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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Якщо божевільні нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо", - Лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевнив, що жодної гарячої війни не буде, якщо не буде "провокацій".

Про це він заявив сьогодні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Все на слуху. Військові, військові, військові... Може, кажуть, десь переборщили з цими термінами військовими. Ну а що нам, мовчати? Щоб потім, якщо раптом щось трапиться, народ нам скаже: а де ж ви були, чому нам не говорили? Тому я навіть, аналізуючи свої кроки та вчинки, часто думаю: може, ми зайве людям про це говоримо? А як не говорити, якщо навколо така ситуація складається? Я просто переконаний, що жодної гарячої війни не буде. Аж надто ми звикли до комфорту, - заявив Лукашенко. - А із зони комфорту вилізти і почати воювати... Я думаю, Павло (Павло Муравейко, якого призначено першим заступником державного секретаря Радбезу Білорусі. - Ред.), ти не гірше за мене знаєш, що таке воювати. В окопах, мабуть, посидів, постріляв, поповзав на тактичних заняттях і так далі".

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"Тому я не думаю (що буде гаряча війна. - Ред.). Якщо божевільні якісь там нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо, ми не підійшли до цієї війни", - сказав Лукашенко.

Разом з тим він переконаний, що людям про ситуацію, що складається, говорити треба: "Щоб вони розуміли, що в будь-який момент ..."

"Вони ж нас мацають: то вертоліт залетить, то літак, то безпілотник. Я вже не говорю про те, що там люди переходять через кордон і так далі. Тому не лише війна йде у засобах масової інформації та економічна війна проти нас розв'язана. Це гібридна війна", - заявив Лукашенко.

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Автор: 

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) провокація (786)


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Топ коментарі
+43
Смешно когда фашист называет других нациками. Так ты же и есть самый главный нацик и фашист вместе со своим хозяином Х***лом. Вы даже свой народ и детей убиваете а о остальных народах вообще говорить не приходится.
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10.02.2022 12:44 Відповісти
+42
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10.02.2022 12:41 Відповісти
+38
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10.02.2022 12:45 Відповісти
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10.02.2022 12:37 Відповісти
А кляті нацики осмілилися маневри проводити на своїй території одночасно з Божественними Пуйлом і Лукою. Нема щоб грузити ті кляті Джавеліни для передачі мухосранцям.
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10.02.2022 12:42 Відповісти
Вояка - гола срака! 😁Воно без кацапської допомоги не могло собі дати раду з мирними живими підставками для білих надувних кульок. 😁 Бігало дурне у броніку з автоматом і обмоченими штанами.
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10.02.2022 13:18 Відповісти
Кому ваш колхоз потрібний?
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10.02.2022 12:40 Відповісти
"Ждут провокации финской военщины"...
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10.02.2022 15:18 Відповісти
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10.02.2022 12:41 Відповісти
На шо намек, а-ля Муссолини будет повешен?
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10.02.2022 12:55 Відповісти
А пыня - "самозастрелим".
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10.02.2022 12:55 Відповісти
Він просто дібіл, типу ми не розуміємо його спроби виправдати своє захоплення влади.
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10.02.2022 12:41 Відповісти
там фашизм, соціалізмом там не пахне
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10.02.2022 12:44 Відповісти
де він соціалізм в Україні побачив? ідіот
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10.02.2022 12:43 Відповісти
а ти спробуй тарган проклятий
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10.02.2022 12:43 Відповісти
Смешно когда фашист называет других нациками. Так ты же и есть самый главный нацик и фашист вместе со своим хозяином Х***лом. Вы даже свой народ и детей убиваете а о остальных народах вообще говорить не приходится.
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Це зєля "нацик" чи може бєня?
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Якщо і буде провокація на території України - то чого ще вам сюди лізти ?
Я не розумію ?
Ми НАТО запросимо. А ви сидіть у своєму запорєб'ї.
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10.02.2022 12:44 Відповісти
Ну гнида усатая, подстилка Путинская, уже достал. Ты посмотри как у него крылышки то расправились. Прямо бравый Жуков.
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10.02.2022 12:45 Відповісти
Стережись головного нацика. Він же не керований як нюхне.
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10.02.2022 12:45 Відповісти
"Як нюхне" - будет всех бонбить!
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10.02.2022 15:15 Відповісти
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10.02.2022 12:45 Відповісти
Я не понял, санитары, почему не проследили, чтоб пациент принял таблетки??!!!!
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10.02.2022 12:46 Відповісти
коли вже неуки вивчать, що фашизм і націонал-соціалізм - мають фундаментальні відмінності.
Фашизм - народ для держави.
Націонал-соціалізм - держава для народа.
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10.02.2022 12:46 Відповісти
Я ще не забув, коли Крим лякали "нациками" ві "правосєками". Всі, як хворі, шарахалися при їх спогадах. Але це хворе уявлення було тільки у російськьких пропагандонах - в Крим прийшли буряти і чеченці, правосеків так і ніхто не побачив. А сьогодні картопляний зрадник білорусів, придумав знову "нациків". Відкрий історію і подивися, в останні століття нападають тільки московити і тільки вони не гидують обстріляти своїх, щоб вбити декілька тисяч, щоб досягти мети і когось звинувачувати в нападі.
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10.02.2022 12:46 Відповісти
Не пхайте носа у справи сусідніх країн і буде вам щастя
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10.02.2022 12:47 Відповісти
Божевільний нацик це бульбафюрер.
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10.02.2022 12:47 Відповісти
Одні дебіли навкруги, що зі Сходу, що з Півночі
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10.02.2022 12:47 Відповісти
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10.02.2022 12:48 Відповісти
Когда дураки поумнеют, к власти придут новые дураки...
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10.02.2022 12:48 Відповісти
Майн бульбен фюрер!
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10.02.2022 12:48 Відповісти
Якщо ви хочете воювати, то ви руками свого фсб влаштуєте любі провокації.... Україна має двох божевільних сусідів , яким віри не має і для яких організувати "Солсберецькі Шпілі" в любій країні елементарно ...
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10.02.2022 12:49 Відповісти
другими словами, як що будете робить як ми вам скажемо
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10.02.2022 12:51 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27971310.html Лежит Вовочка в гробу

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро.

Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и НАТО"- представитель МИД РФ Мария Захарова.

Начинали в Москве традиционно с размахом - красные линии, вывод элементов ПРО из Румынии и откат Альянса на границы 1997 года.

Рисовали толстым маркером по мелкому глобусу сферы влияния.

А теперь "ну хоть заберите вооружение из Украины".

Сосед, понимаешь, собака, вооружается - не хочет на подвал в "Изоляцию" и жить за 100 долларов в месяц в Сомали. Заберите у него ствол, а мы бумажку подмахнем на обратной стороне Будапештского меморандума.

Что такое - не дает коварное НАТО соседа тюкнуть в спину? Вот обидно россиянам и Маше в их лице.

И что характерно - все вот эти взводы Мк-19, 40 пулеметов на батальон, "Стингеры" по 50 штук на бригаду, ПТРК тысячами лежат со времен победы в Холодной войне.

Только США треть своих дивизий сократили, британцы тоже немало.

Захочет Запад - вы рыгать будете этими "Джавелинами", "ТОУ" и "Энлоу". За копейки для их бюджетов. Вот так вот они и выглядят сферы влияния. Да вы видно забыли когда пюре "Анкл Бенс" и "ножки Буша" по гуманитарке из США получали. Но как говорит ваш лидор - нравится не нравится, терпи моя красавица.

https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3142164569329242/ Кирилл Данильченко
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10.02.2022 12:51 Відповісти
1 сентября 1939 года, произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.

Провокация была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым - начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом - по указанию Адольфа Гитлера.

Операцию под условным названием «Консервы» Гейдрих разработал ещё в 1938 году, во время Судетского кризиса. Но тогда она не нашла применения, так как Великобритания и Франция пошли на уступки, подписав Мюнхенское соглашение.

Вопрос о вооружённом вторжении в Польшу Гитлером был уже решён. Но у руководства гитлеровской Германии возникла проблема в правдоподобном поводе начала нападения на Польшу. И снова возникла идея инсценировать нападение.

Согласно плану Гейдриха сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Глейвице (теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); на участке границы между Глейвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт.

Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами»; отсюда и название операции.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/s-kodovogo-signala-babushka-umerla-nachalas-vtoraya-mirovaya-voyna.html
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10.02.2022 12:52 Відповісти
Луку совсем понесло...
А ведь еще недавно ЗЕ, Ермак и СН буквально осанны Луке пели.

По сути ЗЕ все пути отхода отрезали:
- ***** собирается спящую красавицу оттрахать,
- Лука грозится войной,
- китайские коммуняки все это поддерживают,
- коллективный Запад все знает про вагнеровцев и про отмывание бабок Коломоя в оффшорах.

Остался только Оман.
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10.02.2022 12:54 Відповісти
У мене єдине питання до української влади!

ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Паатаму-чта бубочка не захотел расторгать СНГовский договор о взаимопомощи, на манер ОДКБ.
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10.02.2022 12:59 Відповісти
заговорённый путиным.... НЕ УВАЖАЕМЫЙ ЛУКАШЕНКО! да если бы не россия за вашими спинами . то украинская армия на сегодня какая она есть разорвала бы вашу армию (которая ещё не всиралась в чужих руках ни разу -не воевала ещё) действительно за несколько дней .сами бы разбежались вояки..... молчал бы уже вояка...
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10.02.2022 12:54 Відповісти
Сумашедшие нацики хотят напасть ночью на огород беларусов и выкопать бульбу... зимой)))
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10.02.2022 12:56 Відповісти
Треба перестати у бульбаша електрику і паливо купляти, він ще не так заспіває!
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10.02.2022 13:00 Відповісти
Наши нацики - наши проблемы, если уж на то пошло.
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Проект пыни "Тихановская" уже свернули, бо не отсвечивет?
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10.02.2022 13:01 Відповісти
старий клоун на розiгрiвi публiки!
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10.02.2022 13:02 Відповісти
Тоесть война допускается ? Провокация не провокация нацики не нацики это все лирика. И кто такие нацики для меня не понятно это те хто ходит с факелами , пусть себе ходят за их голосуют 2% или те кто хочет жить в своей стране без коррупции и тоталитаризма так таких 99% украинцев. Уже давно пора подавать иск на выгодополучателей так званых гарантов вклбчая Китай, Германию и Францию и других , специально говорю не по Будапештскому меморандума , а от вывода Украиной третьего ядерного потенциала в мире и это факт за агрессию РФ со своими войсками , особенно на тех кто отрицает агрессию Минскими соглашениями. Это давно можно было сделать но Порошенко и Зеленский - один организовал Минск другой хочет его воплотить с 35 тыс.вооруженными бандюками и депутатами от ОРДЛО ,хотят и рыбку съесть и на стул сесть , и Украину грабить скупая недвижимость и прочее на Западе у гарантов и с Путиным договориться по тихому.
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10.02.2022 13:06 Відповісти
Интересно, есть в мире люди, которые верят в бред этих самопроголошеных фюрерков.
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10.02.2022 13:10 Відповісти
А что украинская пресса все новости из всех психбольниц печатает?
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10.02.2022 13:14 Відповісти
палковник русской армии разбушевался)))
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10.02.2022 13:15 Відповісти
Я б не цитував Лукашенка . Білоруський папуга говорить те , що йому каже говорити фашистський режим в Росії . Скажуть назвати себе гандoном , папуга без вагань назве себе гандoном 🤣🤣🤣
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10.02.2022 13:22 Відповісти
Молодец бацька!
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10.02.2022 13:25 Відповісти
Ты шо конченый?
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10.02.2022 13:28 Відповісти
Переписывание истории, ложь и агрессия исходят именно от запада.
России обещали что НАТО не будет расширяться на восток, а глупая и наивная Россия поверила и теперь расплачивается за это.
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10.02.2022 13:33 Відповісти
Никто России ничего не обещал. Россия ****** помойка и страна холопов.
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10.02.2022 18:43 Відповісти
То кацап! Не звертайте на нього увагу, одразу в СПАМ.
Жодний Українець не назове, диктатора самозванця - "батьком".
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10.02.2022 13:50 Відповісти
Замена Жирику уже есть.
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10.02.2022 13:27 Відповісти
смешно слушать говнокомандующего никогда не воевавшей армии.
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10.02.2022 13:29 Відповісти
Так він питав свого генерала, який воював на навчаннях в окопі!
Я думаю, шо лука зі своїми хєнєралами, як зустрів би пацанів з Правого Сектора чи Айдару, то обдристались би повній!
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10.02.2022 13:32 Відповісти
Білорусь, нажаль, уже фашизувалась до рівня Ерефии... Таракан з шкіри вілазит чтоб стать приемником пуйла...
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10.02.2022 13:38 Відповісти
це взагалі сюр - ті хто про ти нас веде війну, звинувачують в тому що МИ ведемо проти них війну.
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10.02.2022 13:39 Відповісти
это Гораздо тяжелее учений, какое отношение киевские нацики имеют к началу войны? это наше внутренее дело
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10.02.2022 13:43 Відповісти
казки про "нациків", які їдуть на поїздах захоплювати кримський флот ми чули ще в 2014-ому році! Тільки ось правда "нациків" тоді не було, а москалі крим все-таки вкрали....
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10.02.2022 13:52 Відповісти
Жінка Корчинського минулого року в інтерв'ю Муждабаєву жалілася, що вони таки хотіли це зробити разом з "Братством" та іншими нациками, але тодішня влада (Турчинов) їм не видала зброю, тому і Крим був зданий...через його незгоду..
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10.02.2022 14:05 Відповісти
Содержанку кабаева мацають.....
Бульбофюрер так ты подивись уважніше, хто маца, то вже мабуть дыркин на твоє лоно спокусився
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10.02.2022 13:54 Відповісти
А кого саме з нас він має на увазі?
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10.02.2022 13:58 Відповісти
своїх агентів в України, які зараз представляють білоруських "біженців" з "Білоруського дому", до якого має відношення "Малюта".
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10.02.2022 14:02 Відповісти
Згадав про очільника нацистської сєкти "Традиція і порядок" "Малюту", "Боцмана" (Короткіх), агента КГБ Білорусії..який досі в Україні має всі привілеї та має вплив на Моню Стирського.
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10.02.2022 14:00 Відповісти
Мы живем в свободной стране:
Филатов ответил на гневные эскапады Беларуси и РФ по поводу флага

Напомним, ранее мы писали, что на «Аллее многонационального народа» возле мэрии Днепра государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, который сейчас использует белорусская оппозиция.





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10.02.2022 14:02 Відповісти
Ситуация, как перед оккупациет Крыма. Туда тоже ехали нацики, но так и не доехали, где сошли с поездов, никто не видел.
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10.02.2022 14:03 Відповісти
Ему только и осталось что подгавкивать.Он до сих пор не понимает в какую жопу проталкивает Беларусь.
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10.02.2022 14:09 Відповісти
Уровень образования колхозного имбецила не тянет даже на три класса , для умственно отсталых. Для начала хотя бы поинтересовался ( кстати как и политики Раши) что означает слово ,, нацист,, и конечно ,, фашизм,, Все кому не лень ,, лепят ,, - фашист, нацист , для начала узнайте значение этих понятий. В мире много фашистских режимов , но с ними на равных общаются ,, мировые демократии,,- 2мировая ничему не научила , деньги решают все , пока не наступит последняя - третья мировая. С фашистами нельзя вести переговоры , их нельзя считать субъектами - с ними нужно бороться любыми средствами. Не трудно догадаться какие страны фашистские.
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10.02.2022 14:21 Відповісти
Лука, канеш, ******** еще тот. Говорит все четко по методичке, даже с плюсом. Но вот по факту все как-то наоборот - бензинчик и дизелек продаем, эл.энергию продаем, продуктики какие-никакие продаем и т.д. Не удивлюсь, если и з/ч к армейской совковой технике втихаря оттуда идут.
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10.02.2022 14:38 Відповісти
Биба🇷🇺🔞🔄🔞Боба🇧🇾
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10.02.2022 14:45 Відповісти
Сделав легкий анализ, подаваемых на парашенских каналах, материалов, не остается сомнений где фашисты с шовинистами. А старый, выживший из ума, совковый петух, лукашенко, еще и угрожает, имея ввиду, что если Украина не пойдет на парашенские условия, то "украинские нацисты" тут же нападут на бульбандию, и картофельному гестапо придется защищаться.
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10.02.2022 15:04 Відповісти
Бюльбофюрер всрався.
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10.02.2022 15:23 Відповісти
Да хватит цитировать уже этих немощных,он же не незаконный ,зачем,ещё эта мегаарми будет угрожать,картошкой,того гляди,закидают…
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10.02.2022 15:34 Відповісти
І ми,Химко, люди.
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10.02.2022 15:42 Відповісти
когда ж ты уже сдохнешь гандон усатый!!!!!
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10.02.2022 17:15 Відповісти
В Украине нацистская и коммунистическая идеологии запрещены законом, в то время как в р.Белорусь и в РФ коммунисты себя очень вольготно чувствуют, а фашистская идеология ненависти к другим народам, к демократии, к свободному человеку, уже стала государственной в России. Так что, чья бы корова мычала.
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10.02.2022 19:24 Відповісти
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10.02.2022 20:55 Відповісти
 
 