ФСБ РФ заявляє, що український студент Осипчук зі спільниками організував серію "мінувань" навчальних закладів у РФ, країнах СНД та в ОРДЛО
ФСБ РФ заявила про затримання в регіонах Росії 14 осіб, причетних до розсилки повідомлень про загрози підриву об'єктів освіти в РФ, країнах СНД та на окупованих територіях Донбасу.
Про це російським ЗМІ повідомили в центрі зав'язків із громадськістю ФСБ РФ, інформує Цензор.НЕТ.
"Організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, який навчається на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (м. Київ), а також його спільники", - запевняють в ФСБ.
Топ коментарі
+31 частный сектор
показати весь коментар10.02.2022 11:18 Відповісти Посилання
+29 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар10.02.2022 11:12 Відповісти Посилання
+27 Dima30
показати весь коментар10.02.2022 11:13 Відповісти Посилання
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І в слушний час підривати. А не школи.
Починай "пускать слинку"!
Там сахаром не обійдешся. З бомбардувальника підірвуть.
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"