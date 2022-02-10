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Європейці сприймуть вторгнення Росії в Україну як напад на європейський порядок безпеки, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Європейці сприймуть вторгнення Росії в Україну як напад на європейський порядок безпеки, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Президент РФ Володимир Путін може бути здивований тим, що більшість європейців готові захищати Україну.

Про це йдеться у результатах опитування Європейської ради з міжнародних відносин, передає Цензор.НЕТ.

"Путін досяг успіху у своїй спробі привернути увагу Європи, але за це довелося заплатити. Як показує опитування, більше половини європейців згодні з тим, що позиція Росії щодо України є загрозою безпеці Європи загалом у багатьох сферах", - зазначається у дослідженні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 62% європейців вважають, що НАТО має захистити Україну в разі вторгнення Росії, - опитування Європейської ради. ІНФОГРАФІКА

Європейці сприймуть вторгнення Росії в Україну як напад на європейський порядок безпеки, - опитування Європейської ради 01

Наскільки позиція Росії щодо України є загрозою безпеці в кожній із цих сфер? (У семи країнах у цілому, у відсотках)

Путін може бути здивований, побачивши, що багато європейців "сприймуть чергове вторгнення Росії в Україну як напад не лише на сусідню країну, а й на сам європейський порядок безпеки", наголошують автори дослідження.

"І вражає, що так багато респондентів — з півночі, півдня, сходу та заходу вважають, що цей порядок має бути захищений", - акцентують автори.

За їхніми словами, оскільки деякі явно менш готові нести витрати, ніж інші, "те, як європейці поведуться у наступні кілька тижнів, матиме вирішальне значення для майбутньої європейської безпеки".

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"Для більшості європейців захист України означає захист європейського порядку безпеки після закінчення холодної війни, а не просто прийняття якоїсь сторони у російсько-українському конфлікті. Тому вони очікують на дії і від НАТО, і від ЄС", - наголошують автори дослідження.

"Якщо Путін погрожував Україні, щоб змусити європейців замислитися над життєздатністю європейського порядку безпеки, він досяг успіху. Але судячи з результатів опитування, російський президент може бути здивований тим, що більшість європейців готові захищати Україну", - резюмують автори дослідження.

Автор: 

опитування (1986) путін володимир (24231) росія (66502) Євросоюз (13798)


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Вже сказав путін що хоче кордони НАТО 96 року, а лукашенко 4 дні і Ла-Манш. Скільки вже можна мусолити маячню обнюханих? Треба вже для початку заарештувати їхні рахунки і майно у Європі, щоб не було на що наркоту купувати, а потім вже говорити.
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10.02.2022 11:40 Відповісти
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10.02.2022 11:42 Відповісти
Европа медленно, но верно просыпается.
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10.02.2022 11:43 Відповісти
Московський недомірок розворушив вулик, хотів поласувати медом, а отримає жалом в рило. Москалі ще сотні років від слово Бендера всикатися будуть
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10.02.2022 11:50 Відповісти
Цей "порядок" )(уйло порушив вже 8 років тому.
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10.02.2022 12:00 Відповісти
ще раніш ,до того були і Молдова,Чечня,Грузія
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10.02.2022 12:02 Відповісти
Може вони б тоді припинили фінансувати путлеровський тероризм?
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10.02.2022 14:21 Відповісти
 
 