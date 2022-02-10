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Новини
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Якщо в Естонії президент назве генпрокурора 100% "своєю людиною", то це доведеться пояснювати народу, - шеф поліції Вахер

Якщо в Естонії президент назве генпрокурора 100%

Одна річ, чи довіряє президент керівнику поліції чи голові поліції безпеки. І зовсім інша - заявити "своя людина".

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив шеф поліції та прикордонної охорони Естонії Ельмар Вахер.

За його словами, подібні заяви в Естонії спричинять "фурор".

"І якщо естонський президент чи прем'єр-міністр таке скаже, тоді він чи вона мають пояснити народу, що вони мали на увазі. Це не виглядатиме, як дрібниця. Тому що одна річ, чи довіряє президент керівнику поліції чи голові поліції безпеки. І зовсім інша справа - заявити "своя людина". Це доведеться пояснювати", - пояснив Вахер.

Докладніше читайте в інтерв'ю Ельмара Вахера для Цензор.НЕТ тут.

Нагадаємо, 25 вересня 2019 Білий дім опублікував стенограму телефонної розмови, що відбулася між Зеленським і Трампом 25 липня. Зокрема, під час розмови Зеленський заявив, що "наступний генпрокурор на 100% буде моєю людиною".

Також читайте: Естонія почала зміцнювати кордони з РФ, коли ситуація в Україні загострилась. Це обов'язок перед ЄС та НАТО, - гендиректор прикордонної охорони Вахер

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Естонія (1658) прокурор (627) Офіс Генпрокурора (3308)


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Топ коментарі
+7
В Естонии, как и в любой нормальной стране, "президент" типа зеленского уже махал би кайлом в урановой шахте.
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10.02.2022 11:33 Відповісти
+6
В нас можна. Без пояснень. Осел в нас царь. Потешний.
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10.02.2022 11:32 Відповісти
+2
Це в правовій країні. В зебільній, какаяразніца.
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10.02.2022 11:32 Відповісти
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В нас можна. Без пояснень. Осел в нас царь. Потешний.
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10.02.2022 11:32 Відповісти
Бо "у нас можна, без пояснень" і інженера-електронщика (просто Кума і гарного хлопця) призначати то Міністром МВС, а то навіть Генеральним Прокурором! (На жаль, це не залежить від того, "Хто На Горі", а Явище Системне).
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10.02.2022 12:34 Відповісти
Це в правовій країні. В зебільній, какаяразніца.
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10.02.2022 11:32 Відповісти
В Естонии, как и в любой нормальной стране, "президент" типа зеленского уже махал би кайлом в урановой шахте.
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10.02.2022 11:33 Відповісти
В этом и есть кардинальное отличие совка от цивилизованного человека.
Зе многократно доказал свою совковую сущность и сам этого даже не понял. Это печально
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10.02.2022 11:34 Відповісти
Подскажите, протягивать в парламенте закон, что кума без образования можно пристроить на должность генплокулола - это совок? Или признак цивилизованного человека?
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10.02.2022 12:10 Відповісти
И Порошенко, и Зеленский - это ментально соаки. Я лично не вижу между ними существенной разницы.
Они действуют совершенно одинаково.
Та же совковая дегенеративность в экономике, тоже выборочное правосудие, та же коррупция, тоже сопротивление верховенству права, та же совковая инфантильность.
Есть небольшие отличия, но в целом оба совка с ног до головы.
Если классифицировать по совковости точнее, то они уже полусовки.
Теоретически полусовок способен сделать сознательный выбор и стать цивилизлванным человеком.
Но так же полусовок может быстро мимикрировать обратно в дремучий совок. Если его слабую волю подавить.
Совкам прививалась инфантильность ' тебе кто то что то должен. Главное не думай и не действуй, а просто проси - тебе же все должны.
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10.02.2022 13:41 Відповісти
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10.02.2022 14:10 Відповісти
Так то в Эстонии.
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10.02.2022 11:34 Відповісти
Это другое))
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10.02.2022 11:36 Відповісти
Так за 30..то років.коли оберуть УКРАЇНЦЯ !?
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10.02.2022 11:37 Відповісти
Свої люди і продали і Крим і Схід. Скільки вже можна? Коли там будуть вже НАШІ?
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10.02.2022 11:37 Відповісти
у нас клоун не задекларировал доходы с продажи ОВГЗ, что на тот момент являлось уголовным преступлением, 40 млн на офшорах отмыл украденого лаве от своего корефана, и ШО?
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10.02.2022 11:41 Відповісти
У нас своя специфика.... Точнее зе-специфика.....
А еще тяжелое наследие: папа праффесора и один окорочок, от мамы Римы, на всю семью....
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10.02.2022 11:48 Відповісти
Пане нелох.Ось вам одна із відповідей,чому ми ще не в Нато і Євросоюзі?От якби ви запитали,чому ми до сих пір не в союзі з La Cosa Nostra тоді б це дійсно викликало подив.
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10.02.2022 11:48 Відповісти
А для зебілів "какая разніца"... Сцарь то "любімий і потєшний"....
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10.02.2022 12:39 Відповісти
а вот в Украине - это нормально! и пАчему мы не в НАТА??????
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10.02.2022 17:08 Відповісти
 
 