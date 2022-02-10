На засіданні РНБО варто розглянути питання безпеки та оборонно-промислового комплексу, - нардеп "Голосу" Костенко

На виїзному засіданні РНБО необхідно розглянути безпекові питання. В умовах війни потрібно звертати увагу на оборонно-промисловий комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

"Я сподіваюся, що на РНБО будуть дійсно безпекові питання. Дуже багато ми розглядали саме на безпековому комітеті питання ДОЗ, трирічний план закупівель. І є безліч питань, зокрема, до підприємств, які знаходяться в Харкові. Зокрема, до того ж конструкторського бюро Морозова, яке не виконує завдання ДОЗ, не будує БТРи, які потрібні. Питання по банкрутству заводу Малишева. У нас авіаремонтний завод стоїть під банкрутством.

Це все потрібно піднімати і вирішувати", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, це оборонно-промисловий комплекс, який не можна знищувати або не звертати на нього увагу в умовах війни.

"Це те, що нас буде тримати, коли ми говоримо про мобілізацію і інші речі. Все це має високі експортні потенціали, просто на це зараз ніхто не звертає уваги. Тому я сподіваюся на такі задачі. Я слідкуватиму за тим, що вони розглядатимуть. Якщо вони цього не зроблять, це буде антидержавницька позиція. Потрібно ухвалити рішення щодо цих державних підприємств. І я сподіваюся, що, можливо, територіальну оборону подивляться, як вона комплектується, інші бригади, які там є. Там у нас 92 бригада дислокується, тому сподіваюся, що буде дуже плідно", - додав нардеп.

Раніше повідомлялось, що Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові.

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