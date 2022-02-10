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Новини Війна
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"Північний потік 2" не запрацює у разі вторгнення РФ до України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс висловила переконання, що у разі вторгнення Росії в Україну "Північний потік 2" не буде запущено.

Про це вона сказала на пресконференції за підсумками переговорів із російським колегою Сергієм Лавровим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якби сталося вторгнення Росії в Україну, українці стали б боротися, це був би довгий, затяжний конфлікт. Союзники України впровадили б жорсткі санкції проти окремих інститутів та особистостей", - сказала Трасс.

"Ми маємо також чітко дати зрозуміти, що "Північний потік 2" не запрацює (у такому разі. – Ред.)", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Росія вторгнеться в Україну, то "Північний потік-2" більше не існуватиме, - Байден

Автор: 

Велика Британія (5688) вторгнення (380) росія (66502) Північний потік (2476) Трасс Елізабет (172)


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Зараз ще можна якось впливати,але краще подумати ,що буде коли він запроцює, ось тоді вже у ху--ла будуть руки роз,язані .Нащо люди себе загоняють у залежність від країни- терориста?
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10.02.2022 12:53 Відповісти
якщо запрацюе - то во флоте ЕЁ Величества тоже "Лошарики" найдутся - и працювать перестанет..
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10.02.2022 13:15 Відповісти
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10.02.2022 13:08 Відповісти
 
 