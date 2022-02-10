Рекорд за весь час пандемії: у Києві за добу на COVID-19 захворіли 3 880 людей

У Києві виявили за минулу добу 3880 хворих на коронавірус. 25 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"3880 підтверджених випадків на коронавірус за добу в столиці. 25 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8653 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 393 961", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 2161 жінка віком від 18 до 97 років та 1458 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 119 дівчаток від 4 місяців до 17 років і 142 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 15 жінок від 35 до 97 років та 10 чоловіків від 55 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 121 хворого на коронавірус та 187 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1377 людей. Загалом коронавірус подолали 344 795 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 861, у Деснянському — 805 та в Дніпровському районі — 347 випадків", – зазначив Кличко.