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Прем'єр Естонії Каллас про зброю для України: Від Німеччини досі немає відповіді щодо гаубиць

Прем'єр Естонії Каллас про зброю для України: Від Німеччини досі немає відповіді щодо гаубиць

Німеччина поки не дала офіційної відповіді Естонії на запит ліцензії про постачання артилерії в Україну на тлі загрози нового вторгнення Росії.

Про це сказала прем'єр-міністер Естонії Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У нас досі немає офіційної відповіді від Німеччини щодо гаубиць", – сказала вона.

Каллас підкреслила, що кожна країна має право самостійно вирішити, яку допомогу надати Україні. За її словами, Естонія вважає за необхідне допомагати "всіма можливими способами".

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Як зазначила прем'єр, Таллінн готовий надати Києву зброю та боєприпаси, щоб "допомогти Україні у співпраці з нашими союзниками захиститися від російської агресії".

У четвер, 10 лютого, Каллас відвідає Берлін для переговорів із канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Очікується, що основна увага на зустрічі буде приділена ситуації з безпекою в Україні та загалом у Східній Європі.

Автор: 

Німеччина (7535) зброя (7569) Естонія (1658) Каллас Кая (310)


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Топ коментарі
+1
Після Петра Першого Росією увесь час керували німці.
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10.02.2022 12:19 Відповісти
+1
Свинопси сидять в Раші, а Німеччина йде у них на поводу, блокуючи передачу 9 (!) дуже старих габиць. А от ти чомусь їм дупи лижеш.
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10.02.2022 12:42 Відповісти
+1
Нормальные гаубицы. Хоть и старые, но не один барбекю по-бурятски сделать могут.
Преуменьшать помощь наших партнёров, могут только свинопсы. Поэтому не надо этого делать.
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10.02.2022 13:09 Відповісти
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Після Петра Першого Росією увесь час керували німці.
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10.02.2022 12:19 Відповісти
не хочуть давати ржаві гаубиці, тоді нехай дають ракети.
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10.02.2022 12:23 Відповісти
Этих?
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10.02.2022 12:27 Відповісти
На этот ты сидишь, когда бутылки нет рядом, свинопёс
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10.02.2022 12:31 Відповісти
Свинопси сидять в Раші, а Німеччина йде у них на поводу, блокуючи передачу 9 (!) дуже старих габиць. А от ти чомусь їм дупи лижеш.
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10.02.2022 12:42 Відповісти
Нормальные гаубицы. Хоть и старые, но не один барбекю по-бурятски сделать могут.
Преуменьшать помощь наших партнёров, могут только свинопсы. Поэтому не надо этого делать.
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10.02.2022 13:09 Відповісти
Німеччина вперлася рогами, щоб не дати дозвіл. Є два варіанти дій.
1. Всюди писати, що то іржавий антикварний мотлох.
2. Всюди писати, що то гарна і смертоносна зброя.

При якому варіанті дій Німеччина скоріше погодиться надати дозвіл?
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10.02.2022 13:45 Відповісти
Не при каком. Они не читают этот форум. И оружие передают нам наши друзья со стран Балтии.
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10.02.2022 14:15 Відповісти
З Вам все ясно. Ви активно працюєте по другому варіанту дій, який зменшує шанси України одержати цю зброю. В даній ситуації великої різниці між тим чи Ви - ворог України, чи Ви - корисний для росії ідіот, я не бачу.
В дискусії можна ставити крапку.
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10.02.2022 14:28 Відповісти
По поводу полезного идиота, советую подумать, что форум этот читаю много людей со стран Балтии. Когда они видят, что их правительство передает оружие тем, кто называет его хламом, какие выводы они сделают.
Дискуссия действительно завершена
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10.02.2022 14:38 Відповісти
Д-30. Вполне пригодные для стрельбы по московитам.
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10.02.2022 13:26 Відповісти
Якщо це Д-30 то чому сертифікат кінцевого користувача дає Дойчланд? Це ж гаубиці совкового виробництва.
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10.02.2022 13:35 Відповісти
Совок склеил ласты. Благо хоть у т.н. правоприемника - России спросить не требуется. Цирк конечно, но что поделаешь, таковы правила.
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10.02.2022 14:10 Відповісти
Раша - самозванець, а не правонаступник. Просто Захід з цим погодився, бо так легше було контролювати ЯО і одержувати енергоносії.
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10.02.2022 14:30 Відповісти
Вони ще каски шукають !
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10.02.2022 13:13 Відповісти
Так як німці самі є прямими нащадками фашистів і нацистів , то вони не можуть об'єднуватися з решту країнами Європи та США , що об'єднуються задля повалення фашистського режиму в Росії . Невже це так важко зрозуміти .
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10.02.2022 13:15 Відповісти
Кстати гаубицы единственное не партизанское оружие которое мог бы прислать Запад.
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10.02.2022 13:25 Відповісти
Каллас !!! Когда некто Пукин оттуда делал ноги, он же оставил после себя Штирлеца..... с окладом акционера Газпрома.
В чем тупик???
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10.02.2022 13:40 Відповісти
НЕМЦЫ ЗАСУНУЛИ ЯЗЫК В #опу ...
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10.02.2022 13:41 Відповісти
НАМ НУЖНЫ ПАНЦЕР 2000 !!!
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10.02.2022 13:44 Відповісти
Відсутність відповіді це і є відповідь.
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10.02.2022 14:07 Відповісти
 
 