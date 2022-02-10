Щороку жертвами злочинів стають понад 5 тисяч дітей, - прокурор Усенко

Кількість злочинів, вчинених проти неповнолітніх зростає. Щороку потерпілими визнаються понад 5 тисяч дітей. Зокрема, минулого року було визнано потерпілими 5 875 дітей.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявила начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко.

За її словами, торік на 28% збільшилася кількість тяжких і особливо тяжких злочинів. Діти страждають від сексуального насильства, зокрема від зґвалтувань. Від убивств, хоч їх кількість трохи зменшилася. Діти страждають від майнових злочинів – це крадіжки, грабежі, розбої, ДТП. У цій категорії близько тисячі потерпілих. Кількість випадків домашнього насильства за минулий рік зросла на 110%, тобто більше ніж у 2 рази.

"Хоч фахівці це пояснюють тим, що стали більше довіряти правоохоронцям і частіше про такі злочини повідомляти", - говорить Усенко. - Зростає у нас щороку й сексуальне насильство. Це дуже болюча тема. Ми найбільше, мабуть, приділяємо цьому увагу, відслідковуючи, яка дитині надається допомога, а чи не травмується дитина більше під час розслідування, ніж під час того, що з нею відбулося, що в більшості випадків реально так і є. А також наскільки ефективно такі справи розслідують правоохоронці, чи вони чекають по кілька місяців. Є приклади, коли на прохання батьків з дитиною працює психолог, вона проходить реабілітацію, яка ґрунтується на тому, що дітям блокують спогади про те, що сталося, і повертати її до процесу розслідування, бо "прокинулись" правоохоронні органи, вже ні один адекватний батько чи мати не дозволять. На цьому все – ми втрачаємо доказову базу. І такі факти залишаються у нас нерозслідуваними".

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Вона зазначила, що ювенальні прокурори реагують на такі факти, але якщо час вже втрачено, виправити ситуацію не завжди вдається.