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Вирішення ситуації на Донбасі потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін, - голова ОБСЄ Рау

Вирішення ситуації на Донбасі потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін, - голова ОБСЄ Рау

ОБСЄ продовжить робити все можливе для вирішення конфлікту на Донбасі, але це потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін для виконання зобов'язань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау.

"ОБСЄ продовжить робити все від нас можливе, але це потребуватиме політичної волі та взаємодії всіх сторін, щоб виконувати зобов'язання та покласти край кризі. Ми продовжуватимемо співпрацювати зі структурами ОБСЄ, залученими до цих зусиль, включаючи Спеціальну моніторингову місію та спеціального представника ОБСЄ в Україні й координаторів чотирьох робочих груп у Тристоронній контактній групі, а також підтримувати сторони конфлікту у досягненні прогресу", - сказав Рау на пресконференції за результатами переговорів із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві у четвер.

Він також висловив повну підтримку "нормандському формату" та всім зусиллям, що допомагають стабілізувати напружену ситуацію з безпекою на сході України, та сприятливим умовам, які допомагають імплементації Мінських угод.

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"Однак, зрештою, це залежить від сторін конфлікту - щоб ефективно використати наявні механізми та формати і знайти довгострокове рішення", - наголосив Рау.

ОБСЄ (3516) перемовини (3027) Донбас (22358) нормандська четвірка (1526) Рау Збіґнев (105)


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Немає там конфлікту, окупація в чистому виді і Криму теж.
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10.02.2022 11:44 Відповісти
Азербайджан показал, как решаются такие конфликты. Мотивированные патриотичные люди и хорошее вооружение, вот рецепт от распространения хрюсского мира. С первым пунктом в Украине все в порядке, второй прямо сейчас решается.
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10.02.2022 11:46 Відповісти
Що він меле? Висадили б десант москалі у Гданську і роздали паспорти раші. Це був би конфлікт поляків, чи окупація Польщі рашею?
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10.02.2022 11:48 Відповісти
це як кого розуміти під "сторонами конфлікту". Сподіваюсь, поляки не австріяки, які до таких зараховували сепаратистів і колаборантів з українського Донбасу.
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10.02.2022 11:54 Відповісти
 
 