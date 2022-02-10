Якщо в Естонії президент назве генпрокурора 100% "своєю людиною", то це доведеться пояснювати народу, - шеф поліції Вахер
Одна річ, чи довіряє президент керівнику поліції чи голові поліції безпеки. І зовсім інша - заявити "своя людина".
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив шеф поліції та прикордонної охорони Естонії Ельмар Вахер.
За його словами, подібні заяви в Естонії спричинять "фурор".
"І якщо естонський президент чи прем'єр-міністр таке скаже, тоді він чи вона мають пояснити народу, що вони мали на увазі. Це не виглядатиме, як дрібниця. Тому що одна річ, чи довіряє президент керівнику поліції чи голові поліції безпеки. І зовсім інша справа - заявити "своя людина". Це доведеться пояснювати", - пояснив Вахер.
Докладніше читайте в інтерв'ю Ельмара Вахера для Цензор.НЕТ тут.
Нагадаємо, 25 вересня 2019 Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Зокрема, під час розмови Зеленський заявив, що "наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зе многократно доказал свою совковую сущность и сам этого даже не понял. Это печально
Они действуют совершенно одинаково.
Та же совковая дегенеративность в экономике, тоже выборочное правосудие, та же коррупция, тоже сопротивление верховенству права, та же совковая инфантильность.
Есть небольшие отличия, но в целом оба совка с ног до головы.
Если классифицировать по совковости точнее, то они уже полусовки.
Теоретически полусовок способен сделать сознательный выбор и стать цивилизлванным человеком.
Но так же полусовок может быстро мимикрировать обратно в дремучий совок. Если его слабую волю подавить.
Совкам прививалась инфантильность ' тебе кто то что то должен. Главное не думай и не действуй, а просто проси - тебе же все должны.
А еще тяжелое наследие: папа праффесора и один окорочок, от мамы Римы, на всю семью....