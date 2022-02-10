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Новини Боротьба з коронавірусом
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Може нести загрозу життю: у МОЗ попередили, що "Молнупіравір", який продають у Хмельницькому, не зареєстрований в Україні

Може нести загрозу життю: у МОЗ попередили, що

Препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19, який продають у Хмельницькому, не зареєстрований в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"МОЗ отримало інформацію, що у деяких закладах Хмельницького вже продають препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків. Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено", – повідомив перший заступник міністра Олександр Комаріда.

Він наголосив, що МОЗ не відповідає за препарат, який продають у Хмельницькому і "який, можливо, є фальсифікатом і несе загрозу життю пацієнтів".

За словами Комаріди, МОЗ поки що не планує реалізацію зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу.

"Молнупіравір" буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря. Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов та карається відповідно до законодавства", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна починає використання ліків прямої дії від COVID-19, - "слуга народу" Радуцький

Як повідомлялося, у неділю в Україну прибула партія з 60 тис. курсів препарату "Монупіравір", призначеного для лікування коронавірусу. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.

До квітня 2022 року до країни надійде ще 240 тисяч курсів зазначеного препарату.

"Молнупіравір" - противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускають у формі таблеток, він не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.

ліки (1340) МОЗ (5406) Хмельницький (411)


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Топ коментарі
+4
Бояться, що всі побіжать купувати Молнупіравір і ніхто не буде більше вакцинуватися?
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10.02.2022 12:18 Відповісти
+4
А Супрун пропонувала зробити автоматичною реєстрацію ліків, які зареєстровані в ЄС, США і Канаді... Зебіли це відкинули! А в Грузії при Міхо таке зробили якраз і ліки подешевшали в рази!
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10.02.2022 12:31 Відповісти
+3
Не занесли откат до сих пор
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10.02.2022 12:17 Відповісти
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Не занесли откат до сих пор
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10.02.2022 12:17 Відповісти
"Минздрав не отвечает за препарат" - интересно, а когда наш минздрав отвечал хоть за один препарат, который они одобрили?
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10.02.2022 12:59 Відповісти
Бояться, що всі побіжать купувати Молнупіравір і ніхто не буде більше вакцинуватися?
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10.02.2022 12:18 Відповісти
Бояться, що гроші за сертифікацію не візьмуть, ще й відкат. Сертифікація дуже дорога, через це багато лікарських засобів оформляють як БАД, аби дешевше
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10.02.2022 13:21 Відповісти
А шо предупреждать то? Сообщили бы в куда надо. Или все-таки правильно сделали, что предупредили. У "куда надо"есть дела поважнее.
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10.02.2022 12:21 Відповісти
Богатырёва ещё взятки не получила потому препарат использовать нельзя. Вот она ещё в США полетит и там разберётся. Там тоже запретят.
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10.02.2022 12:24 Відповісти
"Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах." - а украинцы от него помереть могут?
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10.02.2022 12:25 Відповісти
Препарат на людях ще не пройшов повне випробування, ось на україньцях випробують тоді і дадуть відповідь.
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10.02.2022 12:34 Відповісти
А Супрун пропонувала зробити автоматичною реєстрацію ліків, які зареєстровані в ЄС, США і Канаді... Зебіли це відкинули! А в Грузії при Міхо таке зробили якраз і ліки подешевшали в рази!
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10.02.2022 12:31 Відповісти
Мы дожны поддержать взяточников команды Зеленского и сказать дружное :"Нет монупіравіру !"
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10.02.2022 12:32 Відповісти
Гляди,захотели мимо кормушки бабло рубить
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10.02.2022 12:34 Відповісти
а "джавєліньі" сертифіковані в Україні, дауни зеленоголові?
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10.02.2022 12:41 Відповісти
Та у нас все вимагають сертифікувати - і айфони нові, і Мерседеси... От типу якщо Мерседес не пройшов сертифікацію, то він гірший за Таврію?))
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10.02.2022 12:48 Відповісти
вот імєнно . "ві нє панімаєтє. єта другоє" або "какайаразніца" коли треба
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10.02.2022 13:05 Відповісти
ну так бесплатный просто продают..., господи, и бесплатный кислород продают и койко места продают..., да все бесплатное у нас продают в больничках как и раньше..., именно за бесплатное и ненавидели все медбарыги Уляну Супрун и боролись с ней не щадя живота своего..., а счас все нормуль - все медбарыги все бесплатное продают, а нарид все бесплатное радостно покупает..., все так привыкли...
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10.02.2022 12:41 Відповісти
Подумаєш "не зареєстрований в Україні"... Головне - хворим людям допомагає!
В Україні вакцини від COVIDу не зареєстровані, а колимся начебто вакцинами і допомагає...
І взагалі - реєстрацію придумали для відкатів!
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10.02.2022 12:44 Відповісти
головне в дописі в низу.
сша японія англія та інші країни вживають а нам не можна.
а чому???????????????????
а томі що сидить десь підріло яке має поставити підпис, печать і дати дозвіл якимось окремим компаніям (не всім) щоб зробити монополіста та отримати за свої дії пару лямів баксів.
колись подавали на розгляд закон.
якщо ліки дозволені в цивілізованих країнах то дозволу не потрібно.
але куй вам а не ліки.
бо то ***** не отримало своїх бабулесів.
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10.02.2022 12:53 Відповісти
...Имеющийся в продаже препарат не зарегистрирован в Украине...
...Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир"
Так зарегистрирован или нет?
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10.02.2022 12:53 Відповісти
шото так мутно все это....
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10.02.2022 13:15 Відповісти
А когда у нас что-то было не мутно в отношении государственных закупок или получения лицензий и разрешений?
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10.02.2022 13:58 Відповісти
особенно в фармакологической или просто в медицинской мафии...
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10.02.2022 14:07 Відповісти
Пола Минздрав проснется и что-то сделает, умрут тысячи пациентов от КОВИДа! Тысячи людей остались живы благодаря тому, что покупали контрабандные (хоть и втридорога) актемру, ремдесевир, барицитинаб и сейчас покупают молнупиравир по 4 тыс. грн. за упаковку! И он (контрабандный) ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ в ранних сроках заболевания!
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10.02.2022 17:03 Відповісти
 
 