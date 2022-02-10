Прем'єр Естонії Каллас про зброю для України: Від Німеччини досі немає відповіді щодо гаубиць

Німеччина поки не дала офіційної відповіді Естонії на запит ліцензії про постачання артилерії в Україну на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це сказала прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У нас досі немає офіційної відповіді від Німеччини щодо гаубиць", – сказала вона.

Каллас підкреслила, що кожна країна має право самостійно вирішити, яку допомогу надати Україні. За її словами, Естонія вважає за необхідне допомагати "всіма можливими способами".

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Як зазначила прем'єр, Таллінн готовий надати Києву зброю та боєприпаси, щоб "допомогти Україні у співпраці з нашими союзниками захиститися від російської агресії".

У четвер, 10 лютого, Каллас відвідає Берлін для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікується, що основна увага на зустрічі буде приділена ситуації з безпекою в Україні та загалом у Східній Європі.