60 залізничних платформ для Kyiv City Express збудують у Києві та області, - "Укрзалізниця"

У межах проєкту Kyiv City Eхpress буде спроєктовано близько 60 залізничних платформ для 30 станцій та зупиночних пунктів у місті Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", інформує Цензор.НЕТ.

Kyiv City Eхpress реалізовується в рамках програми "Велике будівництво".

"Укрзалізниця" напередодні оголосила тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Спроєктувати усі заплановані платформи компанія-переможець має до кінця року.

Обов'язковою умовою для проєктів мають бути пандуси, пішохідні переходи через колії, тактильна навігація. Також передбачається оснащення платформ турнікетними системами, інформаційними табло, камерами відеоспостереження, засобами екстреного виклику допомоги та енергоефективним освітленням.

"Усі платформи мають бути обладнані навісами, альтернативними джерелами енергопостачання та підігрівом частини платформ - шириною 1 метр від краю. Крім того, на всіх платформах мають бути урни для роздільного сміття та велопаркувальні майданчики", - зазначили в "Укрзалізниці".

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Нові платформи планують побудувати на таких станціях та зупиночних пунктах: Київ-Північна (платформи № 1, 2, 3), Протасів Яр, Київ-Деміївський, Видубичі, Лівий Берег, Дарниця, Русанівка, Лівобережна, Київ-Дніпровський, Троєщина-2, Троєщина, Почайна, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівський, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві Дачі, дільниця Святошин-Клавдієве – Святошин, Новобіличі, Біличі, Ірпінь, Лісова Буча, Буча, Склозаводська, Ворзель, Кічеєве, Немішаєве, Клавдієве.

Kyiv City Express – це транспортна залізнична система, яка має на меті з’єднати міста­супутники зі столицею: Бровари, Бориспіль, Боярку, Білу Церкву, Бучу, Вишневе, Вишгород, Васильків, Ірпінь, Миронівку, Фастів. Загалом – 46 станцій і приблизно 343 км, новий і модернізований рухомий склад електропоїздів.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, програма Володимира Зеленського передбачає запуск масштабної програми оновлення парку вантажних вагонів.

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