Лавров про обговорення питання України з Трасс: "Розмова німого з глухим"
Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "розмовою німого із глухим" обговорення з британською колегою Елізабет Трасс української проблематики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Я, чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Принаймні наші докладні роз'яснення впали на непідготовлений ґрунт, приблизно так само, як кажуть, що Росія чекає, коли замерзне земля і стане як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію. Ось мені здається, такий же ґрунт сьогодні був у наших британських колег, на який лягали і від якого відскакували численні факти, які ми наводили", - пояснив глава МЗС РФ.
Лавров додав, що склалося враження, ніби британські колеги "або не знайомі з цими докладними роз'ясненнями або їх повністю ігнорують".
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- "Дебіл" бл....!😏
Чи визнав коли небудь себе дебілом, хоч один дебіл
В переводе на гражданский с дипломатического Трасс не поверила всей той брехне, которую по привычке начали вываливать кацапы. И это очень позитивный сигнал.
Давайте больше камней.
Ну, слава труду.
Значит, в Украину впинуть эти раковые образования на ИХ условиях не получается.
Давно пора призанать ДНР и ЛНР (такие близкие и столь "различные" и по национальному составу, и по пути исторического развития, и по национальным традициям) республики.
А то что же только Южная Осетия в одиночестве гордом их признала:
"Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание." - Гугл
Даже Абхазию признали:
- РФ
- Никарагуа
- Венесуэла
- Науру
- Сирия.
(странно, что Кубы нет, наверное кубинцам не заплатили).
Что же они с признанием ЛНР и ДНР менжуются?
И почему, спаршиваю я, до сих пор не признала Абхазию Южная Осетия??? Что не поделили это две молодые демократии?
Это что же за репутация у этих двух "демократий' такая, что от них даже другие новодельные "демократии" шарахуются?
Зрозуміло, що "відскакували", бо ж британці розуміють, що Лавров бреше і реальний стан справ теж розуміють.
https://www.youtube.com/watch?v=ATDDDw1N_VU
Я, в курсе с опозданием. Но,...