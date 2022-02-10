Прем'єр Естонії Каллас про зброю для України: Від Німеччини досі немає відповіді щодо гаубиць
Німеччина поки не дала офіційної відповіді Естонії на запит ліцензії про постачання артилерії в Україну на тлі загрози нового вторгнення Росії.
Про це сказала прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У нас досі немає офіційної відповіді від Німеччини щодо гаубиць", – сказала вона.
Каллас підкреслила, що кожна країна має право самостійно вирішити, яку допомогу надати Україні. За її словами, Естонія вважає за необхідне допомагати "всіма можливими способами".
Як зазначила прем'єр, Таллінн готовий надати Києву зброю та боєприпаси, щоб "допомогти Україні у співпраці з нашими союзниками захиститися від російської агресії".
У четвер, 10 лютого, Каллас відвідає Берлін для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікується, що основна увага на зустрічі буде приділена ситуації з безпекою в Україні та загалом у Східній Європі.
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1. Всюди писати, що то іржавий антикварний мотлох.
2. Всюди писати, що то гарна і смертоносна зброя.
При якому варіанті дій Німеччина скоріше погодиться надати дозвіл?
В дискусії можна ставити крапку.
Дискуссия действительно завершена
В чем тупик???