Висловлюємо рішучий протест через рішення РФ заблокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів. Це спричинить складні наслідки для портів України, - МЗС
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації заблокувати частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими.
"Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права. Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві України.
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"Дау здравствует суд Линча, самый гуманный и быстрый суд в мире!"
Не гарантирую, что точно дословно, но смысл постарался сохранить...
Зібрали всю свою волю в кулак і висловили рішучий протест.
Знай наших!
А вот подсрачника дать, ну тут кто как.
Впрочем - Рашка пыталась точно также заблокировать море "для учений" возле Ирландии - ее рыболовы Ирландские послали натрибу и всей массой пошли в "закрытые" Рашкой районы.
(или сразу после закрытия олимпиады - после 20-го...)
Плюс усиленная кацапо-мобилизация (кста - на 3 года берут и плюс с зарплатой, раньше только на 2-3 мес. призывали ), и про стягивание войск и чеченских батов в Донбасс, десантных кораблей в Черное море я промолчу - все уже знают об этом ...
Ну шо !? Войны не будет этА простА пугалки !? Да !? Только примите во внимание еще то что в поле в палатках кацапо-вояки сидеть долго не смогут - начнут бухать, дуреть и бунтовать....
Нам потрібно просити в амерів їхні комплекси з дальнім радіусом дії...
Тому що свої сикали розробляти через їб...чий договір який всі держави порушили а ми дальше дотримуємся і як послідні диб... ли з 2014 так і не спромоглись політично рішитись на програму ракет дальної дії хоча б 2000 радіусом.... тоді б Ху...ло точно вже не був таким наглим... якби ми могли дістати в глуб території РФ...