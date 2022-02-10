У РФ 16-річного школяра засудили до п'яти років колонії за планування підриву будівлі ФСБ у комп'ютерній грі "Minecraft"

В Росії 16-річного школяра Микиту Уварова засудили до п'яти років колонії. Його разом із друзями звинуватили у намірі підірвати будівлю ФСБ у популярній комп'ютерній грі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Уварова слідство визнало лідером групи, він отримав п'ять років колонії та штраф 30 тисяч рублів.

Двох інших фігурантів справи звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вони сприяли слідству.

Підлітків звинувачували у виготовленні вибухівки та навчанні для участі у терористичній діяльності.

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На першому засіданні суду 16-річний Микита Уваров заявив: "Я дитина, яка хотіла дружити та спілкуватися з друзями. Я не терорист". Це саме він повторив у своєму останньому слові.

"Якщо мені дадуть реальний термін, я відбуватиму його з чистою совістю і гідністю. Я буду спокійним, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганого, ми були на рівних і просто товаришували", - говорив він на засіданні суду.

Справа проти підлітків розпочалася два роки тому, коли їм було по 14 років.

Влітку 2020 року трьох школярів із Канська затримали за те, що вони розвісили листівки по місту на підтримку Азата Міфтахова – московського студента, анархіста, якого звинувачують у спробі підпалу офісу "Єдиної Росії". Одну з листівок школярі наклеїли на будинок місцевої ФСБ.

Після затримання правоохоронці отримали доступ до телефонів та листування школярів і з'ясували, що вони збудували будівлю ФСБ у комп'ютерній грі "Майнкрафт" і планували віртуально підірвати її.

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