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МЗС Великої Британії відклало план "найжорсткіших санкцій" проти РФ на тлі візиту Трасс до Москви, - The Guardian
МЗС Великої Британії не подало до парламенту країни план "найжорсткіших санкцій" проти Росії.
Про це пише видання The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
План мав бути підписаний до 10 лютого, однак у МЗС Великої Британії заявили про "затримку".
"Наш новий закон про санкції буде підписаний міністром цього тижня і незабаром після цього буде представлений у парламенті", - зазначили в міністерстві.
В МЗС нагадали, що "це буде найжорсткіший режим санкцій Великої Британії проти Росії".
Нагадаємо, глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс прибула із офіційним візитом до Москви для перемовин щодо ситуації довкола України.
Топ коментарі
+19 Подгорелый ватник
показати весь коментар10.02.2022 12:25 Відповісти Посилання
+11 частный сектор
показати весь коментар10.02.2022 12:25 Відповісти Посилання
+8 Rusin
показати весь коментар10.02.2022 12:20 Відповісти Посилання
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Это понятно...
Тим, що голОкомандувач хрін кладе на безпеку країни і зайнятий аферою з телефонами, вікатами, та підготовкою до порушення Конституції?
По друге, країну ніхто не танцює. Країна восьмий рік воює, з кацапами, які на наї напали.
По третьє, конституційний обов'язок презИдента, це армія і безпека країни, за рахунок бюджету, в який українці платять податки, а не витрата цих податків на відосіки, відкати та грабунок країни.
Про економічний розвиток України при ВАЗелінському і говорити немає сенсу.
Угу...Дошли до того, что генпрокурора лишают должности за кредит.
И что это должно обозначать? Кто мешал с начала войны поставить экономику на "военные рельсы"? Население ограбили - а толку никакого нет: армию не вооружили, население стало бедными.
Начну так: есть факты грабежа страны - почему вы до сих пор не зарегистрировали заявление о пидозре? Или вы только умеете языком молотить?
Страну за пять лет папередники сделали самой бедной в Европе - нынешнему президенту чтобы вывести страну на надлежащий уровень требуется обращать внимание и на экономический сектор. Только после того, как у населения появятся деньги в кармане - будет хорошее финансирование армии. Подумайте головой: сколько времени бедное население сможет содержать высококлассную армию, путем изъятия "крох" с их карманов?
Есть официальная статистика финансового положения страны с 14 по 21 год. Сравнивайте сами, бо не имеет смысла "толочь воду в ступе".
Щоб не воняли потім.
Вот оригинал. Тут написано, что юристы все ещё в процессе формулировки этих беспрецедентных законов. Просто подать в парламент формулировку х*йлу-п*зда, будет не достаточно.
Не понятно, почему цензор подает это, как зраду?