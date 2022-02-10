Може нести загрозу життю: у МОЗ попередили, що "Молнупіравір", який продають у Хмельницькому, не зареєстрований в Україні
Препарат "Молнупіравір" для лікування COVID-19, який продають у Хмельницькому, не зареєстрований в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"МОЗ отримало інформацію, що у деяких закладах Хмельницького вже продають препарат "Молнупіравір", який використовують для лікування COVID-19. МОЗ не має жодного стосунку до цих ліків. Препарат, що є у продажу, не зареєстрований в Україні, а отже, продавати їх у вільному доступі заборонено", – повідомив перший заступник міністра Олександр Комаріда.
Він наголосив, що МОЗ не відповідає за препарат, який продають у Хмельницькому і "який, можливо, є фальсифікатом і несе загрозу життю пацієнтів".
За словами Комаріди, МОЗ поки що не планує реалізацію зареєстрованого в Україні препарату "Молнупіравір" через аптечну мережу.
"Молнупіравір" буде доступний українцям, які його потребують, абсолютно безоплатно, лише за призначенням лікаря. Продаж незареєстрованих ліків є порушенням ліцензійних умов та карається відповідно до законодавства", - сказав він.
Як повідомлялося, у неділю в Україну прибула партія з 60 тис. курсів препарату "Монупіравір", призначеного для лікування коронавірусу. Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp&Dohme.
До квітня 2022 року до країни надійде ще 240 тисяч курсів зазначеного препарату.
"Молнупіравір" - противірусний препарат прямої дії, що блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби. Препарат випускають у формі таблеток, він не має спеціальних вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах.
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В Україні вакцини від COVIDу не зареєстровані, а колимся начебто вакцинами і допомагає...
І взагалі - реєстрацію придумали для відкатів!
сша японія англія та інші країни вживають а нам не можна.
а чому???????????????????
а томі що сидить десь підріло яке має поставити підпис, печать і дати дозвіл якимось окремим компаніям (не всім) щоб зробити монополіста та отримати за свої дії пару лямів баксів.
колись подавали на розгляд закон.
якщо ліки дозволені в цивілізованих країнах то дозволу не потрібно.
але куй вам а не ліки.
бо то ***** не отримало своїх бабулесів.
...Минздрав пока не планирует реализацию зарегистрированного в Украине препарата "Молнупиравир"
Так зарегистрирован или нет?