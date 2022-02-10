Висловлюємо рішучий протест через рішення РФ заблокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів. Це спричинить складні наслідки для портів України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації заблокувати частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими.

"Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права. Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві України.

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