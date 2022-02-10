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Столтенберг заперечив ідею "фінляндизації" України: "Це саме той світ, у який ми не хочемо повертатися"

Столтенберг заперечив ідею

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України та додав, що країна повинна сама вирішувати - вступати в Альянс чи ні.

Про це генсек Альянсу заявив в інтерв'ю La Vanguardia, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про "фінляндизацію" України Столтенберг заявив, що усі союзники по НАТО, зокрема Франція, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях.

"Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити їхні сусіди, – це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу стали частиною історії й повинні залишитися в історії. Україна має право подати заявку на членство у НАТО, і лише союзники мають вирішувати, чи відповідає вона вимогам для вступу, і ніхто інший", - наголосив він.

Термін "фінлядизація" означає суворий нейтралітет Фінляндії під час холодної війни, закріплений в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні. Договір гарантував Фінляндії, що на відміну від інших країн Східної Європи, вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що нібито Макрон заявив журналістам, що серед ідей для обговорення з Путіним можливість "фінляндизації" України - згоди на обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.

Пізніше Макрон спростував цю інформацію.

Видання New York Times повідомило, що ідею "фінляндизації" України обговорюють у дипломатичних колах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг підтримав ідею запросити Україну та Грузію на саміт НАТО

Автор: 

НАТО (6641) Фінляндія (1339) членство в НАТО (1758) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
Спасибо здравомыслящим политикам!
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10.02.2022 12:09 Відповісти
+1
Що прикро, насправді, президенти та еліти Німеччини та Франції не думають наперед. Вони купуються на обіцянки фуйла , яким грош ціна... Самі валять свою ж безпеку. Тимчасові пряники неодмінно обернуться кнутом.
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10.02.2022 12:12 Відповісти
+1
Вся справа в зрадниках і крисах. Не було б них, мокша сиділа б тихо на болотах і нікуди не рипалася. Зрадників треба чистити в першу чергу і крис, в цьому треба допомога, самі на справимося.
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10.02.2022 12:27 Відповісти
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Спасибо здравомыслящим политикам!
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10.02.2022 12:09 Відповісти
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10.02.2022 12:52 Відповісти
тим часом намічається транспортна блокада США з канадського боку

Смерічка@_Smeritchka

·
https://twitter.com/_Smeritchka/status/1491580119609221126 8 ч



Титушня в Онтарио перекрыла единственную автомагистраль, ведущую к США. Нормальная такая демократия получается, при которой одна часть цивильных граждан имеет право на свободу ограничивать свободу остальных граждан.
Так и до блокпостов с "ополченцами" недалеко.
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10.02.2022 12:10 Відповісти
То точно тітушня чи всетаки далекобійники які не бажають примусово вакцинуватися?
Чи для вас "какая разніца"?
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10.02.2022 12:42 Відповісти
Що прикро, насправді, президенти та еліти Німеччини та Франції не думають наперед. Вони купуються на обіцянки фуйла , яким грош ціна... Самі валять свою ж безпеку. Тимчасові пряники неодмінно обернуться кнутом.
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10.02.2022 12:12 Відповісти
Мабуть, сподіваються, що в Україні обломають зуби.
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10.02.2022 23:07 Відповісти
Вся справа в зрадниках і крисах. Не було б них, мокша сиділа б тихо на болотах і нікуди не рипалася. Зрадників треба чистити в першу чергу і крис, в цьому треба допомога, самі на справимося.
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10.02.2022 12:27 Відповісти
100% была бы страна единой, не было бы партий антиукраинских в раде шариёв и опзж всяких и предателей шпионов всегда присутствовавших в ветвях власти Украины при всех без исключения президентов. а алигархи не были бы также проросийскими и едины со своей страной . была бы армия, сильная процветающая европейская страна давно бы и в нато, а так межпартийные войны,вечные демонстрации, делёж на запад и восток и по языкам .и так далее нет единства к сожалению....(хотя наша страна не едина в разногласиях политических и там много продажных политиков которые с любовью относятся к россии и часто за денежные купюры...) но всёже... а так бы с рашкой было бы давно покончено...
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10.02.2022 12:41 Відповісти
НЕ НУЖНО БЫТЬ ПОЛИТИКОМ ДАЖЕ А ПРОСТО ТРЕЗВОМЫСЛЯЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ чтобы понимать что никакой финляндизации и быть не может после всего что уже произошло за эти основные 8 скоро лет!
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10.02.2022 12:34 Відповісти
Гарантування хоть чогось росіею звучить як анекдот!
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10.02.2022 12:39 Відповісти
а вы это французскому пид*ру скажите.......
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10.02.2022 17:11 Відповісти
 
 