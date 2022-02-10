Європейці сприймуть вторгнення Росії в Україну як напад на європейський порядок безпеки, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА
Президент РФ Володимир Путін може бути здивований тим, що більшість європейців готові захищати Україну.
Про це йдеться у результатах опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.
"Путін досяг успіху у своїй спробі привернути увагу Європи, але за це довелося заплатити. Як показує опитування, більше половини європейців згодні з тим, що позиція Росії щодо України є загрозою безпеці Європи загалом у багатьох сферах", - зазначається у дослідженні.
Наскільки позиція Росії щодо України є загрозою безпеці в кожній із цих сфер? (У семи країнах у цілому, у відсотках)
Путін може бути здивований, побачивши, що багато європейців "сприймуть чергове вторгнення Росії в Україну як напад не лише на сусідню країну, а й на сам європейський порядок безпеки", наголошують автори дослідження.
"І вражає, що так багато респондентів — з півночі, півдня, сходу та заходу вважають, що цей порядок має бути захищений", - акцентують автори.
За їхніми словами, оскільки деякі явно менш готові нести витрати, ніж інші, "те, як європейці поведуться у наступні кілька тижнів, матиме вирішальне значення для майбутньої європейської безпеки".
"Для більшості європейців захист України означає захист європейського порядку безпеки після закінчення холодної війни, а не просто прийняття якоїсь сторони у російсько-українському конфлікті. Тому вони очікують на дії і від НАТО, і від ЄС", - наголошують автори дослідження.
"Якщо Путін погрожував Україні, щоб змусити європейців замислитися над життєздатністю європейського порядку безпеки, він досяг успіху. Але судячи з результатів опитування, російський президент може бути здивований тим, що більшість європейців готові захищати Україну", - резюмують автори дослідження.
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