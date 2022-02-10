Тема агресії РФ проти України і дипломатичного врегулювання конфлікту буде топпріоритетом для польського головування в ОБСЄ, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба проінформував чинного голову ОБСЄ, міністра закордонних справ Республіки Польща Збіґнєва Рау про безпекову ситуацію на Донбасі та вздовж ділянки українського кордону із РФ.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на спільному брифінгу із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґнєвом Рау, інформує Цензор.НЕТ.

"Обговорили пріоритети польського головування в ОБСЄ в 2022 році. Для нас важливо, і я подякував за це міністру Рау, що тема агресії Росії проти України і тема дипломатичного врегулювання цього конфлікту буде топпріоритетом для польського головування", - зазначив він.

"Я наголосив на важливості подальшого тиску на Росію як на сторону конфлікту для припинення її збройної агресії на Донбасі і виконання Мінських домовленостей", - додав Кулеба.

Читайте також: МЗС оприлюднило порядок денний візиту глави ОБСЄ Рау до України