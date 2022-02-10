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62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Більше ніж половина жителів семи європейських країн вважає, що НАТО чи ЄС мають стати на захист України у разі вторгнення Росії.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Понад 60% опитаних переконані, що НАТО має захистити Україну у разі вторгнення Росії", - заначається у дослідженні.

За даними опитування, у Фінляндії 56% респондентів вважають, що ЄС має хороші можливості прийти на допомогу Україні, а 59% вважають, що це зробить НАТО. В інших країнах цифри були такими: 53% та 55% відповідно для Франції; 47% та 50% відповідно для Німеччини; 64% та 67% відповідно для Італії; 80% та 79% відповідно для Польщі; 57% та 63% відповідно для Румунії; та 61% та 64% відповідно для Швеції.

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"Більшість європейців згодні з тим, що Україну потрібно захищати", - акцентують автори дослідження.

62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради 01

62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради 02

Хто має захистити Україну у разі російського вторгнення? (У семи країнах у цілому, у відсотках)

62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради 03

Хто має захистити Україну у разі російського вторгнення? (у відсотках)

62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради 04

Наскільки ви довіряєте, що ЄС та НАТО захистять інтереси європейських громадян у разі російського вторгнення в Україну? (у відсотках)

"Майже у всіх опитаних країнах більшість респондентів вважають НАТО найбільш підходящою організацією для захисту України. Цікаво, що винятком є Польща, де трохи більше людей бачать у цій ролі ЄС", - зазначають автори дослідження.

На питання, кому найбільше довіряють у захисті інтересів громадян ЄС у разі вторгнення Росії в Україну, принаймні половина опитаних у кожній країні (більше 60% у Польщі, Швеції, Італії та Румунії) відповіли, що довіряють ЄС. У двох країнах, Швеції та Фінляндії, довіра до ЄС була навіть більшою, ніж до НАТО.

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Довіра до Вашингтона як захисника інтересів громадян ЄС, була помітно нижчою: більше респондентів у всіх країнах, за винятком Польщі та Румунії, заявили, що довіряють Німеччині більше, ніж США. Навіть у Польщі НАТО (75%) та ЄС (67%) вважалися надійнішими, ніж США.

"Хоча більшість європейців, як і раніше, довіряють НАТО у захисті Європи, "НАТО" більше не є іншою назвою "США", — кажуть автори.

Дослідження також доводить, що "Brexit означає Brexit": незважаючи на демонстрацію солідарності Лондона з Києвом, мало хто бачив роль Великобританії. Тільки у Польщі (66%) та Швеції (52%) більшість вважають, що Великобританія має прийти на допомогу Україні.

Автор: 

НАТО (6640) опитування (1986) Євросоюз (13787)


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Топ коментарі
+27
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10.02.2022 10:54 Відповісти
+22
62 відсотки для ситих та інертних європейців - це величезна цифра! І Путлеру со товаріщі треба над цим дуже добре подумати...
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10.02.2022 10:40 Відповісти
+18
Спит красавица в гробу,
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!
Ось таке мислення у лідера "великої держави".
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10.02.2022 10:36 Відповісти
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Спит красавица в гробу,
Я подкрался и е*у.
Нравится, не нравится -
Спи, моя красавица!
Ось таке мислення у лідера "великої держави".
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10.02.2022 10:36 Відповісти
букет психіатрії
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10.02.2022 10:48 Відповісти
Похоже, Людмиле Путиной такие ролевые игры не понравились...
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10.02.2022 10:54 Відповісти
старий хтивий педофил
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10.02.2022 11:16 Відповісти
Так пУтлер же казав що у них "дедушкины яйца находятся у бабушек".🤔 Нічччого не розумію🧐
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10.02.2022 11:38 Відповісти
До кордонів підходив
зоонекропедофіл
орди йоханих кацапів
він з собою приводив...
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10.02.2022 11:43 Відповісти
62 відсотки для ситих та інертних європейців - це величезна цифра! І Путлеру со товаріщі треба над цим дуже добре подумати...
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10.02.2022 10:40 Відповісти
Видел недавно статистику, что в сша єтот показатель около 75%
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10.02.2022 14:41 Відповісти
Як мініму закрити небо має НАТО щоб не дай бог не попало в Атомну станцію, а їх в 4 і всі працюють в піковому режимі,
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10.02.2022 10:43 Відповісти
Схоже що до європейців доходить, що вся оця військова армада, яка нависає з трьох сторін над Україною, в випадку окупації України і "тихої" анексії Білорусі нависне над кордонами Європи. А на черзі можуть бути Прибалтика, Молдова і можливий повтор 1956, 1968 років.
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10.02.2022 10:44 Відповісти
Нет никакой прибалтики, как и молдавии, на украине. Есть страны Балтии. Прекращай использовать кацапский шовинизм
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Гадаю, що і так зрозуміло, не потрібно звинувачень в кацапізмі.
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10.02.2022 14:38 Відповісти
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10.02.2022 10:49 Відповісти
Вот потихоньку все приходит к тому , что НАТО впишется за Украину ,если попрут орки.
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10.02.2022 10:50 Відповісти
ПВК точно будуть і багато добровольців-ветеранів війн.
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10.02.2022 10:52 Відповісти
вряд ли
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10.02.2022 22:12 Відповісти
Дякуємо за підтримку !!!
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10.02.2022 10:51 Відповісти
А ещё есть графики и таблицы с опросами,там все решительно поддерживают Зеленского.
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10.02.2022 10:51 Відповісти
Не, вооружаться надо, помощь - добро пожаловать, но никакого вторжения не будет. Это голые понты. У чувака на руках .уй да них.я, а он блефует из последних сил. Никуда он не рыпнется.
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10.02.2022 10:54 Відповісти
Деменция играет с человеком плохую шутку,страдает окружение.
Хорошо,что костяк окружения пути кгбэшники,а не военные.
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10.02.2022 11:07 Відповісти
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10.02.2022 10:54 Відповісти
Это хороший сигнал
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10.02.2022 11:03 Відповісти
Европейцы должны понимать что если вдруг рашка оккупирует Украину, то они получат такую раковую опухоль как... Нет не Украина, а Венгрия которая сразу же ляжет под рашку и будет гадить в самом центре европы
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10.02.2022 11:04 Відповісти
Nepogano ! Dobre !
Slava Ukraini !Smert' vorogam !
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10.02.2022 11:12 Відповісти
Если НАТО и ЕС в полном составе были едины в понимании что Украина это часть Европы, и ее защита, это защита их самих ( на дальних рубежах как говорит Путин), то была бы совершенно другая обстановка. Просто это нужно было сделать намного раньше, сразу после мюнхенской речи Путина 10 февраля 2007 года ( хотя уж лучше позже чем никогда)
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10.02.2022 11:24 Відповісти
Сам факт проведення таких опитувань, а також їх результати є вельми позитивним сигналом для України. Політики загалом роблять те, що очікують виборці.
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10.02.2022 11:45 Відповісти
Увы, но мнение народа не всегда экспертное.
Им же в опросах не сказали, что помощь ЕС и защита НАТО может привести к подорожанию бензина, электроэнергии, коммуналки (газ). Кроме того, россия является крупнейшим покупателем европейской технологической продукции и отказ от этого приведет в Европе к сокращению рабочих мест.
Это понимают в правительствах ЕС и не очень понимает простой народ.
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10.02.2022 11:56 Відповісти
Ух ты.Италия приятно удивила
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10.02.2022 12:04 Відповісти
Сейчас рашистская агрессия реально играет нам на руку. Если в 2014-м всем в ЕС было похер на такую страну как Украина и где она находится никто не знал, то теперь европейцы не только знают нашу страну, но и хорошо осведомлены о нашей проблеме. Причем судя по опросам, Европа готова нам помогать. Этот успех! Жаль, конечно, что Украиной сейчас правит кацапский *******, который весь международный хайп использует не для блага Украины, а исключительно для смягчения удара по парашии.
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10.02.2022 12:40 Відповісти
Французы удивили.А по финнам видно чем заканчивается так называемая финляндизация.
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10.02.2022 13:19 Відповісти
НАМ США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ ХВАТИТ !)
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10.02.2022 13:28 Відповісти
А ТУРКИ ЧТОБЫ ДОБИЛИ С БОКУ !)
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10.02.2022 13:28 Відповісти
хотя бы обеспечить прикрытие с воздуха.
и уничтожение больших скоплений кацапского рогатого скота авиацией дистанционно.
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10.02.2022 14:42 Відповісти
А шо Кытай с МаГНОлией?!. Нехай и там опрос проведут - интересно же!.. А буде Кытай окажыцца нєфрєндлі, апьявим ему вайну - пока они до нас доберуцца - пол-рашки уже нибудет.
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10.02.2022 15:13 Відповісти
Не нравилось АТО получат НАТО
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10.02.2022 17:49 Відповісти
Будем гасить кацапов по всем фронтам если они сунутся . Но что-то мне подсказывает что куйло не пойдет на открытое вторжение , силенок у него мало . .
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11.02.2022 01:49 Відповісти
 
 