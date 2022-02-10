Понад 43 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19 прибули в Україну, - МОЗ

43 711 флаконів "Ремдесивіру" (100 мг), придбаних ДП "Медичні закупівлі України", доставлено в країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ремдесивір" (100 мг) дозволений МОЗ України для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять у групи ризику.

Зазначається, що препарат закуповується США, ЄС, Великою Британією, Ізраїлем, Японією, Сингапуром, ОАЕ, Таїландом та іншими країнами.

"Ремдесивір" уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час COVID-19. Хоч перебіг хвороби, викликаної штамом "Омікрон", є не таким складним, як було раніше, цей препарат все одно є дуже потрібним. Ще наприкінці минулого року на доручення МОЗ було закуплено більше 60 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". З яких 20 тисяч, ще у січні було розвезено в регіони", - повідомив заступник глави МОЗ Олександр Комаріда.

Преперат закуповується коштами державного бюджету. Вартість одного флакону препарату становить 300 гривень. Усього на 43 711 флаконів було витрачено 13 113 300 гривень.

Також читайте: Може нести загрозу життю: у МОЗ попередили, що "Молнупіравір", який продають у Хмельницькому, не зареєстрований в Україні