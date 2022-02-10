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Настав час не відповідати на маніпуляції РФ, а ставити Росії болючі запитання, - Кулеба

Настав час не відповідати на маніпуляції РФ, а ставити Росії болючі запитання, - Кулеба

Твердження РФ про те, що конфлікт на Донбасі є "внутрішнім конфліктом в Україні" - абсурд та маніпуляція.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на спільному брифінгу із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау, інформує Цензор.НЕТ. 

"Тема, яка насправді є фундаментальною для майбутнього європейської архітектури безпеки – це те, як ми, європейці, відповідатимемо на спроби РФ маніпулювати принципами та нормами ОБСЄ. Насамперед ідеться про відоме питання, яке постійно наразі ставить Росія всім учасникам ОБСЄ: у який спосіб вони планують гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці Росії. Але я нагадаю, що єдина держава ОБСЄ, яка нині вчиняє злочин агресії проти іншої держави-учасниці ОБСЄ – це саме Росія", - заявив Кулеба.

"Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України 8-й рік воюють проти решти країни. І у них при цьому не закінчується зброя, танки... Це абсурд, і маніпулювання, і спотворення реальності", - сказав Кулеба.

Він зазначив, настав час "не готувати відповіді на маніпулювання Росії", а поставити незручні запитання безпосередньо РФ.

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"Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а ставити самій РФ запитання: Як ви плануєте забезпечувати безпеку, не завдаючи шкоди іншим країнам? Ми повинні ставити болючі запитання РФ і вимагати відповіді від неї", - підкреслив український міністр.

Автор: 

ОБСЄ (3516) росія (66502) Донбас (22358) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Так кто тебе мешает, клоун. После того, что ты, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, не знаешь, что к нам приезжал Олланд, вопросов к тебе вообще быть не может.. Ты просто тупой никчемный хмырь
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10.02.2022 11:50 Відповісти
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10.02.2022 11:51 Відповісти
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10.02.2022 11:49 Відповісти
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10.02.2022 11:49 Відповісти
Ще трошки ракет і можна буде посилати мокшу в їхні болота.
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10.02.2022 11:50 Відповісти
Так кто тебе мешает, клоун. После того, что ты, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ, не знаешь, что к нам приезжал Олланд, вопросов к тебе вообще быть не может.. Ты просто тупой никчемный хмырь
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10.02.2022 11:50 Відповісти
Вы наверно либо идиот либо Кремлёвский бот потому как любой политически активный Украинец знает что Кулеба, Резников, Залужный - это единственные "взрослые люди" у Зе... Кулеба работает и скачет как угорелый между инфантильным начальником и раздражёнными западными союзниками....режим работы у него не позавидуешь...приходится идти на тупые компромиссы...Но робота на лицо - в общем то это прямой наследник политики Климкина - но c учётом **'зеленского...
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10.02.2022 14:31 Відповісти
Кулеба, так это же вы отозвали закон о переходной периоде для Донбасса! Кого ты к чему призываешь, если сами подыгрываете кремлю!
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10.02.2022 11:50 Відповісти
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10.02.2022 11:51 Відповісти
Хрюссия требует гарантии безнаказанности, а не безопасности. Слать хрюсскую пе@ерацию с её требованиями на три буквы.
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10.02.2022 11:51 Відповісти
Хто буде це робити?Прізвища?
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10.02.2022 11:52 Відповісти
Пора бы уже разорвать дип отношения. Ввести визовый режим с рф. Запретить торговлю с рф. Импорт энергоресурсов. И т.д. Но для этого нужна политическая воля. А её у власти нет...
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10.02.2022 11:55 Відповісти
Кулеба , болючі питання до Х#йла ? Пожалій тил ЗЕлі )
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10.02.2022 11:58 Відповісти
Так починайте ставити в ООН, чому РФ допустили до РадиБезпеки?Вона не пройшла процедуру прийому на генасамблеї як новоутворена країна після розпаду СРСР із зміною до статутних документів організації як це було на прикладі КНР.
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10.02.2022 11:59 Відповісти
Так, так. Болючі запитання! Те що треба. Зелена влада на кінець наважилась показати хто є хто!!! Це присоромить і відкине агресора!
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10.02.2022 12:07 Відповісти
 
 