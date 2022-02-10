Легендарний ринок у Києві став "чорною дірою контрабанди". Братки, тітушки… Не виключаю, що там можна купити танк, - "слуга народу" Гетманцев

На Володимирському ринку, який розташований на вулиці Антоновича у Києві, торгують контрабандою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив НВ в інтерв'ю, яке опубліковано 10 лютого.

"Кияни знають легендарний Володимирський ринок? Історичне місце у центрі. Моя прабабуся ще туди ходила по продукти. Після Майдану Володимирський ринок, який перебуває в комунальній власності, перейшов під контроль сім'ї одного з тодішніх заступників генерального прокурора (найодіознішого, пов'язаного, як свідчить преса, з однією вічною кандидаткою у президенти з 2008 року). Так ось, після цього ринок міста перетворився на чорну діру контрабанди", – сказав він.

За словами нардепа, на Володимирському ринку "можна купити все".

"Не знаю, чи можна придбати танк, але не виключаю. Туди податківці навіть бояться заходити. Братки, тітушки… Талановитій прокурорській сім'ї вдалося відновити там анклав зухвалих 90-х. Звичайно, уся робота в чорну. Заробітки величезні. Не ФОП-торговців, звісно, а адміністрації", – стверджує Гетманцев.

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Він наголосив, що встановлення реєстраторів розрахункових операцій (РРО) "ці заробітки значно зменшить", але не призведе до звільнення підприємців.

"Саме реальні ФОП там і з’являться замість схемних, через які штовхається контрабас. А тепер питання, чи вас дивує те, що адміністрація ринку через гучномовці та іншими методами збирає всіх працівників ринку на акції під ВР? А чи дивує вас те, що за дивним збігом обставин головним лобістом вимог адміністрації ринку зі скасування РРО у ВР є згадана Юлія Тимошенко? Все зрозуміло і за всім стоять точно не інтереси ФОП. Так працювала ця країна 28 років", - сказав Гетманцев.