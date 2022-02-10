Естонія почала зміцнювати кордони з РФ, коли ситуація в Україні загострилась. Це обов'язок перед ЄС та НАТО, - гендиректор прикордонної охорони Вахер

5-6 років тому Естонія почала оперативно відбудовувати кордон, оскільки на той момент ситуація з кордоном була дуже поганою.

Про це заявив шеф поліції та прикордонної охорони Естонії Ельмар Вахер в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Для нас це не лише кордон Естонії із Росією. Це кордон Євросоюзу, НАТО та Росії. Тож це наш обов'язок перед Євросоюзом та НАТО. Це кордон Євросоюзу та НАТО завдовжки приблизно 400 км. Одна третина – це річка, ще одна третина – велике озеро. І нарешті десь 140 кілометрів зеленого кордону", - пояснив він.

За словам Вахера, наразі Естонія будує кордон та витрачає значні кошти на це.

"Скажімо, коли відновилася ця загроза в Україні, наш уряд виділив додаткові 22,5 млн. євро на будівництво кордону. І ми шукаємо можливості провести це будівництво швидко", - додав він.

"Якщо спецслужби ворога схильні до провокацій, ми маємо діяти вкрай продумано. Для прикладу: якщо вночі наші прикордонники чули стрілянину десь на правій стороні кордону – це не означає, що ми дивимося лише праворуч. Тим більше, уважно ми повинні дивитися ліворуч. Як колишній слідчий я знаю, як діють злочинці. Все дуже просто - погрожуєш одному банку бомбою, а нападаєш на інший банк", - зазначив Вахер.

Інтерв'ю з Ельмаром Вахером для Цензор.НЕТ читайте тут.

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