Лавров про обговорення питання України з Трасс: "Розмова німого з глухим"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "розмовою німого із глухим" обговорення з британською колегою Елізабет Трасс української проблематики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Я, чесно кажучи, розчарований тим, що розмова німого з глухим у нас виходить. Начебто слухаємо, але не чуємо. Принаймні наші докладні роз'яснення впали на непідготовлений ґрунт, приблизно так само, як кажуть, що Росія чекає, коли замерзне земля і стане як камінь, щоб танки спокійно пройшли на українську територію. Ось мені здається, такий же ґрунт сьогодні був у наших британських колег, на який лягали і від якого відскакували численні факти, які ми наводили", - пояснив глава МЗС РФ.

Лавров додав, що склалося враження, ніби британські колеги "або не знайомі з цими докладними роз'ясненнями або їх повністю ігнорують".

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