що Великобританія має прийти на допомогу Україні.