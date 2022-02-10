"Північний потік 2" не запрацює у разі вторгнення РФ до України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс висловила переконання, що у разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік 2" не буде запущено.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якби сталося вторгнення Росії в Україну, українці стали б боротися, це був би довгий, затяжний конфлікт. Союзники України впровадили б жорсткі санкції проти окремих інститутів та особистостей", - сказала Трасс.

"Ми маємо також чітко дати зрозуміти, що "Північний потік 2" не запрацює (у такому разі. – Ред.)", - додала вона.

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