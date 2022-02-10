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ФСБ РФ заявляє, що український студент Осипчук зі спільниками організував серію "мінувань" навчальних закладів у РФ, країнах СНД та в ОРДЛО

ФСБ РФ заявляє, що український студент Осипчук зі спільниками організував серію

ФСБ РФ заявила про затримання в регіонах Росії 14 осіб, причетних до розсилки повідомлень про загрози підриву об'єктів освіти в РФ, країнах СНД та на окупованих територіях Донбасу.

Про це російським ЗМІ повідомили в центрі зав'язків із громадськістю ФСБ РФ, інформує Цензор.НЕТ.

"Організаторами та адміністраторами були громадянин України Осипчук Антон, 2003 р.н., уродженець Волинської області, який навчається на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету України (м. Київ), а також його спільники", - запевняють в ФСБ.

Читайте також: ФСБ РФ твердить, що нібито затримала українського "шпигуна"

Автор: 

мінування (1218) росія (66478) ФСБ (1461)


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Топ коментарі
+31
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10.02.2022 11:18 Відповісти
+29
Особенно в ОРДЛО. Там что есть , что взрывать? Там козломордые как мамай прошлись.
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10.02.2022 11:12 Відповісти
+27
"Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает....."
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10.02.2022 11:13 Відповісти
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Ла-ла-ла!
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10.02.2022 11:10 Відповісти
Це тепер так курсові здають на факультеті інформаційної безпеки Національного технічного університету.Так тримати!
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10.02.2022 11:30 Відповісти
Интересно ( конечно если это правда) Что эти паны в ********** забыли?
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10.02.2022 16:29 Відповісти
Особенно в ОРДЛО. Там что есть , что взрывать? Там козломордые как мамай прошлись.
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10.02.2022 11:12 Відповісти
Есть что взрывать - кацапские пердаки!
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10.02.2022 11:37 Відповісти
У будь-якому випадку студента Осипчука заохотити державною нагородою. Можливо навіть хорошим компом з дарчим написом від СБУ.
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10.02.2022 12:27 Відповісти
Ну надо ж такое придумать? А мы все думали, что это дело рук кацапов. Антон, ты чего толпы кацапов пригнал на нашу границу! Отведи их по домам..
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10.02.2022 12:36 Відповісти
https://ua.news/ua/rossyya-vydvynula-novyj-ultymatum/ https://ua.news/ua/rossyya-vydvynula-novyj-ultymatum/

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10.02.2022 11:13 Відповісти
"Теперь безопасности России угрожает только Украина. Видите, какие мы страшные. Сильная и страшная Украина не дает спокойно спать по ночам Путину в его бункере и он просыпается, отрываясь от своих некрофильских сладких снов, в страхе, что Украина нападет. Бежит к своему ядерному чемоданчику, гладит его, называет «моя прелесть» и только потом засыпает....."
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10.02.2022 11:13 Відповісти
Треба мінувати макшанські військові частини, електростанції, центри зв'язку.
І в слушний час підривати. А не школи.
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10.02.2022 11:14 Відповісти
Зі школами вони самі успішно справляються.)
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10.02.2022 11:16 Відповісти
трепещите, жители мацквы и далее до самых до окраин... скоро по накатанной фсбшной традиции начнут падать от рук ненависных бандеровцев целые кварталы....
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10.02.2022 11:14 Відповісти
Не дивуйся! Вчора дружина товариша телефонувала на Гродненщину - матері Питає: "Как вы там?" Мама відповідає: "Та божечки! К вайне гатовимся!" "К какой войне?" Так на нас же Украина гатовится напасть!" "Мама! Вы в своём уме?!" "А зачем вам НАТО столько аружия прёт?!"
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10.02.2022 11:33 Відповісти
это вам товарищ рассказал, или дружина товарища?
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10.02.2022 13:06 Відповісти
Читать умієш? Для "недоганяючих" - "Лежу я в постелі з дружиною товариша і він мені розповідає в її присутності - поки я ділом займаюся!"
Починай "пускать слинку"!
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10.02.2022 13:19 Відповісти
опа. а вот это звоночек
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10.02.2022 11:14 Відповісти
а нас за шо?
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10.02.2022 11:15 Відповісти
підвищену стипендію цьому чоловікові!
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10.02.2022 11:16 Відповісти
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10.02.2022 11:18 Відповісти
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10.02.2022 12:23 Відповісти
Твари кацапские стрелки переводят.
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10.02.2022 11:18 Відповісти
нужно же чем то москалям ответить на задержание у нас телефонных террористов руководимых из Расейки
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10.02.2022 11:19 Відповісти
Жителям Воронежа, Рязани и прочих мухосрансков нужно быть бдительнее. Плешивый дед с подельниками могут загрузить в подвалы "сахара" со всеми вытекающими последствиями.
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10.02.2022 11:20 Відповісти
Для приводу розвязати війну потрібно хоч пів Воронежу підірвати. Щоб було переконливо.
Там сахаром не обійдешся. З бомбардувальника підірвуть.
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10.02.2022 11:26 Відповісти
"Какіє ваші даказатєльства?" (с)
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10.02.2022 11:23 Відповісти
Премию ему, премию!
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10.02.2022 11:26 Відповісти
Всё что заявляете суньте себе в задний проход
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10.02.2022 11:27 Відповісти
Ой...а "мальчікі в трусіках" де поділися!?
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10.02.2022 11:28 Відповісти
Усє закончіліс(
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10.02.2022 11:45 Відповісти
Так мєтодічки ж обновили, мальчіків вже нема, усіх розп'яли!
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10.02.2022 11:53 Відповісти
а откуда у кацапни, навчальни заклады?
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10.02.2022 11:28 Відповісти
Брешут, как обычно.
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10.02.2022 11:29 Відповісти
Молодець цей студент український ,завербував 14 кацапів .
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10.02.2022 11:30 Відповісти
Ого яка талановита в нас молодь. В 19 років таке організувати по свій раші і ордло. Достойний нащадок Степана Бандери .
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10.02.2022 11:30 Відповісти
Не верю я им, очередное кино снимают.
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10.02.2022 11:31 Відповісти
..мультики для касабського лохторату
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10.02.2022 11:34 Відповісти
Біндерафци акружают!!!
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10.02.2022 12:07 Відповісти
фсб раши сами же минировали у нас (а теперь понятно, что и у себя в раше) школы и садики, торг.центры, аэропорты, а теперь заявили, что организатор наш студент все в духе кацапии - не виноватая я, он сам пришел
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10.02.2022 11:39 Відповісти
Бреше кацап немов старий цап.
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10.02.2022 11:44 Відповісти
Та знаємо ми, знаємо і про те як Арсеній Яценюк катував та розстрілював російських солдат у Чечні, і як розпинали "малєнького мальчіка в трусіках"
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10.02.2022 11:45 Відповісти
Що він там робив? Нема чого шдятися по Рашках.
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10.02.2022 11:46 Відповісти
Він дистанційно. То мабуть в КПІ зараз такі лабораторні роботи.
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10.02.2022 11:57 Відповісти
Він так само в рашціяк ти в Чехії.
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10.02.2022 13:08 Відповісти
в вк видел в тп екб--конечно агент тарас тарасович сало-шароваренко.....главное убивают их чубуреки кассирш в магазинах...
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10.02.2022 11:59 Відповісти
Молодец пацан.Найти и наградить)
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10.02.2022 12:02 Відповісти
хунта ставить ЛАЙК!
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10.02.2022 12:06 Відповісти
"Мы сильные, мы бравые,
У нас торпеды ржавые,
Не трогай нас, и дольше проживёшь!"

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10.02.2022 12:06 Відповісти
гeбня юзає тeму
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10.02.2022 12:12 Відповісти
То на рашці - пердаки рвуться...
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10.02.2022 12:20 Відповісти
Ооо!! КПИ даёт просраться кацапам! Молодцы!
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10.02.2022 12:22 Відповісти
Тема не раскрыта. Где "визитки Яроша"?
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10.02.2022 12:36 Відповісти
Вполне прогнозируемо. В рашке назначили крайнего и по классике жанра - это студент из Украины. Обесчеловечивание Украины продолжается полным ходом. А что наше СБУ? Где расследования тех "минирований", которые носили масовый характер в Украине?
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10.02.2022 12:42 Відповісти
це якраз і відповідь за мінування у нас недавно-рівноцінна відповідь,нехай привикають
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10.02.2022 12:57 Відповісти
Ярош вышел в тираж и уже не котируется?
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10.02.2022 12:51 Відповісти
Нас там нет 😉🤣🤣🤣
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10.02.2022 12:53 Відповісти
Молодец!!!
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10.02.2022 14:24 Відповісти
Путлерайх вирішив, що заручників недостатньо?
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10.02.2022 14:24 Відповісти
Путин там на рашке постоянно с детьми воюет.
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10.02.2022 17:00 Відповісти
 
 