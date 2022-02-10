Якщо в Естонії президент назве генпрокурора 100% "своєю людиною", то це доведеться пояснювати народу, - шеф поліції Вахер

Одна річ, чи довіряє президент керівнику поліції чи голові поліції безпеки. І зовсім інша - заявити "своя людина".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив шеф поліції та прикордонної охорони Естонії Ельмар Вахер.

За його словами, подібні заяви в Естонії спричинять "фурор".

"І якщо естонський президент чи прем'єр-міністр таке скаже, тоді він чи вона мають пояснити народу, що вони мали на увазі. Це не виглядатиме, як дрібниця. Тому що одна річ, чи довіряє президент керівнику поліції чи голові поліції безпеки. І зовсім інша справа - заявити "своя людина". Це доведеться пояснювати", - пояснив Вахер.

Докладніше читайте в інтерв'ю Ельмара Вахера для Цензор.НЕТ тут.

Нагадаємо, 25 вересня 2019 Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Зокрема, під час розмови Зеленський заявив, що "наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною".

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