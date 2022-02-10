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Новини Коронавірус і карантин
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Рекорд за весь час пандемії: у Києві за добу на COVID-19 захворіли 3 880 людей

Рекорд за весь час пандемії: у Києві за добу на COVID-19 захворіли 3 880 людей

У Києві виявили за минулу добу 3880 хворих на коронавірус. 25 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"3880 підтверджених випадків на коронавірус за добу в столиці. 25 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8653 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 393 961", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 2161 жінка віком від 18 до 97 років та 1458 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 119 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 142 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 15 жінок від 35 до 97 років та 10 чоловіків від 55 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 121 хворого на коронавірус та 187 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в Києві та 17 областях "червоний" рівень із COVID-госпіталізації, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Одужали минулої доби 1377 людей. Загалом коронавірус подолали 344 795 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 861, у Деснянському — 805 та в Дніпровському районі — 347 випадків", – зазначив Кличко.

Київ (19796) Кличко Віталій (3537) статистика (2251) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Хворіють усі, більша половина навіть не знає що має коронавірус, лікуються вдома, 3-4 дні і все нормально.
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10.02.2022 11:39 Відповісти
Да писец..ужОс)). Интересно, а есть статистика больных диареей? Там прикольная должна быть.. вот прилетел военный борт от бритов-количество больных диареей выросло)))
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10.02.2022 11:47 Відповісти
Чьи то бабушки и мамы умерли, а кремлёвским ботам смешно тут. Виталя! Притворяешься мёртвым? Почему школы и сады не закрываем? WTF!!!!!?
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10.02.2022 12:11 Відповісти
Я намагався писати, але антиваксери це заспамили в іншій гілці: закони передбачають Конституцією України:
1. охорону здоров'я і забезпечувати системною діяльністю державних та інших організацій.
Цивільний кодекс України Ст. 283
2. громадяни мають - обов'язок щеплення;:
Ст. 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»
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10.02.2022 12:50 Відповісти
 
 