"Якщо божевільні нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо", - Лукашенко
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, запевнив, що жодної гарячої війни не буде, якщо не буде "провокацій".
Про це він заявив сьогодні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
"Все на слуху. Військові, військові, військові... Може, кажуть, десь переборщили з цими термінами військовими. Ну а що нам, мовчати? Щоб потім, якщо раптом щось трапиться, народ нам скаже: а де ж ви були, чому нам не говорили? Тому я навіть, аналізуючи свої кроки та вчинки, часто думаю: може, ми зайве людям про це говоримо? А як не говорити, якщо навколо така ситуація складається? Я просто переконаний, що жодної гарячої війни не буде. Аж надто ми звикли до комфорту, - заявив Лукашенко. - А із зони комфорту вилізти і почати воювати... Я думаю, Павло (Павло Муравейко, якого призначено першим заступником державного секретаря Радбезу Білорусі. - Ред.), ти не гірше за мене знаєш, що таке воювати. В окопах, мабуть, посидів, постріляв, поповзав на тактичних заняттях і так далі".
"Тому я не думаю (що буде гаряча війна. - Ред.). Якщо божевільні якісь там нацики в Україні не влаштують провокацію, воювати не будемо, ми не підійшли до цієї війни", - сказав Лукашенко.
Разом з тим він переконаний, що людям про ситуацію, що складається, говорити треба: "Щоб вони розуміли, що в будь-який момент ..."
"Вони ж нас мацають: то вертоліт залетить, то літак, то безпілотник. Я вже не говорю про те, що там люди переходять через кордон і так далі. Тому не лише війна йде у засобах масової інформації та економічна війна проти нас розв'язана. Це гібридна війна", - заявив Лукашенко.
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Я не розумію ?
Ми НАТО запросимо. А ви сидіть у своєму запорєб'ї.
Фашизм - народ для держави.
Націонал-соціалізм - держава для народа.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро.
Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и НАТО"- представитель МИД РФ Мария Захарова.
Начинали в Москве традиционно с размахом - красные линии, вывод элементов ПРО из Румынии и откат Альянса на границы 1997 года.
Рисовали толстым маркером по мелкому глобусу сферы влияния.
А теперь "ну хоть заберите вооружение из Украины".
Сосед, понимаешь, собака, вооружается - не хочет на подвал в "Изоляцию" и жить за 100 долларов в месяц в Сомали. Заберите у него ствол, а мы бумажку подмахнем на обратной стороне Будапештского меморандума.
Что такое - не дает коварное НАТО соседа тюкнуть в спину? Вот обидно россиянам и Маше в их лице.
И что характерно - все вот эти взводы Мк-19, 40 пулеметов на батальон, "Стингеры" по 50 штук на бригаду, ПТРК тысячами лежат со времен победы в Холодной войне.
Только США треть своих дивизий сократили, британцы тоже немало.
Захочет Запад - вы рыгать будете этими "Джавелинами", "ТОУ" и "Энлоу". За копейки для их бюджетов. Вот так вот они и выглядят сферы влияния. Да вы видно забыли когда пюре "Анкл Бенс" и "ножки Буша" по гуманитарке из США получали. Но как говорит ваш лидор - нравится не нравится, терпи моя красавица.
https://www.facebook.com/100006071894836/posts/3142164569329242/ Кирилл Данильченко
Провокация была организована Рейнхардом Гейдрихом и его подчинённым - начальником диверсионной группы штурмбанфюрером СС Альфредом Науйоксом - по указанию Адольфа Гитлера.
Операцию под условным названием «Консервы» Гейдрих разработал ещё в 1938 году, во время Судетского кризиса. Но тогда она не нашла применения, так как Великобритания и Франция пошли на уступки, подписав Мюнхенское соглашение.
Вопрос о вооружённом вторжении в Польшу Гитлером был уже решён. Но у руководства гитлеровской Германии возникла проблема в правдоподобном поводе начала нападения на Польшу. И снова возникла идея инсценировать нападение.
Согласно плану Гейдриха сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Глейвице (теперь Гливице, Польша) и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке; напасть на лесничество в Пинчене севернее Кройцбурга (теперь Ключборк, Польша); на участке границы между Глейвицем и Ратибором (теперь Рацибуж, Польша) уничтожить таможенный пункт.
Роль «погибших во время нападения» предназначалась заключённым концлагерей, умерщвлённым посредством инъекций и уже после этого доставленным на место событий. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами»; отсюда и название операции.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/s-kodovogo-signala-babushka-umerla-nachalas-vtoraya-mirovaya-voyna.html
А ведь еще недавно ЗЕ, Ермак и СН буквально осанны Луке пели.
По сути ЗЕ все пути отхода отрезали:
- ***** собирается спящую красавицу оттрахать,
- Лука грозится войной,
- китайские коммуняки все это поддерживают,
- коллективный Запад все знает про вагнеровцев и про отмывание бабок Коломоя в оффшорах.
Остался только Оман.
ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
России обещали что НАТО не будет расширяться на восток, а глупая и наивная Россия поверила и теперь расплачивается за это.
Жодний Українець не назове, диктатора самозванця - "батьком".
Я думаю, шо лука зі своїми хєнєралами, як зустрів би пацанів з Правого Сектора чи Айдару, то обдристались би повній!
Бульбофюрер так ты подивись уважніше, хто маца, то вже мабуть дыркин на твоє лоно спокусився
Филатов ответил на гневные эскапады Беларуси и РФ по поводу флага
Напомним, ранее мы писали, что на «Аллее многонационального народа» возле мэрии Днепра государственный флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, который сейчас использует белорусская оппозиция.