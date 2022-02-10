МЗС Великої Британії відклало план "найжорсткіших санкцій" проти РФ на тлі візиту Трасс до Москви, - The Guardian

МЗС Великої Британії не подало до парламенту країни план "найжорсткіших санкцій" проти Росії.

Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

План мав бути підписаний до 10 лютого, однак у МЗС Великої Британії заявили про "затримку".

"Наш новий закон про санкції буде підписаний міністром цього тижня і незабаром після цього буде представлений у парламенті", - зазначили в міністерстві.

В МЗС нагадали, що "це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії".

Нагадаємо, глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс прибула із офіційним візитом до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України.

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