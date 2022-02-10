Ми порадимо евакуюватися неосновному складу свого дипперсоналу з України. Може, англосакси щось готують, - Лавров. ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Москва може порадити неосновному персоналу російських дипмісій в Україні на якийсь час повернутися в РФ після евакуації дипломатів США, Великобританії та інших країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ.
"Ми теж подивилися на їхні (англосаксонські колеги) дії і, напевно, теж порадимо неосновному персоналу наших дипломатичних установ на якийсь час поїхати додому", — заявив Лавров.
Наразі приблизні терміни, коли россійським дипломатам треба буде виїхати з України, не наводяться.
Також Лавров ще раз заявив, що ситуація на Донбасі - це "внутрішньоукраїнська проблема, і її обговорювати у Москві не будуть".
Раніше ряд Західних країн ухвалили таке рішення через небезпеку вторгнення Росії в Україну.
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2. Де хоча б жорсткий візовий режим з кацапами?
3. Чому до цього часу не закриті консульства в Харкові, Одесі, Львові?
3. Чому ще деякі москалі ходять по землі України, а не лежать в ній?
Надеюсь это от бессилия, хотят хоть чем-то нервы нормальным странам попортить, недофашики лаптеногие...
Тогда Байден/Макрон/Джонсон имеют полное право назвать Лаврова и ко "наши финно-угорские коллеги".
https://bombay.d3.ru/argentinskoe-posolstvo-zaiavliaet-2253722/?sorting=rating