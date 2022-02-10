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У РФ 16-річного школяра засудили до п'яти років колонії за планування підриву будівлі ФСБ у комп'ютерній грі "Minecraft"

У РФ 16-річного школяра засудили до п'яти років колонії за планування підриву будівлі ФСБ у комп'ютерній грі

В Росії 16-річного школяра Микиту Уварова засудили до п'яти років колонії. Його разом із друзями звинуватили у намірі підірвати будівлю ФСБ у популярній комп'ютерній грі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

Уварова слідство визнало лідером групи, він отримав п'ять років колонії та штраф 30 тисяч рублів.

Двох інших фігурантів справи звільнили від кримінальної відповідальності, оскільки вони сприяли слідству.

Підлітків звинувачували у виготовленні вибухівки та навчанні для участі у терористичній діяльності.

Також дивіться: "Я в команде Путина работал, но они меня обманули - не дали героя России", - росіянина, який вдавав агента спецслужб, не пропустили в Україну. ВIДЕО

На першому засіданні суду 16-річний Микита Уваров заявив: "Я дитина, яка хотіла дружити та спілкуватися з друзями. Я не терорист". Це саме він повторив у своєму останньому слові.

"Якщо мені дадуть реальний термін, я відбуватиму його з чистою совістю і гідністю. Я буду спокійним, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганого, ми були на рівних і просто товаришували", - говорив він на засіданні суду.

Справа проти підлітків розпочалася два роки тому, коли їм було по 14 років.

Влітку 2020 року трьох школярів із Канська затримали за те, що вони розвісили листівки по місту на підтримку Азата Міфтахова – московського студента, анархіста, якого звинувачують у спробі підпалу офісу "Єдиної Росії". Одну з листівок школярі наклеїли на будинок місцевої ФСБ.

Після затримання правоохоронці отримали доступ до телефонів та листування школярів і з'ясували, що вони збудували будівлю ФСБ у комп'ютерній грі "Майнкрафт" і планували віртуально підірвати її.

Також читайте: ФСБ РФ заявляє, що український студент Осипчук зі спільниками організував серію "мінувань" навчальних закладів у РФ, країнах СНД та в ОРДЛО

Автор: 

комп’ютери (275) підлітки (427) росія (66502) ФСБ (1461) гра (106)


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Топ коментарі
+35
Кацапи, що поробиш...
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10.02.2022 11:50 Відповісти
+19
СКРЕПЫ 80-го уровня
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10.02.2022 11:52 Відповісти
+17
И ведь кто-то их сдал. Стуканули, куда надо. Кацапы народец говно, который заслуживает доживать свою никчемную жизнь в говне.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
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Кацапи, що поробиш...
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10.02.2022 11:50 Відповісти
а з іншого боку, що звідки взялася будівля ФСБ у популярній комп'ютерній грі?
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10.02.2022 12:05 Відповісти
ДЕБИЛЬНОСТЬ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ СКОРО В КАЦАПСТАНЕ УРУС ШАЙТАНЕ ЗА АНАЛИЗ ГОВНА ХУ..ЛА БУДУТ РАССТРЕЛИВАТЬ УЕ..АНЫ КОНЧЕННЫЕ они еще гордятся тем что чуточку не дотянули до макаки визус не говоря про Горилл по уровню интелекта на уровне ***** в табуретке...
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10.02.2022 12:11 Відповісти
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10.02.2022 12:20 Відповісти
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10.02.2022 12:26 Відповісти
вот за анализ говна ху...ла вряд ли будут расстреливать. Где ж его достать то говно, если оно говно в спец контейнер сбрасывает и его сразу засекречивают.
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10.02.2022 13:16 Відповісти
Эта игра хоть и примитивная внешне, но в ней есть возможность создавать все самому)
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10.02.2022 12:53 Відповісти
яка сумна новина
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10.02.2022 11:51 Відповісти
Ахахахахах))))
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10.02.2022 11:51 Відповісти
Это смешно?!!
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10.02.2022 12:10 Відповісти
ДА! всего 5 лет колонии..... а ведь могли и к расстрелу приговорить......
Сралина на них нету!!!
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10.02.2022 12:16 Відповісти


"Это смешно?!!"

"Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? Да? - это россия!"

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10.02.2022 12:34 Відповісти
Нет, плакать должны... Как так, как это мы посмели не стать частью рашки... Вы еще расскажите, что их родители не кричали крымнаш.
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10.02.2022 12:56 Відповісти
СКРЕПЫ 80-го уровня
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10.02.2022 11:52 Відповісти
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10.02.2022 12:43 Відповісти
Збудували б Петагон - нагордили?
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10.02.2022 11:53 Відповісти
Або Рейхстаг фанерний.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
Я офігєваю. За віртуальний підрив мав би бути віртуальний термін!
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10.02.2022 11:54 Відповісти
На раєсьсії-все через дупу!
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10.02.2022 11:55 Відповісти
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10.02.2022 12:12 Відповісти
твари больные!
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10.02.2022 12:12 Відповісти
это разве новость?
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10.02.2022 12:21 Відповісти
скоро на кілок будуть саджати малих за штурм кремля у майнкрафті)
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10.02.2022 11:54 Відповісти
Или за незаконные митинги, когда возле кремленских виртуальных построек будут игроки собираться. Кацапия это какая-то параллельная реальность. Даже забавно было бы за ними наблюдать, не пересекайся их мир с нашим.
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10.02.2022 11:58 Відповісти
Потрібно розробити комп'ютерну гру де підривають Кремль та ґвалтують пуйл. Ото буде виття на болотах
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10.02.2022 11:54 Відповісти
підрив кремля - так, одобрямс.. але пуйла - ні.. не комільфо.

краще хай в цій ігрі його КаДирка "населяєт", або лавров.. або вони почерзі один одного.
тоді ще більший вой на болотах почнеться)
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10.02.2022 12:15 Відповісти
Рашка сама притесняет и уничтожает даже рузкоязычных детей, а нам предлогает амнистировать и даже признать властью рузкоязычных боевиков и убийц.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
И ведь кто-то их сдал. Стуканули, куда надо. Кацапы народец говно, который заслуживает доживать свою никчемную жизнь в говне.
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10.02.2022 11:55 Відповісти
Та вони вже адаптувалися у лайні жити!
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10.02.2022 11:57 Відповісти
от так їх дядя савка
пацана шкода, хоча він справжній мужик з тим...чого немає в більшості притомного населення раші
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10.02.2022 11:55 Відповісти
Он умный мальчик, там таких боятся. Стадо вернее будет.
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10.02.2022 12:14 Відповісти
після зони буде як всі кацапи підкований і з скпєпою,батьки його не проти того,не чути щоб протестували з плакатом,значить все влаштовує
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10.02.2022 12:38 Відповісти
Щоб підірвали кремль в грі, то напевне на довічне посадили би.
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10.02.2022 11:56 Відповісти
Здається, сидить дитина за компом, що може бути безпечніше?
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10.02.2022 11:56 Відповісти
Мордор
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10.02.2022 11:56 Відповісти
Страшно уявити, щоб каци творили в Україні в випадку окупації, звірства на Донбасі в 2014 були б перевершені.
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10.02.2022 11:56 Відповісти
Заіпуться окупувати!
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10.02.2022 11:58 Відповісти
Якщо ще і українських гнид придушити.
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10.02.2022 12:01 Відповісти
Именно поэтому нужна нулевая толерантность к кацапам и их подсосникам. Пожалел кацапа или кацапского манкурта - обрек себя и близких на беду.
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10.02.2022 12:01 Відповісти
зручність вибіркової репресії є в тому, що для тотального контролю рф вже зовсім не потрібно класти в траншею мільйони "ворогів народу"
цю новину соцмережі рознесуть за добу - і варто простежити, скільки акаунтів після того там буде видалено...
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10.02.2022 12:04 Відповісти
Ідіотизм 😠
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10.02.2022 11:57 Відповісти
Одні фанерний Рейгстаг штурмуют, іншим термін дають за гру.... ********
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10.02.2022 11:57 Відповісти
Нехай садять,якщо їхнім батькам однакова доля їхніх дітей і майбутнє то все закономірно.Рабів до раю не пускають.
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10.02.2022 12:00 Відповісти
я теж такої думки,нехай садять один одного-раби самі цього хотіли,їх все влаштовує,батьки ж мовчать,не протестують на вулиці з плакатом
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10.02.2022 12:33 Відповісти
А те що в них знайшли відеозапис де вони тренуються кидати молотов, і в них вдома знайшли компоненти для виготовлення вибухових речовин, можна не писати. Ага сугубо в комп'ютерній грі. Така вона сьогодні - суб'єктивна журналістика.
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10.02.2022 12:00 Відповісти
Вірити фсб може тільки такий самий, як і вони.
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10.02.2022 12:03 Відповісти
Так і уявляю, як сидять фбсшники і продивляються, хто там що в майнкрафті ляпнув, аби на 5 років посадити. Дуже правдоподібно. Вам хом'ячкам достатньо до будь чого дописати "фсб", а ви як собаки будете гавкати.
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10.02.2022 12:06 Відповісти
Сам би не гавкав, адвокат диявола.
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10.02.2022 12:10 Відповісти
Ви такі ж жертви пропаганди як і ті з кого тут смієтесь. Жалюгідне видовище.
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10.02.2022 12:15 Відповісти
Нормальна людина не буде захищати вбивць, патологічних брехунів і фальсифікаторів.
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10.02.2022 12:19 Відповісти
Я недавно на ютубе в комментариях наткнулся на одного, который на украинском извивался и лебезил, но рьяно наяривал на совок. Это не ты был? А то что-то риторика очень похожа, прям по методичке.
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10.02.2022 12:23 Відповісти
Яка чудова логіка. Виходить якщо я відмовляюсь сліпо вірити безглуздим заголовкам з цензору, то я обов'язково фанат совка, фбс чи з методичкою. Мабудь ви з тим фанатом совку один одному як "два сапога пара". Готовий закластить жоден з вас розумників не став навіть переходити на статтю-першоджерело з Медузи (також ангажована помийка імхо), про про більше навіть не говорю. Прочитали "фсб посадило за слова в майнкрафт" - і жодного сумніву не виникає - типове мислення вузьколобого совкача про ворогів народу.
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10.02.2022 12:29 Відповісти
До чего же ты мерзкий... Других обвиняешь, что они верят на слово, но при этом сам ВРЕШЬ... Зачем ты СОВРАЛ про видеозапись? Зачем соврал про компоненты?
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10.02.2022 13:30 Відповісти
Лол відео де вони в заброшці жбурляють молотові у відкритому доступі, йому більше року вже. Про компоненти - також у відкритому доступі відео оперативної зйомки з квартири. "Врешь - соврал" на чому грунтується взагалі? Вся ця справа вже триває більше року, вже все давно викладено. Чую дзвін та не знаю де він - це точно про тебе.
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10.02.2022 13:39 Відповісти
Те що хлопці отримали реальний срок - це повний маразм, очевидно. Проте казати, що не було жодних відео, а все грунтується лише по фразам грі майнкрафт - це такий самий маразм, якщо не відверта маніпуляція.
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10.02.2022 13:41 Відповісти
статтю-першоджерело з Медузи

Ахаха. Ты бы еще на раша тудей предложил. Медуза до сих пор не может признать крым украинским, с ней уже давно все ясно - псевдолиберальная газетка.
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11.02.2022 00:05 Відповісти
Це вже претензії до редакторів цензору, вони на неї посилаються. Хоча ти б це знав, якби далі заголовку читав почитав трохи.
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11.02.2022 00:19 Відповісти
Ой, вы посмотрите на этого внимательного. А ты сам то дальше первого абзаца читал? Нет, потому что тогда бы ты не нес такую пургу.
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11.02.2022 01:30 Відповісти
Як захочуть закрити людину, будь-які "докази" знайдуть. Тим більше на кацапії.
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10.02.2022 12:03 Відповісти
А гумових синіх шльопанців там не було часом?
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10.02.2022 12:04 Відповісти
В мире животных
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10.02.2022 12:01 Відповісти
Харошая страна. І конкурси інтєрєсниє. Чим їм гірше - тим краще.
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10.02.2022 12:01 Відповісти
Что не смеётесь??!!! Не смешно??!! Не поняли??!!! Это Рассея!!!!!))
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10.02.2022 12:03 Відповісти
Будни скотофермы!!! ))
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10.02.2022 12:04 Відповісти
Сломать жизнь мальчику 16 лет за пиксельную игру. Мда....Как они там не бояться в контру играть. Там же картинка пореальнее будет.
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10.02.2022 12:04 Відповісти
14-летнему... Он 2 года уже в сизо.
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10.02.2022 13:32 Відповісти
Да вы что? Ужас.
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10.02.2022 22:09 Відповісти
Подалі, подалі від цих здичавілих!
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10.02.2022 12:05 Відповісти
Настоящий 37-й год!!!
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10.02.2022 12:07 Відповісти
А міг би взяти автомат і піти вбивати і грабувати в іншу країну, тоді б медаль отримав від родіни. Але то нічого. 5 років відсидить, набереться злості, а тоді піде.
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10.02.2022 12:07 Відповісти
Мало дали это почти посягательство на самого Х#йла ....
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10.02.2022 12:08 Відповісти
КНДР курит в сторонке.
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10.02.2022 12:08 Відповісти
*банутим немає спокою
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10.02.2022 12:08 Відповісти
Сподіваюсь, що після 5 років колонії хлопець зрозуміє, що ФСБ треба підривати реально.
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10.02.2022 12:09 Відповісти
Они даже его не взорвали....только планировали....в игре...в игре Карл!
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10.02.2022 12:10 Відповісти
за такое дают пожизненно...
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10.02.2022 12:11 Відповісти
Немытая россия,страна рабов,страна господ.
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10.02.2022 12:11 Відповісти
Не пытайтесь понять логику лаптеногих, ее нет
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10.02.2022 12:14 Відповісти
А при Сталіну...розстріляли би. Тож нехай радіє.(((
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10.02.2022 12:14 Відповісти
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10.02.2022 12:15 Відповісти
Гравцям в Counter-Strike та World of Tanks приготуватися. Хто підбивав совкову техніку підуть не менше ніж на три роки ...
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10.02.2022 12:18 Відповісти
Ну нічого...Відсидить та тоді вже в реалі підірве ФСБ. Молодець.
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10.02.2022 12:21 Відповісти
люто плюсую
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10.02.2022 12:23 Відповісти
Х¥йло недопрацьовує: вже 20 років при владі, а Сталін репресії почав на 10-му році правління
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10.02.2022 12:25 Відповісти
а могли і бритвою по горлу, а то 5 років курорту за державний кошт,- дякувати путлеру
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10.02.2022 12:33 Відповісти
Жосткий пиндец
Вони там усі йо 6 нуті
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10.02.2022 12:55 Відповісти
А у нас за то что Раду расстрелял, в преЗЕденты.
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10.02.2022 13:13 Відповісти
Вот этот срущий мир пытаются нам навязать кацапы.
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10.02.2022 13:17 Відповісти
Руцкий мир во всей красе. А потом удивляются что других можно загнать в эту помойку только танками и искандерами.
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10.02.2022 13:26 Відповісти
Я двічі пройшов гру Flashpoint Resistance і вбив там не менше батальйона московитів і підірвав не менше сотні танків бмп шилок гвинтокрилів та машин. Я так розумію, на мене пора в міжнародний розшук подавати.
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10.02.2022 13:31 Відповісти
Попали в тюрьму волк, лиса и петух. Выясняют кто за что попал. Волк: я барана задрал. Лиса: я курочку ********. Петух отвернулся и так гордо: а я политический, я пионера в жопу клюнул.
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10.02.2022 13:36 Відповісти
просто порівняйте: в америці у фільмах підривають цілий білий дім і це показують по цілому світу, а ********* садить одного підлітка в тюрму за те, що він хотів підірвати хату чекістів у комп. грі і це навіть ніхто би не побачив і не знав....
Абсолютно паралельні світи.
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10.02.2022 13:58 Відповісти
Отлично выйдет в 21 - готовым воином против режима или разлагающим элементом общества....в общем для россии "минус-минус" в любом случае...
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10.02.2022 14:21 Відповісти
Яка неадекватна (щоб не сказати жорсткіше...) країна...
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10.02.2022 14:42 Відповісти
Ничего удивительного: людоеды - они вот такие и есть! Если кто удивился - значит он олигофрен.
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10.02.2022 21:00 Відповісти
 
 