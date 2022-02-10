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Новини
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60 залізничних платформ для Kyiv City Express збудують у Києві та області, - "Укрзалізниця"

60 залізничних платформ для Kyiv City Express збудують у Києві та області, -

У межах проєкту Kyiv City Eхpress буде спроєктовано близько 60 залізничних платформ для 30 станцій та зупиночних пунктів у місті Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Kyiv City Eхpress реалізовується в рамках програми "Велике будівництво".

"Укрзалізниця" напередодні оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Спроєктувати усі заплановані платформи компанія-переможець має до кінця року.

Обов'язковою умовою для проєктів мають бути пандуси, пішохідні переходи через колії, тактильна навігація. Також передбачається оснащення платформ турнікетними системами, інформаційними табло, камерами відеоспостереження, засобами екстреного виклику допомоги та енергоефективним освітленням.

"Усі платформи мають бути обладнані навісами, альтернативними джерелами енергопостачання та підігрівом частини платформ - шириною 1 метр від краю. Крім того, на всіх платформах мають бути урни для роздільного сміття та велопаркувальні майданчики", - зазначили в "Укрзалізниці".

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Нові платформи планують побудувати на таких станціях та зупиночних пунктах: Київ-Північна (платформи № 1, 2, 3), Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі, Лівий Берег, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Троєщина-2, Троєщина, Почайна, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві Дачі, дільниця Святошин-Клавдієве – Святошин, Новобіличі, Біличі, Ірпінь, Лісова Буча, Буча, Склозаводська, Ворзель, Кічеєве, Немішаєве, Клавдієве.

Kyiv City Express – це транспортна залізнична система, яка має на меті з’єднати міста­супутники зі столицею: Бровари, Бориспіль, Боярку, Білу Церкву, Бучу, Вишневе, Вишгород, Васильків, Ірпінь, Миронівку, Фастів. Загалом – 46 станцій і приблизно 343 км, новий і модернізований рухомий склад електропоїздів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, програма Володимира Зеленського передбачає запуск масштабної програми оновлення парку вантажних вагонів.

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Автор: 

Київ (19796) Київська область (4133) Укрзалізниця (6930) Велике будівництво (742)


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Топ коментарі
+1
Щось суперзбиткове і смердяче росказує про народження майбутнього і світлого.
Якийсь сюр.
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10.02.2022 11:37 Відповісти
+1
Насмешили. Под поводом коронавируса жиды отменили пригородные поезда, которые ходили еще до первой мировой войны, даже в годы немецкой оккупации.
Дизель на Вышгород не ходит лет 10, городская электричка в предсмертной агонии...
Очередная порция лапши на уши лохам.
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10.02.2022 11:46 Відповісти
+1
Сирожа Лещ на этом проекте теперь себе заработает на квартиру в Англии и дом в Испании. А ЗЕбыдлу расскажет сказку, что это женушка надиджеила в клюбах
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10.02.2022 11:56 Відповісти
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Щось суперзбиткове і смердяче росказує про народження майбутнього і світлого.
Якийсь сюр.
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10.02.2022 11:37 Відповісти
А серОже лещенко об этом запретили рассказывать...значит кто то другой сдал эти грандиозные планы...
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10.02.2022 11:39 Відповісти
Насмешили. Под поводом коронавируса жиды отменили пригородные поезда, которые ходили еще до первой мировой войны, даже в годы немецкой оккупации.
Дизель на Вышгород не ходит лет 10, городская электричка в предсмертной агонии...
Очередная порция лапши на уши лохам.
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10.02.2022 11:46 Відповісти
Сирожа Лещ на этом проекте теперь себе заработает на квартиру в Англии и дом в Испании. А ЗЕбыдлу расскажет сказку, что это женушка надиджеила в клюбах
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10.02.2022 11:56 Відповісти
Кличко уже не мер?
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10.02.2022 12:02 Відповісти
А почему мэр Киева должен строить вокзалы жителям Василькова, Боярки или Ирпеня? У них что нет своих мэров?!
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10.02.2022 12:55 Відповісти
В верху -"В рамках проекта Kyiv City Eхpress будет спроектировано около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве......."
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10.02.2022 12:56 Відповісти
Это ж не киевпастранс. Имеются ввиду пригородные электрички. При чем здесь Кличко?
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10.02.2022 13:17 Відповісти
Укрзалізниця планує без тебе? Володя?
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10.02.2022 12:06 Відповісти
НЕ уловили? Поясняю - на всех станциях электричек сковыряют асфальт и заменгят плиткой за 1,2 миллиарда гривен.
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10.02.2022 12:12 Відповісти
На сегодняшний день они не могут навести порядок в движении существующей городской электрички. Постоянно отменяют их, интервалы движения не соблюдаются. Превратили ее в ненадежный вид транспорта, на который лучше не рассчитывать. Теперь новое вранье.
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10.02.2022 12:29 Відповісти
тримачів для шнурків побільше!
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10.02.2022 12:55 Відповісти
По направлению Святошин - Буча и так уже везде новые платформы. Будут отмывать бабло на том, что якобы их по второму разу построят???
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10.02.2022 13:11 Відповісти
Я даже боюсь представить масштабы грядущего распила, если они на ручках и крышках для унитаза миллионы отмывают))
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10.02.2022 13:16 Відповісти
 
 