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Новини Війна
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65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Європейці готові прийняти довгострокові загрози як наслідок захисту України.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження показало, що європейці готові прийняти серйозні, потенційно довгострокові загрози як наслідок захисту України, включаючи можливе прибуття великої кількості біженців, більші витрати на енергію, кібератаки та загрозу воєнних дій Росії", - зазначають автори.

Респонденти у Польщі, Румунії та Швеції частіше говорили, що прихід на допомогу Україні "вартує ризику" всіх цих можливих наслідків, при цьому 53% опитаних у Польщі, зокрема, сказали, що підтримка України коштувала навіть ризику можливих наслідків воєнних дій, спрямованих проти їхньої країни.

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65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 01

У Польщі найсильніше впевнені, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення.

Громадяни Франції та Німеччини найменше бажають нести будь-який з цих потенційних тягарів, кажуть автори звіту.

"Респонденти у Польщі найбільше стурбовані не лише військовими діями Росії проти їхньої власної країни, а й тим, що конфлікт може змусити українців втекти з України. Німці, фіни, румуни та італійці насамперед побоюються, що Росія перекриє їм енергопостачання. Для румунів не менш важлива загроза пов'язана з економічним спадом. Тим часом громадяни Франції та Швеції найбільше стурбовані кібератаками. Але загалом європейці розглядають енергетичну залежність як найсерйознішу загальну проблему у відносинах із Росією: більшість у всіх опитаних країнах, окрім Швеції (47%), кажуть, що це є серйозною загрозою, і ця точка зору була найяскравішою у Польщі (77%)", - йдеться у дослідженні.

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 02

Наскільки позиція Росії щодо України серйозно загрожує вашій країні в цих галузях? (у відсотках)

Хоча більшість європейців вважають, що Україну треба захищати, між ними існують великі відмінності у тому, як це робити. У той час як 65% поляків вважають, що Польща має стати на захист України, серед респондентів у Фінляндії, Італії та Німеччині переважає думка, що їхні власні країни не повинні цього робити.

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 03

Чи має моя країна захищати Україну у разі російського вторгнення? (у відсотках)

"Політичні розбіжності всередині опитаних країн можуть бути ще разючішими, ніж між ними", - наголошують автори дослідження.

"У Німеччині, попри стереотипи, найбільшу готовність захищати Україну висловлюють прихильники лівоцентристських партій в уряді, а не Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Більшість нинішніх прихильників зелених та більшість виборців Соціал-демократичної партії хочуть, щоб Німеччина захищала Україну. Серед тих, хто голосує за ХДС, трохи більше респондентів не хочуть, щоб Німеччина захищала Україну, аніж хочуть, щоб вона це робила", - йдеться у дослідженні.

"У Франції прихильники президента Емманюеля Макрона та його правоцентристського суперника Валері Пекресс хочуть, щоб Франція захищала Україну. Але — на відміну від Німеччини, де більшість людей, які голосують за найбільш праву партію ("Альтернатива для Німеччини"), не хочуть, щоб їхня країна робила те саме, — прихильники лідерів французьких націоналістів Марін Ле Пен та Еріка Земмура розходяться в думках щодо цього питання", - додали автори дослідження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більшість європейців вважають, що Росія вторгнеться в Україну в цьому році, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

"Те саме стосується і прихильників усіх основних партій в Італії, яку багато хто вважає однією з країн-членів ЄС, які найбільше симпатизують Росії. Ті, хто голосує за Демократичну партію, найбільше (55%) хочуть, щоб їхня країна стала на захист України, але 40% прихильників партії дотримуються протилежної думки. 54% тих, хто голосує за крайніх правих "Братів Італії", кажуть, що їхня країна не повинна захищати Україну, 37% вважають, що вона має це робити. Цікаво, що прихильники ультраправої Ліги Маттео Сальвіні також поділилися з цього питання", - зазначається в дослідженні.

"У Польщі переважна більшість прихильників усіх партій бажають, щоб Польща захищала Україну", - додали автори дослідження.

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 04

Які можливі наслідки є ризиком при захисті України у разі російської агресії? (У семи країнах, у відсотках)

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 05

Які наслідки допомоги Україні варті ризику у разі російського вторгнення? (Різниця між "варті ризику – не варті ризику", у відсотках)

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 06

Чи вартий захист України у разі російського вторгнення ризику загрози російських бойових дій? (у відсотках)

"Дані опитування також демонструють розрив між поколіннями. Існують цікаві відмінності у сприйнятті найстаршого та наймолодшого поколінь у східних та західних країнах-членах ЄС", - зазначають автори.

65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради 07

Чи вартий захист України у разі російського вторгнення ризику загрози економічного спаду? (у відсотках)

"Результати опитування у Фінляндії, схоже, зміцнюють стереотипи щодо "покоління сніжинок". Хоча молоді фіни з відносною ймовірністю вірять у наближення війни, вони менші, ніж ті, кому за 60, готові захищати Україну, якщо це загрожує економічним спадом, підвищенням цін на енергоносії, кризою з біженцями, кібератаками чи російськими військовими діями. Аналогічні тенденції спостерігаються й у Польщі. Там, хоча літні люди так само, як і молоді (73%), вважають, що загроза військових дій Росії проти України є реальною, вони частіше вважають, що варто йти на всі ці ризики, щоб захистити Україну. Тим не менш, розрив між поколіннями в інших опитаних країнах, особливо у Франції та Німеччині, дуже відрізняється, там молоді люди готові більше йти на жертви, ніж літні, у всіх областях. Дивно, але у Франції молоді респонденти набагато охочіші за їхніх співгромадян старшого віку йти на ризик військових дій Росії для захисту України", - йдеться у дослідженні.

Автор: 

опитування (1986) Польща (8669) росія (66478) Євросоюз (13787)


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Топ коментарі
+27
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10.02.2022 11:14 Відповісти
+19
Дякуємо за підтримку .
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10.02.2022 11:17 Відповісти
+13
Кацапы как огня боятся восточных славян, поэтому и сеют вражду пропагандой, диверсиями и тд. Когда на землях восточных славян нет междоусобиц, то москва горит.
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10.02.2022 11:30 Відповісти
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10.02.2022 11:14 Відповісти
ПОработали США на информационном пространстве
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10.02.2022 11:15 Відповісти
Согласен, но поляки все равно молодцы, это их гонористая воинственная ментальность проснулась)
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10.02.2022 12:06 Відповісти
Дякуємо за підтримку .
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10.02.2022 11:17 Відповісти
...а українці 300 років Росію захищали.
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10.02.2022 11:20 Відповісти
100 років назад якраз армія УНР допомогла захистити Варшаву від навали червонодупої орди, надіючись на взаємну допомогу у звільненні України. Пілсудський угоди не дотримав,та й з часом скурвився але то вже інша історія.
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10.02.2022 12:23 Відповісти
Полякам уважуха..есть куча претензий к ним, и у них к нам..историки пусть разбираются..а вот именно сейчас- умницы..
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10.02.2022 11:24 Відповісти
Кацапы как огня боятся восточных славян, поэтому и сеют вражду пропагандой, диверсиями и тд. Когда на землях восточных славян нет междоусобиц, то москва горит.
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10.02.2022 11:30 Відповісти
У поляків є така фігня як гонор, вони через нього свого часу не тільки Україну як друга втратили а і власну державність, а от ВКЛ як складову Речі Посполитої втратили через зраду тодішніх зелених та жопоблока, українська старшина зрадила в угоду полякам.
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10.02.2022 11:57 Відповісти
Споконвік каталізатором конфліктів між поляками та українцями завжди була третя сторона,
котра зіштовхували їх лобами, заробляючи на цьому великі гроші.
Але зараз про це говорити неполіткоректно.
Хоча, років 15 тому, деякі польські історики про це говорили. За що і поплатились.
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10.02.2022 12:27 Відповісти
Московія, як рабів гнала українців на забій в усі куточки світу!
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10.02.2022 11:26 Відповісти
Мордор повинен бути знищений
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10.02.2022 11:32 Відповісти
Поляки делают для нас гораздо больше чем мы для них. И это позорно и стыдно. Как и тут ни одного слова подяки.
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Что делают, конкретно?
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10.02.2022 12:19 Відповісти
ты хочешь развести словесные прения?! типа не доказал значит и не делают ничего?! Так ты можешь только перекричать оппонета в кокретном чате но не по сути))
Много делают. Как помощь с 14 года по военке так деньгами и во внешней политике. За принятие Украины в НАТО/ЕС. Критикует жестко Францию и Германию. Спорить не надо, смешно и глупо. как и затевать словесный срач по очевидным вещам.
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10.02.2022 12:29 Відповісти
Рост экономики польши руками украинских заробитчан - это не помощь?!
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10.02.2022 12:52 Відповісти
Нет, это не помощь. Это решение своих частных проблем. Кроме украинцев там есть и белорусы и молдаване и даже кацапы, пусть ине в таких объемах))
И да - условия которые поляки создают при найме нашей раб. силы гораздо лучше чем предлагают наши замечательные хозяева-предприниматели))
А ты сейчас договоришься, что это мы спасаем польскую экономику)) Они просто используют ситуацию. Что было тебе понятнее - найди хоть одного руководителя который бы тебя поблагодарил со словами - эх ребятки! если бы не вы то загнулась бы моя контора)) Нет, риторика другая - не нравится!?? За ворота, у меня там еще тысяча таких как ты стоит. С Польшей то же самое.
И само понятие помощи не подразумевает оплату за труд. Я же сказал - они часто отстаивают наши интересы в политике и в НАТО. А ты считаешь что это мы им помогаем, раз Васыль и Нинка САМИ поехали на зароботки))?!
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10.02.2022 14:01 Відповісти
И да, если захочется возразить - то что бы два раза не вставать сразу опровергни такой вывод - если наши заробитчане это помощь полякам а не их в ответ - то зачем же мы помогаем свинокацапоте позволяя нашим таким же заробитчанам ехать в Швабрию?!! Кто кому помогает?! Мы свиноте или свинота выручает нас?
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10.02.2022 14:08 Відповісти
Приємні , хоч трохи дивні результати)
Значит полчки в массе за Украину, как бы хитро и эффективно кацапы не пытались нас посориить, нам надо дружить с поляками у нас общие цели и они способны качественно воевать, как и украинцы
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Це зрозуміло. Віддам все, але хай до нас не прийдуть.
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Это вам "зрозумило". А даже до многих украинцев ещё не дошло, что если придут кацапы, то им будет жопа вне зависимости от их вероисповеданья и отношения к С.Бандере.
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10.02.2022 12:11 Відповісти
Попа? Це не то слово. сталін перевернется.
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10.02.2022 12:15 Відповісти
Зачем далеко ходить. На подвале в Донецке сидели отнюдь не "биндеровцы". Но много придурков думают, что раз они не голосовали за Пороха, то это сделает какую-то разницу для чечена(бурята, свой вариант), который пришёл его грабить.
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10.02.2022 12:18 Відповісти
Ого, я прям начинаю поляков уважать немного...
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10.02.2022 12:10 Відповісти
Вони пам"ятають. Україна забула.
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10.02.2022 12:16 Відповісти
Дкуємо поляків, бо в нас тут не всі голоті захищати Україну. Багато пішли в бік даунбаса, а ще є такі "какая разница" - воборці Гундоса.
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10.02.2022 12:13 Відповісти
Это так понимать ТОЛПЫ Поляков добровольцев штурмуют Украинские границы? Или Украинские заробитчане туда?
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10.02.2022 12:18 Відповісти
Це москалям потрібно розуміти так, що українці і поляки разом будуть гасити московську орду на своїй землі і потім на землі ворога. І московських свиней більше в Європу пускати не будуть.
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10.02.2022 12:50 Відповісти
Бред....Озабоченность....поляки и все остальные только за себя!
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10.02.2022 12:58 Відповісти
Бендерівці боролись проти большевізма. Не дивно, що почали працювати з фашизмом. Дальше вчіть історію.
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10.02.2022 12:22 Відповісти
Це виходить, що боролися з італійцями? Бо тільки там був в ті часи фашизм. А війська УПА, як бандерівці так і мельниковці боролися і з більшовиками і з нацистами і виключно на своїй землі.
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10.02.2022 12:52 Відповісти
Большевізм прийшов. УПА боролися за свою Землю. І на своїй Землі. При чому Італія?
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10.02.2022 12:55 Відповісти
Просто Ви написали, що боролися з більшовиками і не дивно, що працювали з фашистами. Точніше буде з нацистами, бо німці фашистами не були. Фашистами були, як не дивно, італійці.
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10.02.2022 15:56 Відповісти
Макарон хочет свою рашу в Франции. не нодо.
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10.02.2022 12:26 Відповісти
Що, правда,Юлі голос був вирішальним при захваті Криму зеленими чоловічками? Не реагувати.
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10.02.2022 12:28 Відповісти
Обамы и Госдепа.......
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10.02.2022 12:31 Відповісти
Зрадники, всі.
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10.02.2022 12:38 Відповісти
Маневри РФ в Чорному морі? Дядько Чорномор? Топи.
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10.02.2022 12:31 Відповісти
Что не понятно?! Мы с Поляками экономические КОНКУРЕНТЫ!!!
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10.02.2022 12:32 Відповісти
Торговые партнеры.
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10.02.2022 12:36 Відповісти
по поставке рабочей силы.....к сожалению.
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10.02.2022 12:38 Відповісти
Да. не спорю. а как бы могли с ресурсами Украины. Германия в попе давно бы была.
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10.02.2022 12:41 Відповісти
Штазі дальше работают. Там на канале Украина 24 политик сказочник.
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10.02.2022 12:47 Відповісти
 
 