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Щороку жертвами злочинів стають понад 5 тисяч дітей, - прокурор Усенко

Щороку жертвами злочинів стають понад 5 тисяч дітей, - прокурор Усенко

Кількість злочинів, вчинених проти неповнолітніх зростає. Щороку потерпілими визнаються понад 5 тисяч дітей. Зокрема, минулого року було визнано потерпілими 5 875 дітей.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявила начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

За її словами, торік на 28% збільшилася кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. Діти страждають від сексуального насильства, зокрема від зґвалтувань. Від убивств, хоч їх кількість трохи зменшилася. Діти страждають від майнових злочинів – це крадіжки, грабежі, розбої, ДТП. У цій категорії близько тисячі потерпілих. Кількість випадків домашнього насильства за минулий рік зросла на 110%, тобто більше ніж у 2 рази.

"Хоч фахівці це пояснюють тим, що стали більше довіряти правоохоронцям і частіше про такі злочини повідомляти", - говорить Усенко. - Зростає у нас щороку й сексуальне насильство. Це дуже болюча тема. Ми найбільше, мабуть, приділяємо цьому увагу, відслідковуючи, яка дитині надається допомога, а чи не травмується дитина більше під час розслідування, ніж під час того, що з нею відбулося, що в більшості випадків реально так і є. А також наскільки ефективно такі справи розслідують правоохоронці, чи вони чекають по кілька місяців. Є приклади, коли на прохання батьків з дитиною працює психолог, вона проходить реабілітацію, яка ґрунтується на тому, що дітям блокують спогади про те, що сталося, і повертати її до процесу розслідування, бо "прокинулись" правоохоронні органи, вже ні один адекватний батько чи мати не дозволять. На цьому все – ми втрачаємо доказову базу. І такі факти залишаються у нас нерозслідуваними".

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Вона зазначила, що ювенальні прокурори реагують на такі факти, але якщо час вже втрачено, виправити ситуацію не завжди вдається.

діти (5185) зґвалтування (390) вбивство (3126) злочинність (511) Усенко Юлія (14) Офіс Генпрокурора (3308)


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Я думаю - більше. Адже лише через "реформу" шкільного харчування жертвами злочину стали сотні тисяч дітей.
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10.02.2022 12:29 Відповісти
 
 