Кулеба просить ОБСЄ підготувати доповідь про російську паспортизацію в ОРДЛО: "Ми повинні дуже чітко зафіксувати цей кейс"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до ОБСЄ із запитом про підготовку тематичної доповіді про паспортизацію Росією громадян України на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив сьогодні на спільному брифінгу із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Республіки Польща Збіґневом Рау, інформує Цензор.НЕТ.

"Я сьогодні скористався нагодою присутності діючого голови ОБСЄ і керівника СММ і звернувся до них із запитом, щоб СММ ОБСЄ підготувала тематичну доповідь про паспортизацію громадян України Росією на території окремих районів Донецької та Луганської областей", - сказав Кулеба.

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Він акцентував, що це велика системна проблема, на яку слід звернути увагу не лише в контексті ситуації в Україні.

"Ми повинні... дуже чітко зафіксувати цей кейс і які наслідки він тягне за собою для держави, що вдається до подібного кроку паспортизації, щоб потім, на роки вперед, будь-хто, хто намагатиметься повторити цей російський досвід, тричі думав перш ніж вдаватися до такого кроку", - додав Кулеба.