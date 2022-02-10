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Новини Війна
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Наступного тижня голова ОБСЄ Рау відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України

Наступного тижня голова ОБСЄ Рау відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау відвідає РФ наступного тижня через занепокоєння стосовно безпекової ситуації довкола України.

Про це він повідомив сьогодні на спільному брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми серйозно занепокоєні безпековою ситуацією і навколо України, і на Донбасі, і зростанням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною, а також у Білорусі. Як чинний глава, я продовжу забезпечувати і закликати країни-учасниці шукати точки дотику. У цьому контексті наступного тижня я їду до Москви", - сказав Рау.

Він наголосив, що підтримка форматів ОБСЄ щодо вирішення конфліктів та мирних процесів – це пріоритет польського головування в ОБСЄ.

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Автор: 

ОБСЄ (3516) росія (66478) Донбас (22358) Рау Збіґнев (105)


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Да что они все на поклон к этому ничтожеству бегают.
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10.02.2022 11:25 Відповісти
Надо ехать к царьку на поклон, он это любит и крипты больше старперам выделит. Старые пидо расы германо европейские могут благодаря Хутину жизнь продлить сегодня это реально, благодаря успешному развитию методик по удлинению теломер ( участки ген отвечающие за старение)
Не ислючено что в 70-75 и мы бы себя так вели, как знать(
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10.02.2022 12:27 Відповісти
пусть там выскажет свои претензии к его гопникам в дырляндии по поводу порчу их имущества безпилотников ОБСЕ, ЧТО ОБСТРЕЛИВАЮТ ИХ И СОТРУДНИКАМ ИХ организации не дают исполнять свои служебные обязанности! пусть их угомонит...
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10.02.2022 11:30 Відповісти
***** тільки цього і треба. шоб ви їздили і йому увагу приділяли, бо воно кінчене і його ніхто не любить
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10.02.2022 11:43 Відповісти
 
 