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Новини
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Ми порадимо евакуюватися неосновному складу свого дипперсоналу з України. Може, англосакси щось готують, - Лавров. ВIДЕО

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великобританії та інших країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.

"Ми теж подивилися на їхні (англосаксонські колеги) дії і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому", — заявив Лавров.

Наразі приблизні терміни, коли россійським дипломатам треба буде виїхати з України, не наводяться.

Також Лавров ще раз заявив, що ситуація на Донбасі - це "внутрішньоукраїнська проблема, і її обговорювати у Москві не будуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗМІ повідомили, що Байден схвалив план евакуації американців з України. В Білому домі заперечують

Раніше ряд Західних країн ухвалили таке рішення через небезпеку вторгнення Росії в Україну.

Лавров Сергій (1616) росія (66502) евакуація (2360)


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Топ коментарі
+61
если донбасс это внутриукраинская проблема, то чего вы лезете с указанием как ее решать??))
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10.02.2022 12:55 Відповісти
+44
Вот нахрена козломордые затевают всю эту срань и бузу. История их так ничему и не научила. Еще ни одной захватнической войны Россея за свое существование не выигрывала. Везде с треском терпела унизительное поражение. Не будет исключением и в Украине.
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10.02.2022 12:55 Відповісти
+33
Зі Львова можете повністю уїб.....ти!
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10.02.2022 12:59 Відповісти
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Уйобуйте накуй мразі.
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10.02.2022 14:54 Відповісти
А чому не зовсім ? Час прикривати всі дипустанови Московії.
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10.02.2022 14:56 Відповісти
А в 2014 чего хотели?
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10.02.2022 17:04 Відповісти
Так руский мир к тебе пришол бамбасянин.Ты же конченная ,приезжая мразь из кацапских ,мокшанских ****** ,поселившаяся в хаты умирающих от Голодомора украинцев ***** и позвала на наши земли.Теперь ,что тебе **** не так?Бутылку братья по родине и по матери вставили в не то отверсвтие еще и пустую...????
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10.02.2022 18:04 Відповісти
А о чем персонаж писал, аж интересно стало?
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11.02.2022 00:13 Відповісти
1. Чому досі не розірвані дипломатичні стосунки з козломордими?
2. Де хоча б жорсткий візовий режим з кацапами?
3. Чому до цього часу не закриті консульства в Харкові, Одесі, Львові?
3. Чому ще деякі москалі ходять по землі України, а не лежать в ній?
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10.02.2022 15:33 Відповісти
Хоч якісь конкретні питання до влади. Хоча, по що я, яка влада?
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10.02.2022 19:15 Відповісти
був би Порошенко...
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10.02.2022 21:37 Відповісти
А почему бы им всем не свалить обратно?
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10.02.2022 15:42 Відповісти
На білому катері до всім відомої матері. Нах...в кацапію.
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10.02.2022 16:09 Відповісти
Ага, англосаксы...Совсем старая армянская лошадь умом тронулась! Пора копыта уже сдирать.
Надеюсь это от бессилия, хотят хоть чем-то нервы нормальным странам попортить, недофашики лаптеногие...
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10.02.2022 16:54 Відповісти
что за официальный дипломатический термин такой - "англо-саксы"? Он произвел генетический анализ дипломатов/солдат стран членов НАТО и решил, что там преобладают именно потомки англо-саксонских племен?
Тогда Байден/Макрон/Джонсон имеют полное право назвать Лаврова и ко "наши финно-угорские коллеги".
https://bombay.d3.ru/argentinskoe-posolstvo-zaiavliaet-2253722/?sorting=rating
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10.02.2022 17:44 Відповісти
С таким ником как у Вас, Маркиз, надо иметь более глубокие познания в мировой истории и не уподобляться лАврову. Угро-фины-коренные племена Поволжья. Никакого отношения к т.н. "русскем" они не имеют. Именно поэтому наряду с Голодомором в Украине в 1932-33 годах совок организовал голод в Поволжье. Угро-фины(Мокша, Эрзья, и пр.) подвергались со стороны "русскех" таким же издевательствам, как и украинцы. Учите историю, маркиз!
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10.02.2022 17:57 Відповісти
Ну скажімо не стільки Поволжжя скільки Зауралля. А в поволжі найбільше постраждали райони заселені українцями, переселенними туди за часів Столипінської реформи. Хоча й мокшанам теж дісталось "за кумпанію".
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10.02.2022 23:52 Відповісти
Звучит не плохо) Можете прихватить весь жопоблок, зеленых, красных... да по сути всех любителей рюзьге мира. Думаю что "Укрзалізниця" в состоянии выделить необходимое количество товарных вагонов.
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10.02.2022 18:00 Відповісти
Забирайте весь свій гебешний пархат та звільніть нарешті нашу Лавру,окупанти.Бо у нашої влади ніяк до цього руки не доходять а центр Київа давно вже окупований мацквою. ГАНЬБА ВСІЙ ВЛАДІ.
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10.02.2022 18:25 Відповісти
Ехай Ехай Нах .. в вашей же песне так и поётся)
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10.02.2022 18:28 Відповісти
Эвакуируйте всех ваших граждан кому вы выдали русские паспорта на Донбассе и в Крыму, они должны покинуть территорию Украины.
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10.02.2022 18:28 Відповісти
Англосакси... А чому не пікти? Яке ж воно кінчене...
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10.02.2022 19:17 Відповісти
шо там слухати ту армянску пику-хамло був і хамлом здохне. Хач недобитий
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10.02.2022 20:39 Відповісти
М-да, лошадь вона і рашці лошадь...нехай коні мене простять.
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10.02.2022 20:51 Відповісти
Панове! Через книгарню markobook.com можна передати "ковідну тисячу" на допомогу військовим. Вони співпрацюють із фондом "Повернись живим". На сайти книгарні вся інфа з цього питання є.
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10.02.2022 21:12 Відповісти
Скільки ще років чекати, коли нарешті припиняться торгові відносини з ерефією та будуть уведені візи для орків?
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10.02.2022 21:16 Відповісти
Если бы они ********* ещё и из Сирии, то было бы совсем хорошо.
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10.02.2022 21:17 Відповісти
Ненавижу Совок , а эти гондоны взяли с Совка все самое мерзкое
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10.02.2022 21:26 Відповісти
чому з кацапами на 8 му році війни не розірвані дипвідносини чому не запроваджений візовий режим
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10.02.2022 22:13 Відповісти
гроші **** не пахнуть
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10.02.2022 22:14 Відповісти
маразм крепчал и кони охренели
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10.02.2022 22:18 Відповісти
☠️ поздно...
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11.02.2022 01:06 Відповісти
а кацапы не готовят?
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11.02.2022 03:38 Відповісти
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