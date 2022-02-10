"Якщо божевільні нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевнив, що жодної гарячої війни не буде, якщо не буде "провокацій".

Про це він заявив сьогодні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Все на слуху. Військові, військові, військові... Може, кажуть, десь переборщили з цими термінами військовими. Ну а що нам, мовчати? Щоб потім, якщо раптом щось трапиться, народ нам скаже: а де ж ви були, чому нам не говорили? Тому я навіть, аналізуючи свої кроки та вчинки, часто думаю: може, ми зайве людям про це говоримо? А як не говорити, якщо навколо така ситуація складається? Я просто переконаний, що жодної гарячої війни не буде. Аж надто ми звикли до комфорту, - заявив Лукашенко. - А із зони комфорту вилізти і почати воювати... Я думаю, Павло (Павло Муравейко, якого призначено першим заступником державного секретаря Радбезу Білорусі. - Ред.), ти не гірше за мене знаєш, що таке воювати. В окопах, мабуть, посидів, постріляв, поповзав на тактичних заняттях і так далі".

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"Тому я не думаю (що буде гаряча війна. - Ред.). Якщо божевільні якісь там нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо, ми не підійшли до цієї війни", - сказав Лукашенко.

Разом з тим він переконаний, що людям про ситуацію, що складається, говорити треба: "Щоб вони розуміли, що в будь-який момент ..."

"Вони ж нас мацають: то вертоліт залетить, то літак, то безпілотник. Я вже не говорю про те, що там люди переходять через кордон і так далі. Тому не лише війна йде у засобах масової інформації та економічна війна проти нас розв'язана. Це гібридна війна", - заявив Лукашенко.

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