Європейці сприймуть вторгнення Росії в Україну як напад на європейський порядок безпеки, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Президент РФ Володимир Путін може бути здивований тим, що більшість європейців готові захищати Україну.

Про це йдеться у результатах опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Путін досяг успіху у своїй спробі привернути увагу Європи, але за це довелося заплатити. Як показує опитування, більше половини європейців згодні з тим, що позиція Росії щодо України є загрозою безпеці Європи загалом у багатьох сферах", - зазначається у дослідженні.

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Наскільки позиція Росії щодо України є загрозою безпеці в кожній із цих сфер? (У семи країнах у цілому, у відсотках)

Путін може бути здивований, побачивши, що багато європейців "сприймуть чергове вторгнення Росії в Україну як напад не лише на сусідню країну, а й на сам європейський порядок безпеки", наголошують автори дослідження.

"І вражає, що так багато респондентів — з півночі, півдня, сходу та заходу вважають, що цей порядок має бути захищений", - акцентують автори.

За їхніми словами, оскільки деякі явно менш готові нести витрати, ніж інші, "те, як європейці поведуться у наступні кілька тижнів, матиме вирішальне значення для майбутньої європейської безпеки".

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"Для більшості європейців захист України означає захист європейського порядку безпеки після закінчення холодної війни, а не просто прийняття якоїсь сторони у російсько-українському конфлікті. Тому вони очікують на дії і від НАТО, і від ЄС", - наголошують автори дослідження.

"Якщо Путін погрожував Україні, щоб змусити європейців замислитися над життєздатністю європейського порядку безпеки, він досяг успіху. Але судячи з результатів опитування, російський президент може бути здивований тим, що більшість європейців готові захищати Україну", - резюмують автори дослідження.