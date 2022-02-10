Настав час не відповідати на маніпуляції РФ, а ставити Росії болючі запитання, - Кулеба

Твердження РФ про те, що конфлікт на Донбасі є "внутрішнім конфліктом в Україні" - абсурд та маніпуляція.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на спільному брифінгу із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау, інформує Цензор.НЕТ.

"Тема, яка насправді є фундаментальною для майбутнього європейської архітектури безпеки – це те, як ми, європейці, відповідатимемо на спроби РФ маніпулювати принципами та нормами ОБСЄ. Насамперед ідеться про відоме питання, яке постійно наразі ставить Росія всім учасникам ОБСЄ: у який спосіб вони планують гарантувати свою безпеку, не завдаючи шкоди безпеці Росії. Але я нагадаю, що єдина держава ОБСЄ, яка нині вчиняє злочин агресії проти іншої держави-учасниці ОБСЄ – це саме Росія", - заявив Кулеба.

"Москва продовжує стверджувати, що менш як 3% України 8-й рік воюють проти решти країни. І у них при цьому не закінчується зброя, танки... Це абсурд, і маніпулювання, і спотворення реальності", - сказав Кулеба.

Він зазначив, настав час "не готувати відповіді на маніпулювання Росії", а поставити незручні запитання безпосередньо РФ.

Читайте також: Ми хочемо бачити більш активну роботу СММ ОБСЄ на кримському напрямку, - Кулеба. ВIДЕО

"Саме тому я вважаю, що настав час не готувати відповіді на маніпулятивні запитання Росії, а ставити самій РФ запитання: Як ви плануєте забезпечувати безпеку, не завдаючи шкоди іншим країнам? Ми повинні ставити болючі запитання РФ і вимагати відповіді від неї", - підкреслив український міністр.