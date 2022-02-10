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За рік загинуло понад 550 тис. тварин: Швейцарія може стати першою країною, яка заборонить тестування ліків на тваринах

За рік загинуло понад 550 тис. тварин: Швейцарія може стати першою країною, яка заборонить тестування ліків на тваринах

У неділю Швейцарія голосуватиме на референдумі, чи стати першою країною, яка повністю заборонить тестування медичних препаратів на тваринах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Reuters.

За даними урядової статистики, у 2020 році в Швейцарії під час лабораторних досліджень загинуло понад 550 000 тварин. Ця цифра включає 400 000 мишей і щурів, майже 4 600 собак, 1 500 кішок і 1 600 коней. Під час і після експериментів також вбивали приматів, корів, свиней, риб і птахів.

"Жорстоко і непотрібно проводити експерименти на тваринах, і я впевнений, що ми зможемо розробити ліки без цього", — сказав Ренато Верндлі, лікар із північного сходу Швейцарії, який започаткував ініціативу в рамках швейцарської системи прямої демократії.

Результати референдуму будуть обов’язковими для виконання.

Проте, не очікується, що заборона вплине на допомогу фармацевтичному сектору, який попереджає, що цей крок зупинить розробку нових ліків і змусить компанії та дослідників переїхати за кордон.

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"Ми не повинні використовувати тварин для власних егоїстичних цілей", – сказав Верндлі, додавши такі методи дослідження, як біочіпи, комп’ютерне моделювання або мікродозування щодо людей були більш ефективними, ніж випробування на тваринах.

Фармацевтична лоббі-група Interpharma каже, що цей сектор, до якого входять такі компанії, як Roche і Novartis (NOVN.S), приносить 9% в економіку Швейцарії, включаючи непрямі ефекти, і генерує майже половину швейцарського експорту.

Interpharma очолила опозицію в галузі, заявивши, що пропозиції будуть руйнівними, якщо вони будуть прийняті.

"Дослідження ліків, клінічні дослідження в лікарнях і фундаментальні дослідження в університетах... більше не будуть можливими", – сказав генеральний директор Interpharma Рене Бухольцер.

Представники галузі заявили, що заборона на випробування на тваринах може призвести до припинення випуску нових ліків.

тварини (471) Швейцарія (875) експеримент (35)


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Топ коментарі
+4
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10.02.2022 12:54 Відповісти
+3
на зeлeномозглих з нeдоразвитих крaiн
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10.02.2022 12:58 Відповісти
+2
И на ком будут тестировать? На гражданах Швейцарии?
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10.02.2022 12:36 Відповісти
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И на ком будут тестировать? На гражданах Швейцарии?
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10.02.2022 12:36 Відповісти
на зeлeномозглих з нeдоразвитих крaiн
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10.02.2022 12:58 Відповісти
И правильно...незачем над животными издеваться..
Сейчас надо просто обьявить какую нить пандемию...и желающих опробовать на себе экспериментальную вакцину или лекарство будет пруд-пруди...а если штуку гривен дать...то ваще...
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10.02.2022 12:39 Відповісти
Свободу мишам і щурам! Вони теж люди!
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10.02.2022 12:42 Відповісти
Гуманнее это делать сразу на людях.
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10.02.2022 12:42 Відповісти
да уж..... как не жалко крысок всяких и других животных.... но у человечества нет другого пути как испытывать лекарства на них..... ну нет такого метода....( поэтому зоозащитники идите тогда вы все в клетку на испытания лекартств в пользу спасения человечества да и ваших родных вместе с вами же.... такие странные...((
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10.02.2022 12:45 Відповісти
Не бреши, есть такой метод - испытывать лекарства на убийцах и террористах.
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10.02.2022 18:04 Відповісти
гыгы ты насмешил, и где такое есть ссылочку ...? не фантазируй, где терористов набраться посадить их в клетки и насильно заражать раком и другими болезнями? а потом следующюю партию терористов .это уже нужен констрационный лагерь.... такое не может быть ты фантазёр ещё тот... 😂
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10.02.2022 18:16 Відповісти
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Навіщо знущатися з невинних тваринок, якщо господь створив для цих цілей людину?

Події "ковідної епохи" дуже яскраво це засвідчують
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10.02.2022 13:02 Відповісти
Точно. Тестувати на кацапах.
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10.02.2022 13:17 Відповісти
Зараз по цілому світу іде масове тестування на людях і "логічно"-припинити опробацію на звірях-бо можуть захворіти, або і загинути.
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10.02.2022 14:43 Відповісти
Цікаво, на кому вони тоді збираються тестувати ліки? Відразу на людях? Безглуздя ліберального світу. Людське життя має меншу цінність, ніж життя тварин.
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10.02.2022 20:23 Відповісти
Такие ипанутые неадекваты - просто на голову не налазит! Враги науки, мракобесы, берут верх... Это кошмарно!
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10.02.2022 20:58 Відповісти
 
 