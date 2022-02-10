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Легендарний ринок у Києві став "чорною дірою контрабанди". Братки, тітушки… Не виключаю, що там можна купити танк, - "слуга народу" Гетманцев

Легендарний ринок у Києві став

На Володимирському ринку, який розташований на вулиці Антоновича у Києві, торгують контрабандою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив НВ в інтерв'ю, яке опубліковано 10 лютого.

"Кияни знають легендарний Володимирський ринок? Історичне місце у центрі. Моя прабабуся ще туди ходила по продукти. Після Майдану Володимирський ринок, який перебуває в комунальній власності, перейшов під контроль сім'ї одного з тодішніх заступників генерального прокурора (найодіознішого, пов'язаного, як свідчить преса, з однією вічною кандидаткою у президенти з 2008 року). Так ось, після цього ринок міста перетворився на чорну діру контрабанди", – сказав він.

За словами нардепа, на Володимирському ринку "можна купити все".

"Не знаю, чи можна придбати танк, але не виключаю. Туди податківці навіть бояться заходити. Братки, тітушки… Талановитій прокурорській сім'ї вдалося відновити там анклав зухвалих 90-х. Звичайно, уся робота в чорну. Заробітки величезні. Не ФОП-торговців, звісно, а адміністрації", – стверджує Гетманцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Акції ФОПів під Радою фінансують контрабандисти, - "слуга народу" Гетманцев

Він наголосив, що встановлення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) "ці заробітки значно зменшить", але не призведе до звільнення підприємців.

"Саме реальні ФОП там і з’являться замість схемних, через які штовхається контрабас. А тепер питання, чи вас дивує те, що адміністрація ринку через гучномовці та іншими методами збирає всіх працівників ринку на акції під ВР? А чи дивує вас те, що за дивним збігом обставин головним лобістом вимог адміністрації ринку зі скасування РРО у ВР є згадана Юлія Тимошенко? Все зрозуміло і за всім стоять точно не інтереси ФОП. Так працювала ця країна 28 років", - сказав Гетманцев.

контрабанда (1826) ринок (460) Гетманцев Данило (917)


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Топ коментарі
+33
а серйозно - звідки там береться контрабанда якщо на митниці працюють кращі люди призначені особисто чесним Зеленським? І під контролем чесного Колі Катлєти
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10.02.2022 11:01 Відповісти
+26
Часы там можно купить как у тебя за 40 штук баксов и главное без налогов.
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10.02.2022 10:57 Відповісти
+21
так все-таки на кого работает советник сивковича гетманцев?
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10.02.2022 10:58 Відповісти
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"Слуги" ищут свой уровень "борьбы с контрабандой":
На границе им надавали по мордасам.
В таможне их проигнорировали.
В портах и жд станциях их послали.
На одесском 7-м км им опять дали по мордасам.
Вот теперь спустились на уровень городских рынков.
Скоро СБУ будет бабушек с лотками отлавливать (цыганок побоится трогать).
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10.02.2022 11:33 Відповісти
Технологии и в том, что избиратели голосуют за тех кто больше на слуху. Для этого и устраивается это шумное псевдопротивостояние между партиями из окружения Коломойши.
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10.02.2022 11:33 Відповісти
нечисть зеленая - может начнешь с таможни когда растамаживают торговые сети эшелонами - с Эпицентра начни дебила ,потом АТБ и по списку
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10.02.2022 11:36 Відповісти
друзям все!всім іншим по закону) ну,ви самі бачите саме так вони і роблять..
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10.02.2022 11:41 Відповісти
"Легендарний ринок у Києві став "чорною дірою контрабанди". Братки, тітушки…"

Лише у Києві? А в Одесі?
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10.02.2022 12:58 Відповісти
Верить этому грязноротому - себя не уважать.
И что плохого в покупке танка во врем войны?
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10.02.2022 11:37 Відповісти
Кстати, а поподробнее про танки адрес, телефон, пароль... А то я резко ощущаю потребность в танках... Неужели повезло?
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10.02.2022 13:31 Відповісти
собрали всё в кучу, приплели прокурора, но его личность не раскрыли.

и какимто боком влепили сюда Тимошенко....

сдается мне - этот дипутат чейто заказ отрабатывает....

братвы какойто наверное... из 90-тых... той самой, которую он же и вспоминает...
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10.02.2022 11:40 Відповісти
Так а де ж стопроцентний Генпрокурор, де той, до якого за чортів дзвонять і ще чимало інших "де". Аби щось прокукурікати?
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10.02.2022 11:41 Відповісти
Гетьманцев - лох
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10.02.2022 11:51 Відповісти
Обидел внученка кто то там, вот он и решил нагадить барыгам, заодно полив грязью политических оппонентов.
С его слов, там чисто тимошенковска мафия сплотилась, и только и ждут команды пойти на митинг, в свободное от контрабаса время.
Как по мне, все проще, как и везде. Люди просто стараются выжить, как могут. Не все получают конверты ежемесячно и налоги и давление фискалов вынуждают искать пути для прибыли.
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10.02.2022 11:51 Відповісти
Вони беруть приклад із Банкової, де подібне, тільки в набагато більших масштабах, почало процвітати після приходу до влади зеленої цвілі, щоправда, короткозорий Гетьманцев, це впритул не помічає.
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10.02.2022 11:56 Відповісти
а от і відповідь, чиє то урло третій день по Києву швендяє
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Когда уже арестуют этого бывшего помощника агента лубянки сивковича и его маму на которой имущества,как на любовнице миллиардера
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10.02.2022 12:19 Відповісти
Рекомендую проверить деятьльность государственного фонда стартапов на фиктивность как организации так и конкурса в целом. В Украине нет закона о стартапах и бюджетные деньги распределяют "эксперты" не имеющие на это законных прав. Принципы распределения благ в Украине мы понимаем.
Если нет закона в суд подать невозможно. Нс этом руки греют совсем небедные люди. А ты о контрабанде))) контрабас идет через границу и контролируеться теми же людьми и их родственриками что и контрабас. Тьфу на тебя .
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10.02.2022 12:35 Відповісти
ЩО НЕ СЛУГА - ТО ІДІОТ ! Він що не розумії, що підробку-контрабанду купляють бідні люди з ряду причин...
До коле ще терпіти цих бовдурів ?!!
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10.02.2022 12:36 Відповісти
Гетьманцев. Дуже не росповсюджене призвисько, мабуть цей гетьманцев колись був сидоровим чи Петровим.
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10.02.2022 12:37 Відповісти
Разумков теж дуже не розповсюджене. Ясно, що хтось із предків змінив з іншого. Але не з Іваненко чи Сидоренко і не з Іванова чи з Сидорова. А з іншого. Легко догадатись з якого сортів прізвища.
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10.02.2022 13:04 Відповісти
невже венедіктова кришує ринок у Києві? гетманцев здав.
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10.02.2022 13:01 Відповісти
юля инвалид, пожалейте бабушку верните к корыту сеню и турчина с пашинским
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10.02.2022 13:10 Відповісти
Так посадите эту Тимошенко!!За ней давно тюрьма плачет, а Порошенко дебил, сделал е мученницей Януковича!! Тимошенко уже закупула через подставных лиц уже более миллиона гектаров земли У бедных Украинцев, в разных областях!! .а вы сней возитесь как цыган с торбою!! А, кто будет отвечать за газовый кабальный контракт на закупку газа Украиной, подписанные ею на 10 лет с пуйлом -******, 450 долларов за 1000кубов???? тюрьма за ней давно плачет и там ей и место лет на 10-15, а вы ей позволяете звиздеть на всех экранах и каналах ТВ!!
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10.02.2022 13:24 Відповісти
А де ж береться контрабанда? Її ж побороли?
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10.02.2022 13:25 Відповісти
Гетманцев и Зеленский прочая воровитая свита слуг народа!!....Перестаньте играть в поддавки с олигархами ворюгами на рынках и с бандюганами в киеве и не только в Киеве!!!! Что кишка тонка навести порядок на каком-то сраном вонючем рынке площадью несколько гектаров??. И Это в Киеве где десятки тысяч полицейких, томажников. налоговиков, прокуроров в прочей силовой срани!!! Что вы все расписываетесь в собственном безсилии!!!.....А как же вы собираетесь наводить порядок во всей Украине.?? Хватит хныкать!..Пора уже за три года засучить рукава и начать действительно работать!...Понятно , что вы не хотите и не можете, потому . что сами получаете там свою огромную долю взятки!! ........Тогда поучитесь у путина, как наводить порядок на рынках и не только на рынках!! Вспомните про знаменитый Черкизовский рынок в Москве!! Там тоже хозяин говорил, что он бог и царь и что???? За пару ночей Путин, ликвидировали самый злостный, самы креминогенный и вонючий рынок , в Москве!!Практически государство в государстве!! и ничего !!теперь там прекрасная стоянка для авто и прекрасные зелёные газоны!!...И Все давным- давно забыли и про вонючий Черкизовский рынок и про его обанкротившегося наглого хозяйна!! учитесь неучи...зеленского..
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10.02.2022 13:50 Відповісти
Нужно срочно его снести, а на месте поставить человейник в 30 этажей или ТЦ.
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10.02.2022 13:50 Відповісти
смотрящему за потоки контрабанды не нравится что сколько товара протягивают мимо его кармана
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10.02.2022 14:07 Відповісти
ге-брехливий подонок
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10.02.2022 14:46 Відповісти
Сказочный
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10.02.2022 14:55 Відповісти
після його пояснень чогось хочеться помити руки... бридкий. а сам нічого не декларує і де взяв не пояснює. чесний ти наш....
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10.02.2022 16:14 Відповісти
и в этом тоже виноват Порошенко.....
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Хотим в ес и нато при этом налоги платить не хотим и контрабасом торговать хотим.
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10.02.2022 17:06 Відповісти
Явно пробивают для очередной застройки.Рынок снесут и опять приюты для" сирот "строить будут
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10.02.2022 18:08 Відповісти
******* и враг Украины, враг народа! Уничтожить.
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10.02.2022 21:04 Відповісти
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