Наступного тижня голова ОБСЄ Рау відвідає Москву для обговорення ситуації довкола України

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау відвідає РФ наступного тижня через занепокоєння стосовно безпекової ситуації довкола України.

Про це він повідомив сьогодні на спільному брифінгу із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми серйозно занепокоєні безпековою ситуацією і навколо України, і на Донбасі, і зростанням військової присутності Росії вздовж кордону з Україною, а також у Білорусі. Як чинний глава, я продовжу забезпечувати і закликати країни-учасниці шукати точки дотику. У цьому контексті наступного тижня я їду до Москви", - сказав Рау.

Він наголосив, що підтримка форматів ОБСЄ щодо вирішення конфліктів та мирних процесів – це пріоритет польського головування в ОБСЄ.

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