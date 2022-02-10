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Новини Оборона
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На засіданні РНБО варто розглянути питання безпеки та оборонно-промислового комплексу, - нардеп "Голосу" Костенко

На засіданні РНБО варто розглянути питання безпеки та оборонно-промислового комплексу, - нардеп

На виїзному засіданні РНБО необхідно розглянути безпекові питання. В умовах війни потрібно звертати увагу на оборонно-промисловий комплекс.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив секретар комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від партії "Голос" Роман Костенко.

"Я сподіваюся, що на РНБО будуть дійсно безпекові питання. Дуже багато ми розглядали саме на безпековому комітеті питання ДОЗ, трирічний план закупівель. І є безліч питань, зокрема, до підприємств, які знаходяться в Харкові. Зокрема, до того ж конструкторського бюро Морозова, яке не виконує завдання ДОЗ, не будує БТРи, які потрібні. Питання по банкрутству заводу Малишева. У нас авіаремонтний завод стоїть під банкрутством.
Це все потрібно піднімати і вирішувати", - наголосив парламентар.

За словами Костенка, це оборонно-промисловий комплекс, який не можна знищувати або не звертати на нього увагу в умовах війни.

"Це те, що нас буде тримати, коли ми говоримо про мобілізацію і інші речі. Все це має високі експортні потенціали, просто на це зараз ніхто не звертає уваги. Тому я сподіваюся на такі задачі. Я слідкуватиму за тим, що вони розглядатимуть. Якщо вони цього не зроблять, це буде антидержавницька позиція. Потрібно ухвалити рішення щодо цих державних підприємств. І я сподіваюся, що, можливо, територіальну оборону подивляться, як вона комплектується, інші бригади, які там є. Там у нас 92 бригада дислокується, тому сподіваюся, що буде дуже плідно", - додав нардеп.

Раніше повідомлялось, що Зеленський на 11 лютого скликає виїзне засідання РНБО у Харкові.

Читайте: На засідання РНБО в Харкові запросили мерів міст: Зеленський хоче показати, що саме він є організатором тероборони, - Бутусов

Автор: 

оборона (4856) РНБО (2303) Костенко Роман (209)


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Топ коментарі
+3
Борислав Береза

А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=*NK-R #моносброда .

Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.

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10.02.2022 11:28 Відповісти
+1
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10.02.2022 11:29 Відповісти
+1
Знаком с одним из цеховиков Харькова. Он мне говорил,но я не верил. Он пытался сдать площади в аренду,а соседний цеховик полностью свой компплекс в связи с падением рынка в Харькове после 2014. Так вот он утверждал ,что по Харькову бегала туча офицеров АТО с мешками наличной гривны и валюты, пытавшихся их вложить в недвижимость,аренду, производство. Это и военные и полицаи. У этого цеховика много знакомых среди полиции,судей,прокуратуры ,барыг Барабашова .Поначалу я не верил, однако Торговля на крови ,теракты в Харькове, меня окончательно убедили.
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10.02.2022 12:35 Відповісти
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Борислав Береза

А вот тут даже я удивился. После того, как 4 февраля руководство США передало Украине первую партию из 40 внедорожников Mitsubishi L200 для Госпогранслужбы, то я и в кошмарном сне не мог представить, что уже 9 февраля кто-то будет продают их по 35 000$ за штуку. Я так понимаю, что списание нескольких машин прошло успешно и кто-то решил обеспечить себе конец эпохи бедности по примеру депутатов от "Слуги народа" Клочко, Юрченко, Кузминых и других представителей https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=*NK-R #моносброда .

Красиво живут чиновники при Вас, https://www.facebook.com/zelenskiy.official?__cft__[0]=AZVgv2xNFpfOFTMdl4PNAzmHrFvpTxAoK7_jBUeapE5N4HSHVYOmuyQmB_1BOCZp-9o9BjDag9raQ-Ug3jG0uoTDb4XmkQhbxe16RkGp6vGOOf17SfdkHMJahiZok1cY31CS5OIQhm3JfrKWdowgQaikUPsAWI61A_9wixFiCZpKYQ&__tn__=-]K-R Володимир Зеленський . Но мерзко.

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10.02.2022 11:28 Відповісти
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10.02.2022 11:29 Відповісти
Знаком с одним из цеховиков Харькова. Он мне говорил,но я не верил. Он пытался сдать площади в аренду,а соседний цеховик полностью свой компплекс в связи с падением рынка в Харькове после 2014. Так вот он утверждал ,что по Харькову бегала туча офицеров АТО с мешками наличной гривны и валюты, пытавшихся их вложить в недвижимость,аренду, производство. Это и военные и полицаи. У этого цеховика много знакомых среди полиции,судей,прокуратуры ,барыг Барабашова .Поначалу я не верил, однако Торговля на крови ,теракты в Харькове, меня окончательно убедили.
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10.02.2022 12:35 Відповісти
Накрыть все руководство Украины одним ударом? мозгов Нет. Нет.
И списать на......
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10.02.2022 11:43 Відповісти
Во Львове нужно собираться.
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10.02.2022 11:45 Відповісти
Або в Івано_Франківську. Шо за хрінь. Я, не бот.
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10.02.2022 11:46 Відповісти
Не ср...ти. Ніхно не скаже, що боягузи. Міри безпеки. Від чуйла все, що не можна чекати, можна.
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10.02.2022 11:48 Відповісти
Андрей Илларионов больше сказал. Все что знал, то сказал.
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10.02.2022 11:54 Відповісти
А меня несколька иная повестка для СНБО ,чем у Костенко! И чем моя повестка хуже?Ликвидировать топонимику савка и царата раз и навсегда! Вводить санкции против всех рад,нарушающих данное требование. В срок до 8 марта!
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10.02.2022 12:24 Відповісти
 
 