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Лавров про обговорення питання України з Трасс: "Розмова німого з глухим"

Лавров про обговорення питання України з Трасс:

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "розмовою німого із глухим" обговорення з британською колегою Елізабет Трасс української проблематики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я, чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Принаймні наші докладні роз'яснення впали на непідготовлений ґрунт, приблизно так само, як кажуть, що Росія чекає, коли замерзне земля і стане як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію. Ось мені здається, такий же ґрунт сьогодні був у наших британських колег, на який лягали і від якого відскакували численні факти, які ми наводили", - пояснив глава МЗС РФ.

Лавров додав, що склалося враження, ніби британські колеги "або не знайомі з цими докладними роз'ясненнями або їх повністю ігнорують".

Також читайте: "Північний потік 2" не запрацює у разі вторгнення РФ до України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

Автор: 

Велика Британія (5688) Лавров Сергій (1616) росія (66502) Трасс Елізабет (172)


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Топ коментарі
+55
Розмова людини з конем!
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10.02.2022 12:57 Відповісти
+27
Хороший сигнал для путеноидов. Они начинают понимать что их байки уже ни кому не интересны.
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10.02.2022 13:00 Відповісти
+25
Это не с Петрушкой Макроном 6 часов трындеть!
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10.02.2022 13:01 Відповісти
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Розмова людини з конем!
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10.02.2022 12:57 Відповісти
з сивьім мєріном
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10.02.2022 12:59 Відповісти
Бедная глухая лошадка ...
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10.02.2022 13:32 Відповісти
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10.02.2022 13:41 Відповісти
+ 100 !
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10.02.2022 13:52 Відповісти
Хороший сигнал для путеноидов. Они начинают понимать что их байки уже ни кому не интересны.
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10.02.2022 13:00 Відповісти
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10.02.2022 13:00 Відповісти
Конечно, откуда дебил может понять нормального человека.
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Это не с Петрушкой Макроном 6 часов трындеть!
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Розмова демократа з андрофагом.
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10.02.2022 13:01 Відповісти
Ты сам-то чьих будешь: глухой, немой али дурной?
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10.02.2022 13:02 Відповісти
Ну воно ж само колись призналось,що:

- "Дебіл" бл....!😏
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10.02.2022 13:06 Відповісти
Ти конь облізлий ! Які факти ти наводив !? Які ще факти потрібно ? І кому ? Тобі і твоєму ботоксному шизофрєніку ваші ж генерали , причому поважні , яких знає увесь світ , кажуть забратися з України і піти в небуття поки не пізно , а ти щось нямлиш , що тебе не чують ! Хвороба вашого мозку страшніша за рак !
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10.02.2022 13:04 Відповісти
Ну вот зачем было ехать к придуркам
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10.02.2022 13:07 Відповісти
Чтобы в очередной раз показать всему цивилизованному миру, что РФ - стадо придурков !
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10.02.2022 13:09 Відповісти
Людині з додатковою 47-ю хромосомою дуже важко зрозуміть мову звичайної людини у якої їх всього 46 Саме тому Лаврову важко зрозуміть дипломатів європейської школи!
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10.02.2022 13:13 Відповісти

Чи визнав коли небудь себе дебілом, хоч один дебіл
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10.02.2022 13:13 Відповісти
Що леді бажала поговорити з глухим та німим старим конякою?
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10.02.2022 13:14 Відповісти
ваши факты, русня - не факты, помните?))
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10.02.2022 13:17 Відповісти
Не , это беседа врача психиатра ,то бишь Англии с шизофреником в стадии обострения ,то бишь моЦковии ....если беседа не поможет вызовут санитаров ,наденут смирительную рубашку и будут лечить принудительно ...
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10.02.2022 13:19 Відповісти
Ну це ж не Мікрон, готовий хоч раком, хоч боком
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10.02.2022 13:21 Відповісти
Зато с Микроном они прекрасно обо всем договорились
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10.02.2022 13:21 Відповісти
Нет, это был разговор профильного врача с ПОЦиентом.
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10.02.2022 13:21 Відповісти
" наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву"

В переводе на гражданский с дипломатического Трасс не поверила всей той брехне, которую по привычке начали вываливать кацапы. И это очень позитивный сигнал.
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10.02.2022 13:26 Відповісти
Я, за Разумкова. Будущего Президента. Бросайте камни.
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10.02.2022 13:26 Відповісти
У гузно тебе та твого разумкова.
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10.02.2022 13:32 Відповісти
Ти не розумієшь всю перспективу розвитку України.
Давайте больше камней.
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10.02.2022 13:34 Відповісти
А я за Верку Сердючку.
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10.02.2022 13:57 Відповісти
На вкус? Давай. Я,толерантность к психическим расстройствам.
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10.02.2022 13:59 Відповісти
Может заблочат все ваши активы бритты, хотя бы на пару годиков. Внезапно и слух прорежется и язык развяжется))
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10.02.2022 13:29 Відповісти
Для народа Великобритании,это не подходящее слово "бриты". Подумай.
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10.02.2022 13:36 Відповісти
Я, за Будапештские соглашения. Настоим?
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10.02.2022 13:30 Відповісти
Лавров, у тебя галюники? Как ты, слепой, можешь сам с собой говорить, если ты немой.
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10.02.2022 13:30 Відповісти
Деменция опасная штука.
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10.02.2022 13:42 Відповісти
Зробимо це разом. Я, за Будапештские соглашения.
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10.02.2022 13:33 Відповісти
А смисл розговоривать с лошадью...
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10.02.2022 13:34 Відповісти
"Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в Госдуме в скором времени будет рассмотрен вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР." - MK

Ну, слава труду.
Значит, в Украину впинуть эти раковые образования на ИХ условиях не получается.
Давно пора призанать ДНР и ЛНР (такие близкие и столь "различные" и по национальному составу, и по пути исторического развития, и по национальным традициям) республики.
А то что же только Южная Осетия в одиночестве гордом их признала:
"Единственным государством, признавшим независимость обеих республик, является Южная Осетия, которая сама не является членом ООН и имеет ограниченное признание." - Гугл

Даже Абхазию признали:
- РФ
- Никарагуа
- Венесуэла
- Науру
- Сирия.
(странно, что Кубы нет, наверное кубинцам не заплатили).

Что же они с признанием ЛНР и ДНР менжуются?
И почему, спаршиваю я, до сих пор не признала Абхазию Южная Осетия??? Что не поделили это две молодые демократии?
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10.02.2022 13:35 Відповісти
Путлер не пойдет. сами знаете почему.
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10.02.2022 13:37 Відповісти
Мне вообще странно, что даже Абхазия не признала это две самые молодые на Земле "демократии".
Это что же за репутация у этих двух "демократий' такая, что от них даже другие новодельные "демократии" шарахуются?
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10.02.2022 13:41 Відповісти
Я, сильно ошибся. ЗРОБИМО ЦЕ РАКОМ,
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10.02.2022 13:38 Відповісти
"від якого відскакували численні факти, які ми наводили"

Зрозуміло, що "відскакували", бо ж британці розуміють, що Лавров бреше і реальний стан справ теж розуміють.
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10.02.2022 13:39 Відповісти
Джонс. вся недвижимость купленная с офшоров? Понимаю. Но, если вокруг бороздят. Реальный учения. Глубоководные бомбы в своих водах.
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10.02.2022 13:42 Відповісти
С интересом просмотрел их пресс конференцию. Англичанка проиграла с разгромным счетом. Она не на один вопрос не ответила. На конкретные вопросы не дала ни одного конкретного ответа, но целый час воду в ступе толкла. Ни о Чеченских сепаратистах ни о Монголах с Татарами, ни о Британском флоте у Российских берегов, ни о Скрипалях. Ни-че-го. Зато Лавров от всех очень умело отгавкивался. Это провал для Британской дипломатии в глазах всего мира. Уж лучше бы она вообще к журналистам не выходила.
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10.02.2022 13:46 Відповісти
МЫ НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ. Как параша пиз.....т.
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10.02.2022 13:46 Відповісти
Параше можно требовать, а Украине нет?
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10.02.2022 13:48 Відповісти
Требую, отвести войска от границ Украины. В Сибирь.
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10.02.2022 13:49 Відповісти
В Китай.
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10.02.2022 13:58 Відповісти
Лучше отправить на стройку третей ветки БАМа.
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10.02.2022 14:37 Відповісти
А долго врач будет с шизоидом говорить? Хватит ждать, дипломатия с пациентом 6 палаты бесполезна. Там уже запущенная форма СССР.
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10.02.2022 13:49 Відповісти
Никто не вечен. https://www.youtube.com/watch?v=MlAuHoRXLes
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10.02.2022 13:51 Відповісти
Эту фразу Лавров сказал разговаривая с зеркалом .
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10.02.2022 14:12 Відповісти
Думает 2000 тысячи лет? Ок.
https://www.youtube.com/watch?v=ATDDDw1N_VU
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10.02.2022 14:24 Відповісти
нет с кем поговорить ?
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10.02.2022 14:34 Відповісти
Мне? Конечно могу. Из телевизором.
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10.02.2022 14:36 Відповісти
ну если ИЗ телевизором , тогда говори .
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10.02.2022 14:39 Відповісти
Я, смотрю все новости. Первый, незалежный,прямой,евро,раша, раша24,
Я, в курсе с опозданием. Но,...
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10.02.2022 14:42 Відповісти
Давай думай дальше. https://www.youtube.com/watch?v=QXDRPtufEbA&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&start_radio=1&rv=853ugypwP3Y
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10.02.2022 15:00 Відповісти
Будущее Украины, связано с Разумковым.
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10.02.2022 14:43 Відповісти
з овощною риговою рижою мраззю, хочеш сказати?
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10.02.2022 14:53 Відповісти
Так. Випий пиво, вино,може і сотку і подумай. Зваж всі факти. Не спіши. https://www.youtube.com/watch?v=7Yv61tiXUaY
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10.02.2022 14:55 Відповісти
Гадкий лебедь становился прекрастнім. ві, кто? Ничего не учили?
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10.02.2022 14:57 Відповісти
 
 