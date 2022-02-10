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Новини Санкції проти Росії
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МЗС Великої Британії відклало план "найжорсткіших санкцій" проти РФ на тлі візиту Трасс до Москви, - The Guardian

МЗС Великої Британії відклало план

МЗС Великої Британії не подало до парламенту країни план "найжорсткіших санкцій" проти Росії.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

План мав бути підписаний до 10 лютого, однак у МЗС Великої Британії заявили про "затримку".

"Наш новий закон про санкції буде підписаний міністром цього тижня і незабаром після цього буде представлений у парламенті", - зазначили в міністерстві.

В МЗС нагадали, що "це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії".

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс прибула із офіційним візитом до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України.

Також читайте: Глава МЗС Великої Британії Трасс прибула до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України

Автор: 

Велика Британія (5687) росія (66502) санкції (12298) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+19
Корректируют планы. Великобритания не та страна, которая будет лобызаться с хрюсским свинарником.
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10.02.2022 12:25 Відповісти
+11
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10.02.2022 12:25 Відповісти
+8
"затримка", ще не відміна.
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10.02.2022 12:20 Відповісти
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"затримка", ще не відміна.
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10.02.2022 12:20 Відповісти
Корректируют планы. Великобритания не та страна, которая будет лобызаться с хрюсским свинарником.
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10.02.2022 12:25 Відповісти
як там на бульбашии? цвиточкамы помахалы добре?
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10.02.2022 12:26 Відповісти
Какие цветочки, там ща для любителей букетиков в ускоренных темпах начали строить тюрьму.
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10.02.2022 12:37 Відповісти
Ну і до чого це питання конкретній людині, яка підтримує Україну?
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10.02.2022 12:46 Відповісти
В основному така ж вата
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11.02.2022 19:39 Відповісти
Так никто не будет ничего резкого делать, на фоне встреч МИД.

Это понятно...
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Найбільша кара для злочинців - це чекати саму цю кару і дрищати . А чи буде ця кара це неважливо
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10.02.2022 12:21 Відповісти
Треба ПРО, але вони дорогі
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10.02.2022 12:22 Відповісти
В першу чергу їбабусі закуплять у китайців смартфони на мільярд з лишком,а зброю нам нато дасть!
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10.02.2022 12:28 Відповісти
отличный вариант!
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10.02.2022 12:39 Відповісти
Да не подначивайте чела, а то его жаба задавит,
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10.02.2022 12:42 Відповісти
Чим "отлічний"?
Тим, що голОкомандувач хрін кладе на безпеку країни і зайнятий аферою з телефонами, вікатами, та підготовкою до порушення Конституції?
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10.02.2022 12:50 Відповісти
о "безпеке" сейчас обязаны беспокоится те, кто "танцует" страну. В бедной стране президент должен беспокоиться социальными программами и экономическим развитием.
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Ой, я вас умоляю. Не смешите только мои мешти... "Главного" танцора рак доiдае. Его скоро сами кацапы линчуют.
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10.02.2022 13:07 Відповісти
разве он один?
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10.02.2022 14:44 Відповісти
Вам ніхто, нічого не винен, тим більше платники податків Англії, Америки, Польщі, балтійських країн, Чехії. По перше.
По друге, країну ніхто не танцює. Країна восьмий рік воює, з кацапами, які на наї напали.
По третьє, конституційний обов'язок презИдента, це армія і безпека країни, за рахунок бюджету, в який українці платять податки, а не витрата цих податків на відосіки, відкати та грабунок країни.
Про економічний розвиток України при ВАЗелінському і говорити немає сенсу.
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10.02.2022 13:39 Відповісти
"не винен" - значить все за свой счет.

Угу...Дошли до того, что генпрокурора лишают должности за кредит.
И что это должно обозначать? Кто мешал с начала войны поставить экономику на "военные рельсы"? Население ограбили - а толку никакого нет: армию не вооружили, население стало бедными.

Начну так: есть факты грабежа страны - почему вы до сих пор не зарегистрировали заявление о пидозре? Или вы только умеете языком молотить?
Страну за пять лет папередники сделали самой бедной в Европе - нынешнему президенту чтобы вывести страну на надлежащий уровень требуется обращать внимание и на экономический сектор. Только после того, как у населения появятся деньги в кармане - будет хорошее финансирование армии. Подумайте головой: сколько времени бедное население сможет содержать высококлассную армию, путем изъятия "крох" с их карманов?

Есть официальная статистика финансового положения страны с 14 по 21 год. Сравнивайте сами, бо не имеет смысла "толочь воду в ступе".
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10.02.2022 14:59 Відповісти
Ви в якій реальності живете? Питання риторичне. Очевидно, що в зебільній.
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10.02.2022 15:09 Відповісти
Вы маете на увазi гатунок, чи вiдмiннiсть вiд iнших?
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10.02.2022 13:10 Відповісти
вибачте, к какому "пункту" вопрос?
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10.02.2022 15:02 Відповісти
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10.02.2022 12:25 Відповісти
100% щоб не травонули там цю жіночку, воно ж хворе(
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10.02.2022 12:33 Відповісти
Все вірно. Поїхала, потрібно зразу попередити московитів, дати їм добу на відведення військ з України, а потім і санкції.
Щоб не воняли потім.
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10.02.2022 12:28 Відповісти
Ключевое слово - "вiдклало".
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10.02.2022 12:30 Відповісти
Вот я и смотрю, шо тебе на голову уже вiдклали, и это не розы
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10.02.2022 12:45 Відповісти
Про "затримку".
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10.02.2022 12:31 Відповісти
Конфисковать всю Недвижимость у рашиков? И бабло из банков?
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10.02.2022 12:36 Відповісти
Truss told MPs the laws would be in place by 10 February, but nothing has been put to parliament, raising suspicions among opposition MPs that government lawyers are struggling to frame the sweeping and unprecedented new laws.

Вот оригинал. Тут написано, что юристы все ещё в процессе формулировки этих беспрецедентных законов. Просто подать в парламент формулировку х*йлу-п*зда, будет не достаточно.
Не понятно, почему цензор подает это, как зраду?
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10.02.2022 12:36 Відповісти
Какая зрада? Ведь такой вариант - это прессинг на муйло.
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10.02.2022 12:40 Відповісти
В первую очередь, задержка не связана с визитом премьера, от слова ВООБЩЕ. Это два отдельных процесса. Именно это можно прочитать в оригинальной статье, на которую ссылается цензор
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Все это правильно, если не учитывать факт аглицкой дипломатии, когда с улыбкой на лице вас послали к едреной бабушки и вы остались довольны.
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10.02.2022 12:47 Відповісти
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10.02.2022 12:37 Відповісти
Трасс красава на прессконференции,,,ни шага назад.А Лавруша брехал одно и тоже не краснея
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10.02.2022 13:06 Відповісти
Жесточайшие санкции против Абрамовича и других воров которых они прячут в Лондоне?
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10.02.2022 13:19 Відповісти
 
 