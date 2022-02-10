65% поляків вважають, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Європейці готові прийняти довгострокові загрози як наслідок захисту України.

Про це свідчать результати опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Дослідження показало, що європейці готові прийняти серйозні, потенційно довгострокові загрози як наслідок захисту України, включаючи можливе прибуття великої кількості біженців, більші витрати на енергію, кібератаки та загрозу воєнних дій Росії", - зазначають автори.

Респонденти у Польщі, Румунії та Швеції частіше говорили, що прихід на допомогу Україні "вартує ризику" всіх цих можливих наслідків, при цьому 53% опитаних у Польщі, зокрема, сказали, що підтримка України коштувала навіть ризику можливих наслідків воєнних дій, спрямованих проти їхньої країни.

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У Польщі найсильніше впевнені, що їхня країна має захистити Україну від російського вторгнення.

Громадяни Франції та Німеччини найменше бажають нести будь-який з цих потенційних тягарів, кажуть автори звіту.

"Респонденти у Польщі найбільше стурбовані не лише військовими діями Росії проти їхньої власної країни, а й тим, що конфлікт може змусити українців втекти з України. Німці, фіни, румуни та італійці насамперед побоюються, що Росія перекриє їм енергопостачання. Для румунів не менш важлива загроза пов'язана з економічним спадом. Тим часом громадяни Франції та Швеції найбільше стурбовані кібератаками. Але загалом європейці розглядають енергетичну залежність як найсерйознішу загальну проблему у відносинах із Росією: більшість у всіх опитаних країнах, окрім Швеції (47%), кажуть, що це є серйозною загрозою, і ця точка зору була найяскравішою у Польщі (77%)", - йдеться у дослідженні.

Наскільки позиція Росії щодо України серйозно загрожує вашій країні в цих галузях? (у відсотках)

Хоча більшість європейців вважають, що Україну треба захищати, між ними існують великі відмінності у тому, як це робити. У той час як 65% поляків вважають, що Польща має стати на захист України, серед респондентів у Фінляндії, Італії та Німеччині переважає думка, що їхні власні країни не повинні цього робити.

Чи має моя країна захищати Україну у разі російського вторгнення? (у відсотках)

"Політичні розбіжності всередині опитаних країн можуть бути ще разючішими, ніж між ними", - наголошують автори дослідження.

"У Німеччині, попри стереотипи, найбільшу готовність захищати Україну висловлюють прихильники лівоцентристських партій в уряді, а не Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Більшість нинішніх прихильників зелених та більшість виборців Соціал-демократичної партії хочуть, щоб Німеччина захищала Україну. Серед тих, хто голосує за ХДС, трохи більше респондентів не хочуть, щоб Німеччина захищала Україну, аніж хочуть, щоб вона це робила", - йдеться у дослідженні.

"У Франції прихильники президента Емманюеля Макрона та його правоцентристського суперника Валері Пекресс хочуть, щоб Франція захищала Україну. Але — на відміну від Німеччини, де більшість людей, які голосують за найбільш праву партію ("Альтернатива для Німеччини"), не хочуть, щоб їхня країна робила те саме, — прихильники лідерів французьких націоналістів Марін Ле Пен та Еріка Земмура розходяться в думках щодо цього питання", - додали автори дослідження.

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"Те саме стосується і прихильників усіх основних партій в Італії, яку багато хто вважає однією з країн-членів ЄС, які найбільше симпатизують Росії. Ті, хто голосує за Демократичну партію, найбільше (55%) хочуть, щоб їхня країна стала на захист України, але 40% прихильників партії дотримуються протилежної думки. 54% тих, хто голосує за крайніх правих "Братів Італії", кажуть, що їхня країна не повинна захищати Україну, 37% вважають, що вона має це робити. Цікаво, що прихильники ультраправої Ліги Маттео Сальвіні також поділилися з цього питання", - зазначається в дослідженні.

"У Польщі переважна більшість прихильників усіх партій бажають, щоб Польща захищала Україну", - додали автори дослідження.

Які можливі наслідки є ризиком при захисті України у разі російської агресії? (У семи країнах, у відсотках)

Які наслідки допомоги Україні варті ризику у разі російського вторгнення? (Різниця між "варті ризику – не варті ризику", у відсотках)

Чи вартий захист України у разі російського вторгнення ризику загрози російських бойових дій? (у відсотках)

"Дані опитування також демонструють розрив між поколіннями. Існують цікаві відмінності у сприйнятті найстаршого та наймолодшого поколінь у східних та західних країнах-членах ЄС", - зазначають автори.

Чи вартий захист України у разі російського вторгнення ризику загрози економічного спаду? (у відсотках)

"Результати опитування у Фінляндії, схоже, зміцнюють стереотипи щодо "покоління сніжинок". Хоча молоді фіни з відносною ймовірністю вірять у наближення війни, вони менші, ніж ті, кому за 60, готові захищати Україну, якщо це загрожує економічним спадом, підвищенням цін на енергоносії, кризою з біженцями, кібератаками чи російськими військовими діями. Аналогічні тенденції спостерігаються й у Польщі. Там, хоча літні люди так само, як і молоді (73%), вважають, що загроза військових дій Росії проти України є реальною, вони частіше вважають, що варто йти на всі ці ризики, щоб захистити Україну. Тим не менш, розрив між поколіннями в інших опитаних країнах, особливо у Франції та Німеччині, дуже відрізняється, там молоді люди готові більше йти на жертви, ніж літні, у всіх областях. Дивно, але у Франції молоді респонденти набагато охочіші за їхніх співгромадян старшого віку йти на ризик військових дій Росії для захисту України", - йдеться у дослідженні.