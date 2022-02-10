За рік загинуло понад 550 тис. тварин: Швейцарія може стати першою країною, яка заборонить тестування ліків на тваринах

У неділю Швейцарія голосуватиме на референдумі, чи стати першою країною, яка повністю заборонить тестування медичних препаратів на тваринах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє Reuters.

За даними урядової статистики, у 2020 році в Швейцарії під час лабораторних досліджень загинуло понад 550 000 тварин. Ця цифра включає 400 000 мишей і щурів, майже 4 600 собак, 1 500 кішок і 1 600 коней. Під час і після експериментів також вбивали приматів, корів, свиней, риб і птахів.

"Жорстоко і непотрібно проводити експерименти на тваринах, і я впевнений, що ми зможемо розробити ліки без цього", — сказав Ренато Верндлі, лікар із північного сходу Швейцарії, який започаткував ініціативу в рамках швейцарської системи прямої демократії.

Результати референдуму будуть обов’язковими для виконання.

Проте, не очікується, що заборона вплине на допомогу фармацевтичному сектору, який попереджає, що цей крок зупинить розробку нових ліків і змусить компанії та дослідників переїхати за кордон.

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"Ми не повинні використовувати тварин для власних егоїстичних цілей", – сказав Верндлі, додавши такі методи дослідження, як біочіпи, комп’ютерне моделювання або мікродозування щодо людей були більш ефективними, ніж випробування на тваринах.

Фармацевтична лоббі-група Interpharma каже, що цей сектор, до якого входять такі компанії, як Roche і Novartis (NOVN.S), приносить 9% в економіку Швейцарії, включаючи непрямі ефекти, і генерує майже половину швейцарського експорту.

Interpharma очолила опозицію в галузі, заявивши, що пропозиції будуть руйнівними, якщо вони будуть прийняті.

"Дослідження ліків, клінічні дослідження в лікарнях і фундаментальні дослідження в університетах... більше не будуть можливими", – сказав генеральний директор Interpharma Рене Бухольцер.

Представники галузі заявили, що заборона на випробування на тваринах може призвести до припинення випуску нових ліків.