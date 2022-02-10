УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11408 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 241 30

Висловлюємо рішучий протест через рішення РФ заблокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів. Це спричинить складні наслідки для портів України, - МЗС

Висловлюємо рішучий протест через рішення РФ заблокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів. Це спричинить складні наслідки для портів України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації заблокувати частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України. 

"Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими.

"Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права. Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони отримали належну оцінку та відповідь", - резюмували у зовнішньополітичному відомстві України. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збирається перекрити райони Чорного та Азовського морів ніби для навчань. Це схоже на блокаду, - Клименко. КАРТА

Автор: 

Азовське море (1619) МЗС (4205) росія (66502) військові навчання (2785) Чорне море (1679)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
Надо не протест, а в суды идти, есть морское право в конце концов
показати весь коментар
10.02.2022 12:38 Відповісти
+25
Повторю. Были бы на дежурстве сейчас "Нептуны" - чхали бы на все выбрики Раши. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике. Мы бы уже имели 6-8 дивизионов, что полностью решало проблему.
показати весь коментар
10.02.2022 12:50 Відповісти
+14
значит мало санкций "полезных" для ********
показати весь коментар
10.02.2022 13:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надо не протест, а в суды идти, есть морское право в конце концов
показати весь коментар
10.02.2022 12:38 Відповісти
А черное Черное море. Не спит.
показати весь коментар
10.02.2022 13:07 Відповісти
суд по МН17 напомнить сколько идет??
показати весь коментар
10.02.2022 21:45 Відповісти
треба щоб як найбільші кораблі на повному ходу йшли в пункти призначення згідно морському праву, заздалегідь отримавши дозвіл від України.
тільки тоді ми можемо побачити реальу картину з намірами рф
показати весь коментар
10.02.2022 12:44 Відповісти
Повторю. Были бы на дежурстве сейчас "Нептуны" - чхали бы на все выбрики Раши. За заморозку ракетной программы Украины на 2.5 года Зелю нужно судить по 111. статье. Или подвесить за крашенки на Крещатике. Мы бы уже имели 6-8 дивизионов, что полностью решало проблему.
показати весь коментар
10.02.2022 12:50 Відповісти
Навеяло...
"Дау здравствует суд Линча, самый гуманный и быстрый суд в мире!"

Не гарантирую, что точно дословно, но смысл постарался сохранить...
показати весь коментар
10.02.2022 12:58 Відповісти
дело не в Нептунах... дело в яйцах....
показати весь коментар
10.02.2022 13:01 Відповісти
"Нептуны" хорошо, но в данном случае это не имеет значения
показати весь коментар
10.02.2022 13:19 Відповісти
Пару нептнутов бы в борт куда лучше протестов, но из-за зеленого всё слито
показати весь коментар
10.02.2022 12:51 Відповісти
Молодці!
Зібрали всю свою волю в кулак і висловили рішучий протест.
Знай наших!
показати весь коментар
10.02.2022 12:54 Відповісти
о чем думали, когда Крым захватывали, мост строили, подписывали с цапами про внутреннее море???
показати весь коментар
10.02.2022 13:00 Відповісти
Интересно. Существуют же международные правила и законы по поводу морских учений и закрытия для этой цели участка моря. Но не могут же они мешать судоходству. Проводите это в своих территориальных водах или по крайней мере в международных водах вне линий прохода судов других стран. Хотя о чем это я.. Где Раша и где международные законы... А почему бы Турции на пример или Дании не объявить учения и не закрыть проливы Черного моря и Балтийского ну к примеру.
показати весь коментар
10.02.2022 13:03 Відповісти
Если кто то в магазине сядет срать на пол, вы же не будете его поддерживать тем же?
А вот подсрачника дать, ну тут кто как.
показати весь коментар
10.02.2022 13:15 Відповісти
Потому, что Дания и Турция не террористы.
Впрочем - Рашка пыталась точно также заблокировать море "для учений" возле Ирландии - ее рыболовы Ирландские послали натрибу и всей массой пошли в "закрытые" Рашкой районы.
показати весь коментар
10.02.2022 13:27 Відповісти
Хорошо что протест решительный, иначе не прошло бы.
показати весь коментар
10.02.2022 13:05 Відповісти
Самое в точку. не пойдет.
показати весь коментар
10.02.2022 13:08 Відповісти
значит мало санкций "полезных" для ********
показати весь коментар
10.02.2022 13:10 Відповісти
Воруют на "миллиарды", догадка. А тут капля в море. https://www.youtube.com/watch?v=WlgzamrHD18
показати весь коментар
10.02.2022 13:10 Відповісти
аж странно что мид Украины отреагировал.Обычно молчит как рыба об лед. думал что речь идет о миде Польши или стран Балтии. прочел еще раз статью не , все верно Мид Украины
показати весь коментар
10.02.2022 13:15 Відповісти
А чё сложна встречна абъявить учения па всему Чернаму марю.
показати весь коментар
10.02.2022 13:15 Відповісти
Решительный протест сильнее обеспопоенности? Подскажите
показати весь коментар
10.02.2022 13:22 Відповісти
Неправильно!! Причем в корне. Протест протестом, но....те же зоны и..или...рядом лежащие следует объявить зонами НАШИХ артиллерийских стрельб в те же сроки!!! Эту заявку уже надо сделать! Причем в Азове зона должна быть как можно ближе к Ростову.
показати весь коментар
10.02.2022 13:37 Відповісти
Ну вот и окно возможностей для кацапов - с 12 по 18 февраля..
(или сразу после закрытия олимпиады - после 20-го...)
Плюс усиленная кацапо-мобилизация (кста - на 3 года берут и плюс с зарплатой, раньше только на 2-3 мес. призывали ), и про стягивание войск и чеченских батов в Донбасс, десантных кораблей в Черное море я промолчу - все уже знают об этом ...
Ну шо !? Войны не будет этА простА пугалки !? Да !? Только примите во внимание еще то что в поле в палатках кацапо-вояки сидеть долго не смогут - начнут бухать, дуреть и бунтовать....
показати весь коментар
10.02.2022 13:38 Відповісти
Зе-идиоти полтора года не строили Нептун и тут вдруг "НЕОЖИДАННОСТЬ" !!!
показати весь коментар
10.02.2022 13:40 Відповісти
нифига се, перекрыли до Од, и это при том что Ник. обл как бы в зоне Укр! как бы можно представить гипотетические(практические) удары по ВМФ противника!
показати весь коментар
10.02.2022 13:41 Відповісти
БЛОКУЮТ - ВЗРЫВАЙТЕ !!!
показати весь коментар
10.02.2022 13:48 Відповісти
Завалите Керченский мост пуском ракеты со стороны Средиземного моря, пусть ватники выражают протест
показати весь коментар
10.02.2022 14:11 Відповісти
такие же кукареканья были когда мокшане построили керченский мост...никто санкции ни за что не введет. Почему допустили чтобы это стало возможным? Почему не вышли наши корабли для обеспечения свободы прохода гражданских суден??если бы мокшане напиали бы - был бы факт агрессии...Почему не договорились с кораблями НАТО чтобы они там первые на рейд стали???а счас мокшане там станут и будут уже сами кричать "на нас напали" если мы попытаемся оттуда их сдвинуть.
показати весь коментар
10.02.2022 14:46 Відповісти
Хто пише про нептуни ви далекі від армії без обід, Нептун немає такої дальності ураження як ****... крилаті ракети.... плюс принцип наведення.... Просто перероблений радянський комплекс, застаріла х...ня

Нам потрібно просити в амерів їхні комплекси з дальнім радіусом дії...

Тому що свої сикали розробляти через їб...чий договір який всі держави порушили а ми дальше дотримуємся і як послідні диб... ли з 2014 так і не спромоглись політично рішитись на програму ракет дальної дії хоча б 2000 радіусом.... тоді б Ху...ло точно вже не був таким наглим... якби ми могли дістати в глуб території РФ...
показати весь коментар
10.02.2022 14:49 Відповісти
Зате наклепали плавучих нікому непотрібних мішеней, які навіть в десантний корабель на близкій відстані не зможуть попасти в шторм більше 3 балів, тому що комплекси наведень не розраховані на це.... Хоча мало сумніваюсь що вони доживуть до зустрічі з десантними кораблями, при попередній вогневій підготовці
показати весь коментар
10.02.2022 14:52 Відповісти
 
 