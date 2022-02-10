Понад 43 тис. флаконів препарату "Ремдесивір" для лікування COVID-19 прибули в Україну, - МОЗ
43 711 флаконів "Ремдесивіру" (100 мг), придбаних ДП "Медичні закупівлі України", доставлено в країну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Ремдесивір" (100 мг) дозволений МОЗ України для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів з COVID-19, які входять у групи ризику.
Зазначається, що препарат закуповується США, ЄС, Великою Британією, Ізраїлем, Японією, Сингапуром, ОАЕ, Таїландом та іншими країнами.
"Ремдесивір" уже показав свою користь у лікуванні важких станів під час COVID-19. Хоч перебіг хвороби, викликаної штамом "Омікрон", є не таким складним, як було раніше, цей препарат все одно є дуже потрібним. Ще наприкінці минулого року на доручення МОЗ було закуплено більше 60 тисяч флаконів препарату "Ремдесивір". З яких 20 тисяч, ще у січні було розвезено в регіони", - повідомив заступник глави МОЗ Олександр Комаріда.
Преперат закуповується коштами державного бюджету. Вартість одного флакону препарату становить 300 гривень. Усього на 43 711 флаконів було витрачено 13 113 300 гривень.
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Вот вам и причина низкой смертности в Израиле и других странах...там уже давно этим лечат...
На ком испытывали?
Впочем, можно испытать на лохторате запоребрика.
Поскольку суседские уколизаторы заверещали, что "ковидла провоцируят диабет, ширяйтесь, граждане". то можно сделать вывод, что число желающих ширнуться Спутниками за поребриком сильно упало, особенно после того, как Жирик, 7 раз ширнувшийся, то ли уже откинулся, то ли наподходе.
А западные исследователи пишут примечательное.
Оказывается, если пре-диабетик (это тот, кто еще не на инсулине, но у кого очень много GAD антител, убивающих бета-клетки поджелудки) ширнется жЫжей, то он имеет хороший шанс отправиться к праотцам досрочно, ибо получает гипогликемию (низкий сахар крови), а гипогликемия требует срочной, вот абсолютно срочной медицинской помощи.
Вот статья в которий рассказано от 3 таких случаях, причем двое ********** оказались в реанимации:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dme.14631
На "Госдуре"российской можно проверить, там много жЫрных, шансы найти там пре-диабетиков очень велики.
Если передохнут - невелика потеря, напротив, профит, причем всем: и нам, и мышебратьям.
Ну, с NZ то понятно, там деньго закончились совсем, даже на 3-й бустер не хватает.
Но вот почему наш китайский холуй, Премьер штата Виктория, не стоит в очереди за сим медикаментом?
Неужто и у него деньги китайские закончились?
оккупация в Украине - со стороны прислуг, дорвавшихся до власти.. эти прислуги уничтожили медицину, врачи увольняются, поликлиники, стационары закрываются, а шлюшки законтачены на борьбу с орви.. как этих шлюшков и голобородек - оторвать от корыта, которым они считают бюджет Украины?
Ремдесивір - це добре, а от відкати на офшорні рахунки - це погано!