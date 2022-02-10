Столтенберг заперечив ідею "фінляндизації" України: "Це саме той світ, у який ми не хочемо повертатися"

Генсек НАТО Єнс Столтенберг розкритикував ідею "фінляндизації" України та додав, що країна повинна сама вирішувати - вступати в Альянс чи ні.

Про це генсек Альянсу заявив в інтерв'ю La Vanguardia, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на питання про "фінляндизацію" України Столтенберг заявив, що усі союзники по НАТО, зокрема Франція, визнали право всіх країн визначати свій власний шлях.

"Ідея про те, що великі держави можуть вирішувати, що можуть робити їхні сусіди, – це саме той світ, в який ми не хочемо повертатися. Сфери впливу стали частиною історії й повинні залишитися в історії. Україна має право подати заявку на членство у НАТО, і лише союзники мають вирішувати, чи відповідає вона вимогам для вступу, і ніхто інший", - наголосив він.

Термін "фінлядизація" означає суворий нейтралітет Фінляндії під час холодної війни, закріплений в договорі з Москвою 1948 року, коли напруженість між Радянським Союзом і Заходом була на високому рівні. Договір гарантував Фінляндії, що на відміну від інших країн Східної Європи, вона не зіткнеться з радянським вторгненням, але натомість вона погодилася залишатися поза НАТО і дозволила сусідньому гіганту здійснювати значний вплив на її внутрішню та зовнішню політику.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що нібито Макрон заявив журналістам, що серед ідей для обговорення з Путіним можливість "фінляндизації" України - згоди на обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.

Пізніше Макрон спростував цю інформацію.

Видання New York Times повідомило, що ідею "фінляндизації" України обговорюють у дипломатичних колах.

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